Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Bật mí cách phân biệt tôm nuôi và tôm tự nhiên

Theo những người bán hải sản lâu năm,  khi đi chợ chỉ cần nhìn kỹ là có thể phân biệt được tôm nuôi và tôm tự nhiên chuẩn xác.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Tôm tự nhiên thường có giá bán cao hơn tôm nuôi, vì vậy một số nhà buôn không trung thực có thể bán tôm nuôi với danh hiệu tôm tự nhiên để kiếm lợi nhiều hơn.

Để tránh bị lừa khi đi chợ, người tiêu dùng cần học cách phân tích tôm nuôi và tôm tự nhiên bằng cách quan sát màu sắc và hình dáng. Tôm nuôi thường có lớp vỏ màu đậm, thịt mềm, không chắc và khi ăn thường nhạt, thiếu vị trí đặc trưng.

Trái lại, tôm tự nhiên có lớp vỏ sáng hơn, thịt săn chắc và ngọt tự nhiên. Đây là đặc điểm dễ nhận thấy nhất nếu để ý kỹ.

tom2.jpg
Tôm tự nhiên vỏ sáng. Ảnh: Vua tôm hùm

Tuy nhiên, không phải tôm tự nhiên nào cũng ngon khi không còn tươi. Vì vậy, người tiêu dùng nên chọn những con tôm còn khỏe, nhảy tanh phân, vỏ cứng, màu sắc sáng bóng và tươi sống.

Nếu thấy tôm có dấu hiệu bất thường như vỏ chuyển màu trắng đục hoặc hồng nhạt, mắt đục, thân cứng đơ, phần đầu và thân tách rời, chân chuyển sang màu đen thì tuyệt đối không nên mua dù giá rẻ.

Tuyệt đối không chọn những con tôm cứng, thẳng đơ, mình to mập bất thường, phần đầu gần như rời ra, có mùi lạ, phần đuôi bị xòe. Đây là những đặc điểm cho thấy rất có thể tôm đã bị bơm hóa chất.

tom3.jpg
Tuyệt đối không mua tôm có mùi lạ. Ảnh minh họa

Những con tôm bị chảy nhớt bên ngoài vỏ cũng tránh mua. Dùng tay ấn lên phần vỏ tôm và di chuyển từ trước ra sau rồi ngược lại, nếu có cảm giác như có sạn dưới ngón tay hoặc thấy tôm bị nhớt, dính vào nhau thì chứng tỏ tôm này không còn tươi.

Trường hợp đã trót mua về, tôm bị ngâm, bơm hóa chất thường ra nhiều nước khi nấu, ăn rất nhạt, bở, nhão, có mùi lạ, dễ bóc vỏ. Nếu tôm bị bơm thạch, khi nấu chín, bóc vỏ tôm ra sẽ dễ dàng thấy lớp rau câu nằm giữa lớp thịt và vỏ tôm, nhất là ở phần đầu, dưới mang. Những con tôm này tiềm ẩn nguy cơ có hại cho sức khỏe.

Tôm tươi chứa nhiều histidine, một axit amin có lợi. Nhưng sau khi tôm chết, histidine bị vi khuẩn phân hủy thành histamine – chất có thể gây ngộ độc nếu tích tụ quá trình. Bên cạnh đó, trong tôm cũng có thể chứa vi khuẩn và độc tố ở dạ dày, ruột. Khi tôm chết càng lâu, nguy cơ nhiễm độc càng cao. Vì vậy, tuyệt đối không nên ăn tôm đã chết hoặc có dấu hiệu hư hỏng dù giá rẻ đến đâu.

#Phân biệt tôm nuôi và tự nhiên #Nhận biết tôm tươi sống #Đặc điểm tôm tự nhiên #Cảnh báo tôm bơm hóa chất #Dấu hiệu tôm hư hỏng và độc tố #tôm tự nhiên

Bài liên quan

Kinh doanh

Đặc sản quê đắt ngang tôm hùm, có tiền chưa chắc mua được

Từ món ăn dân dã ở nông thôn, muồm muỗm dần trở thành đặc sản hút khách dù có thời điểm giá lên tới gần 1 triệu đồng mỗi cân.

muom1.jpg
Muồm muỗm là loài côn trùng quen thuộc ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam, thường xuất hiện vào mùa lúa chín. Ảnh: Internet
muom2.jpg
Muồm muỗm có hai loại chính là muồm muỗm xanh và muồm muỗm nâu. Trong đó, muồm muỗm xanh còn gọi dân dã là “tôm bay”. Ảnh: Dân Việt
Xem chi tiết

Kinh doanh

Bọ biển khổng lồ đắt hơn tôm hùm có gì đặc biệt?

Nằm sâu 2.000m dưới đáy biển, số lượng ngày càng khan hiếm và nhu cầu tăng nên bọ biển có giá lên tới hơn 2 triệu đồng mỗi kg, đắt hơn tôm hùm.

bo1.jpg
Trước kia, bọ biển gần như chỉ được ngư dân và những người làm nghề đánh bắt chuyên biệt biết đến, hiếm khi xuất hiện phổ biến trên thị trường. Ảnh: Znews
bo2.jpg
Nhưng vài năm gần đây, nhu cầu trải nghiệm hải sản độc lạ đã đưa bọ biển từ chỗ ít người biết đến thành món ăn được săn tìm. Ảnh: Haisanhoanggia
Xem chi tiết

Kinh doanh

Tận thấy loài cua Việt sáng ngang tôm hùm Alaska, 1 triệu đồng/kg

Là loài cua hiếm ở Việt Nam, độ ngon được sánh ngang với tôm hùm Alaska, cua hai da Cà Mau có giá lên tới hơn 1 triệu/kg.

cua1.jpg
Những năm gần đây, bên cạnh cua thịt, cua gạch, cua hai da (hay còn gọi cua cốm) Cà Mau nổi lên như một loại hải sản độc lạ, hiếm gặp và có giá trị cao trên thị trường. Ảnh: Haisantuoisach
cua2.jpg
Cua hai da thực chất là cua biển đang trong giai đoạn sắp lột xác. Vào giai đoạn này, cua thường tìm hang trú ẩn, lấp kín miệng hang và gần như không di chuyển để tránh kẻ thù. Ảnh: Dân Việt
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới