Bật mí cách phân biệt tôm nuôi và tôm tự nhiên

Theo những người bán hải sản lâu năm, khi đi chợ chỉ cần nhìn kỹ là có thể phân biệt được tôm nuôi và tôm tự nhiên chuẩn xác.

Tôm tự nhiên thường có giá bán cao hơn tôm nuôi, vì vậy một số nhà buôn không trung thực có thể bán tôm nuôi với danh hiệu tôm tự nhiên để kiếm lợi nhiều hơn.

Để tránh bị lừa khi đi chợ, người tiêu dùng cần học cách phân tích tôm nuôi và tôm tự nhiên bằng cách quan sát màu sắc và hình dáng. Tôm nuôi thường có lớp vỏ màu đậm, thịt mềm, không chắc và khi ăn thường nhạt, thiếu vị trí đặc trưng.

Trái lại, tôm tự nhiên có lớp vỏ sáng hơn, thịt săn chắc và ngọt tự nhiên. Đây là đặc điểm dễ nhận thấy nhất nếu để ý kỹ.

Tôm tự nhiên vỏ sáng. Ảnh: Vua tôm hùm

Tuy nhiên, không phải tôm tự nhiên nào cũng ngon khi không còn tươi. Vì vậy, người tiêu dùng nên chọn những con tôm còn khỏe, nhảy tanh phân, vỏ cứng, màu sắc sáng bóng và tươi sống.

Nếu thấy tôm có dấu hiệu bất thường như vỏ chuyển màu trắng đục hoặc hồng nhạt, mắt đục, thân cứng đơ, phần đầu và thân tách rời, chân chuyển sang màu đen thì tuyệt đối không nên mua dù giá rẻ.

Tuyệt đối không chọn những con tôm cứng, thẳng đơ, mình to mập bất thường, phần đầu gần như rời ra, có mùi lạ, phần đuôi bị xòe. Đây là những đặc điểm cho thấy rất có thể tôm đã bị bơm hóa chất.

Tuyệt đối không mua tôm có mùi lạ. Ảnh minh họa

Những con tôm bị chảy nhớt bên ngoài vỏ cũng tránh mua. Dùng tay ấn lên phần vỏ tôm và di chuyển từ trước ra sau rồi ngược lại, nếu có cảm giác như có sạn dưới ngón tay hoặc thấy tôm bị nhớt, dính vào nhau thì chứng tỏ tôm này không còn tươi.

Trường hợp đã trót mua về, tôm bị ngâm, bơm hóa chất thường ra nhiều nước khi nấu, ăn rất nhạt, bở, nhão, có mùi lạ, dễ bóc vỏ. Nếu tôm bị bơm thạch, khi nấu chín, bóc vỏ tôm ra sẽ dễ dàng thấy lớp rau câu nằm giữa lớp thịt và vỏ tôm, nhất là ở phần đầu, dưới mang. Những con tôm này tiềm ẩn nguy cơ có hại cho sức khỏe.

Tôm tươi chứa nhiều histidine, một axit amin có lợi. Nhưng sau khi tôm chết, histidine bị vi khuẩn phân hủy thành histamine – chất có thể gây ngộ độc nếu tích tụ quá trình. Bên cạnh đó, trong tôm cũng có thể chứa vi khuẩn và độc tố ở dạ dày, ruột. Khi tôm chết càng lâu, nguy cơ nhiễm độc càng cao. Vì vậy, tuyệt đối không nên ăn tôm đã chết hoặc có dấu hiệu hư hỏng dù giá rẻ đến đâu.