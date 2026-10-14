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Xã hội

Bắt giữ hai đối tượng trộm cáp quang khu vực biên giới Gia Lai

Hai kẻ trộm cáp quang gần 450m trị giá 20 triệu đồng bị bắt, khai nhận nhiều lần thực hiện hành vi tại xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai.

Hà Ngọc Chính

16h ngày 10/10, Công an xã Ia Nan phối hợp với Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 15 tuần tra kiểm soát ở khu vực thôn Đức Hưng, xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai. Quá trình kiểm tra đã phát hiện đối tượng Hà Văn Toàn (SN 1997, trú tại xã Chư A Thai) đang có hành vi cắt trộm cáp quang khu vực biên giới.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ tang vật là cáp quang, kìm cộng lực và một số vật dụng, phương tiện Toàn sử dụng để trộm cắp.

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Cơ quan Điều tra khu vực Binh đoàn 15 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 đối tượng trộm cắp cáp quang khu vực biên giới. Ảnh Mạnh Dũng.

Ngoài vụ việc bị bắt quả tang, tại cơ quan điều tra Toàn khai nhận, trong tháng 10/2026, đối tượng đã có 3 lần cắt trộm cáp quang tại cùng địa điểm Đội 6 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72, Binh đoàn 15) thuộc thôn Đức Hưng, Ia Nan

Trong đó, có 2 lần Toàn đã thực hiện hành vi cùng Lê Tiến Mạnh (SN 1995, trú tại xã Phú Thiện). Sau khi trộm cắp, 2 đối tượng đã đem đi bán cho các điểm thu mua phế liệu tại xã Đức Cơ và Phú Thiện để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Công an xã Ia Nan phối hợp cùng Cơ quan Điều tra hình sự khu vực Binh đoàn 15 tiến hành bắt giữ đối tượng Mạnh. Qua điều tra xác định, 2 đối tượng đã trộm gần 450 m cáp quang với trị giá gần 20 triệu đồng.

Mời bạn đọc xem video: Khởi tố đối tượng giả bản tin VTV. Nguồn VTV1
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#Cắt trộm cáp quang #khu vực biên giới #tỉnh Gia Lai #2 đối tượng bị khởi tố #Ngày 14/10 #Cơ quan Điều tra khu vực Binh đoàn 15

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