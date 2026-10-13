Bắt 2 đối tượng tàng trữ hơn 1.000 viên hồng phiến ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ hơn 1.000 viên hồng phiến.

Ngày 13/10, thông tin từ Công an phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt 2 đối tượng, thu giữ hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng tàng trữ lượng lớn ma tuý bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, ngày 05/10, Công an phường Nam Đông Hà chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Nguyễn Khánh Linh (SN:1983, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 63 viên hồng phiến.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Văn Lâm (SN: 1992, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1.000 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.