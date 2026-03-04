Hà Nội

Xã hội

Khởi tố đối tượng "Gen Z" trộm xe ô tô ở An Giang

Phát hiện xe ô tô vẫn còn chìa khóa, xung quanh không có người, đối tượng Nguyễn Thanh Phong đã lấy trộm rồi tẩu thoát.

Hạo Nhiên

Ngày 04/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Phong (SN 1998, thường trú ấp Bình Xuân 2, xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 22/02, ông N.V.T (xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) đậu xe ô tô, biển kiểm soát 67H - 030.76 trước cửa nhà và để chìa khóa trên xe.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, Nguyễn Thanh Phong đi bộ ngang nhìn thấy xe ô tô vẫn còn chìa khóa, xung quanh vắng người nên đối tượng đã lấy trộm rồi tẩu thoát.

doi-tuong-thanh-phong.jpg
Đối tượng Nguyễn Thanh Phong tại cơ quan Công an.

Phát hiện sự việc, ông T. đã truy đuổi, đồng thời trình báo Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang để được hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Tổ tuần tra nhanh chóng vào cuộc truy bắt nghi phạm. Khi đối tượng Phong điều khiển xe ô tô đến khu vực ấp Tân Trung (xã Cô Tô) thì bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ.

Theo chủ phương tiện, chiếc xe ô tô này được mua mới vào năm 2022 với giá 498 triệu đồng, ước tính giá trị hiện tại của tài sản vẫn ở mức trên 350 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thanh Phong đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

