Ném vỏ chai vào lực lượng Công an, 2 đối tượng ở Hải Phòng bị bắt giữ

Ngày 21/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, đêm ngày 20/12, rạng sáng 21/12, lực lượng HP22 Công an thành phố tiếp tục quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết triệt để đối với tội phạm đường phố.

Theo Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát giao thông kiểm soát 640 phương tiện, phát hiện 8 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt hơn 37 triệu đồng.

Đáng chú ý, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Lực lượng HP22 xã Tân Kỳ, xã Tứ Kỳ, Hải Phòng phát hiện 2 đối tượng bắt trộm gia cầm tại xã Tứ Kỳ, tiếp nhận 2 đối tượng do Phòng Cảnh sát cơ động bàn giao là Phạm Trung Hiếu và Nguyễn Tấn Bình, cùng sinh năm 2010 và cùng trú tại xã Tân Kỳ, Hải Phòng có hành vi lạng lách, ném vỏ chai bia vào lực lượng Công an.

Phòng Cảnh sát cơ động cũng phát hiện 2 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, gồm D.V.H, sinh năm 2004, trú tại xã Chấn Hưng, Hải Phòng, điều khiển xe mô tô BKS 15H1-398.87, V.Q,K, trú tại phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng điều khiển xe mô tô BKS 34B4-524.84.

Tiếp đó tại tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng, đơn vị phát hiện nhóm đối tượng điều khiển 7 xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy, dùng bình xịt cay, vỏ chai thủy tinh chống trả lực lượng Công an. Phòng Cảnh sát cơ động bắt giữ 2 đối tượng, bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự xử lý.

Cũng trong tối 20/12, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an các phường, xã đã triển khai giáo dục pháp luật đối với các thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố, đồng thời vận động gia đình, người thân phối hợp quản lý.

