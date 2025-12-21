Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ném vỏ chai vào lực lượng Công an, 2 đối tượng ở Hải Phòng bị bắt giữ

Hai đối tượng Phạm Trung Hiếu và Nguyễn Tấn Bình cùng trú tại xã Tân Kỳ (Hải Phòng) có hành vi lạng lách, ném vỏ chai bia vào lực lượng Công an.

Hải Ninh

Ngày 21/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, đêm ngày 20/12, rạng sáng 21/12, lực lượng HP22 Công an thành phố tiếp tục quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết triệt để đối với tội phạm đường phố.

54.jpg
Hai đối tượng Phạm Trung Hiếu và Nguyễn Tấn Bình (giữa)

Theo Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát giao thông kiểm soát 640 phương tiện, phát hiện 8 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt hơn 37 triệu đồng.

Đáng chú ý, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Lực lượng HP22 xã Tân Kỳ, xã Tứ Kỳ, Hải Phòng phát hiện 2 đối tượng bắt trộm gia cầm tại xã Tứ Kỳ, tiếp nhận 2 đối tượng do Phòng Cảnh sát cơ động bàn giao là Phạm Trung Hiếu và Nguyễn Tấn Bình, cùng sinh năm 2010 và cùng trú tại xã Tân Kỳ, Hải Phòng có hành vi lạng lách, ném vỏ chai bia vào lực lượng Công an.

Phòng Cảnh sát cơ động cũng phát hiện 2 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, gồm D.V.H, sinh năm 2004, trú tại xã Chấn Hưng, Hải Phòng, điều khiển xe mô tô BKS 15H1-398.87, V.Q,K, trú tại phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng điều khiển xe mô tô BKS 34B4-524.84.

Tiếp đó tại tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng, đơn vị phát hiện nhóm đối tượng điều khiển 7 xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy, dùng bình xịt cay, vỏ chai thủy tinh chống trả lực lượng Công an. Phòng Cảnh sát cơ động bắt giữ 2 đối tượng, bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự xử lý.

Cũng trong tối 20/12, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an các phường, xã đã triển khai giáo dục pháp luật đối với các thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố, đồng thời vận động gia đình, người thân phối hợp quản lý.

>>> Mời độc giả xem thêm video lao xe vào nhóm người sau cãi vã:

#Hải Phòng #bắt giữ #công an #ném chai #pháp luật #đối tượng

Bài liên quan

Xã hội

Bắt quả tang đối tượng tàng trữ hơn 900 viên ma tuý ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt quả tang một đối tượng tàng trữ hơn 900 viên ma tuý tổng hợp.

Ngày 21/12, thông tin từ Công an xã Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt đối tượng Phan Đình Thanh (SN: 1984, trú tại thôn Bắc Ngũ, xã Ninh Châu), thu giữ hơn 900 viên ma tuý.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 19/12, Công an xã Ninh Châu chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống ma tuý Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt tạm giam 15 đối tượng dùng hung khí đánh nhau vì mâu thuẫn ở Lạng Sơn

Do mâu thuẫn, 2 nhóm đối tượng đã chửi bới, hò hét và sử dụng gạch đá, vỏ chai bia, ná dùng đạn bi sắt, tuýp sắt… tấn công nhau gây rối trật tự công cộng.

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh tạm giam 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

9.jpg
Nhóm đối tượng liên quan tới vụ việc tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Không dừng xe đo nồng độ cồn, tài xế tông bị thương 2 CSGT ở Quảng Ninh

Đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển phương tiện lao thẳng về phía cán bộ đang làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy làm 2 cán bộ CSGT bị thương.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi "Chống người thi hành công vụ" theo Khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

capture-3070.png
Đối tượng Trần Xuân Vinh tại Cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới