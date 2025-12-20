Hà Nội

Xã hội

Bắt cá thể voọc đen Hà Tĩnh tấn công người ở Quảng Trị

Để bảo đảm an toàn cho cộng đồng, người dân thôn Tiên Phong, xã Nam Ba Đồn (Quảng Trị) đã đặt bẫy, bắt giữ con voọc đen và giao nộp cho chính quyền địa phương.

Hạo Nhiên

Ngày 20/12, thông tin từ Công an xã Nam Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt kiểm lâm Quảng Trạch tiếp nhận một con voọc đen Hà Tĩnh do anh Lê Xuân Quân, trú thôn Tiên Phong, xã Nam Ba Đồn giao nộp.

Được biết, voọc đen Hà Tĩnh (tên khoa học Trachypithecus hatinhensis) nặng khoảng 5 kg có thể trạng ổn định. Con voọc này sinh sống hoang dã tại khu vực lèn đá, thường xuyên di chuyển xuống tìm kiếm thức ăn tại khu dân cư và tấn công người.

img-2025-12-19-18451.jpg
Cá thể voọc đen Hà Tĩnh bị người dân bắt giữ.

Để bảo đảm an toàn cho cộng đồng, ngày 16/12, một số người dân thôn Tiên Phong (xã Nam Ba Đồn) đã đặt bẫy voọc và giao nộp cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Nam Ba Đồn đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quảng Trạch, UBND xã Nam Ba Đồn bàn giao voọc cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Phong Nha (Quảng Trị) tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

