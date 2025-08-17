Hà Nội

Xã hội

Bắt 3 đối tượng nhổ trộm gần 300 gốc sâm Ngọc Linh ở Đà Nẵng

Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng vừa bắt giữ 3 đối tượng ở Quảng Ngãi đột nhập và trộm 273 gốc sâm Ngọc Linh nặng 7,2kg về địa phương tiêu thụ.

Thanh Hà

Ngày 17/8, thông tin từ Công an xã Trà Linh (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của ông H.V.T. (trú thôn 2, xã Trà Linh, TP Đà Nẵng), đại diện cho 5 hộ dân về việc bị kẻ gian đột nhập chốt trồng sâm chung ở thôn 2 nhổ trộm khoảng 300 gốc sâm Ngọc Linh từ 2 đến 15 năm tuổi, trị giá ước tính khoảng 300 triệu đồng.

17-8-sam-1.jpg
3 đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Trà Linh triển khai lực lượng, phối hợp với các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tiến hành rà soát đối tượng. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin của quần chúng nhân dân, đến chiều cùng ngày, lực lượng Công an xã đã xác định được 3 thanh niên điều khiển 2 chiếc xe máy từ địa phương khác đến địa bàn xã Trà Linh vào rạng sáng ngày 14/8 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Xác định đây là nhóm đối tượng có khả năng gây án, Công an xã Trà Linh đã lập tổ công tác, phối hợp cùng các điều tra viên tại khu vực 5, Công an xã giáp ranh truy tìm đối tượng. Đến chiều 16/8, lực lượng Công an đã xác định và làm việc với 3 đối tượng gồm: A Ghin (SN 2004), A Phân (SN 2007) và A Đoàn (SN 2007, cùng trú xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi).

17-8-sam-3.jpg
Lực lượng Công an đã kịp thời thu giữ 273 gốc sâm nặng 7,2kg.
17-8-sam-4.jpg
Tang vật thu giữ.

Qua công tác đấu tranh, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp số sâm trên và mang về địa phương tiêu thụ.

Lực lượng Công an đã kịp thời thu giữ 273 gốc sâm nặng 7,2kg, 115 triệu đồng (gồm tiền mặt và trong tài khoản) là số tiền do bán sâm trộm cắp, cùng 2 xe mô-tô sử dụng để gây án.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an hoàn thiện hồ sơ và xử các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Điều tra nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế đi tìm chém đối thủ:

(Nguồn: THĐT)
#TP Đà Nẵng #độp nhập #sâm Ngọc Linh #tiêu thụ #bắt giữ

