Xã hội

Bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 42 kg pháo nổ lậu

Đang vận chuyển lượng lớn pháo hoa nổ đi tiêu thu, đối tượng Lê Văn Đức đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 21/12, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối bắt 2 đối tượng tàng trữ hàng cấm, thu giữ hơn 42 kg pháo nổ lậu.

Trước đó, trong quá trình tuần tra trên tuyến đường ĐT548, đoạn qua thôn Đình Cương (xã Đồng Lộc), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 – Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an xã Đồng Lộc đã dừng kiểm tra ô tô biển kiểm soát 89F-004.55 do Lê Văn Đức (SN 16/9/2000, trú thôn Tân Lệ, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển.

image-1.jpg
Lê Văn Đức cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Nhung

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khoang cabin có 17 khối pháo hoa nổ. Đức khai nhận, vận chuyển từ Quảng Trị về Hà Tĩnh để tiêu thụ thì bị phát hiện.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an triệu tập Dương Đình Tuấn Anh (SN 9/7/2005, trú thôn Đồng Sơn, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), thu giữ thêm 7 hộp pháo hoa nổ đối tượng này tàng trữ tại nhà riêng. Tổng cộng, vụ án thu giữ 24 hộp pháo hoa nổ, nặng 42,2kg.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

