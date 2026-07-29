Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa ban hành Kết luận số 75-KL/TW về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Kết luận khẳng định, sau hơn 13 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã đạt nhiều kết quả quan trọng; chính sách, pháp luật tiếp tục được hoàn thiện; quản lý tài nguyên từng bước hiệu quả, bền vững; bảo vệ môi trường ngày càng trở thành nội dung trọng tâm trong chính sách phát triển.

Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, Trung ương cũng chỉ rõ nhiều thách thức như ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp; chất lượng không khí tại các đô thị lớn, nhất là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chậm được cải thiện; ô nhiễm tại các cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, vùng ven biển chưa được kiểm soát hiệu quả; suy giảm đa dạng sinh học tiếp diễn; công tác quản lý môi trường còn nhiều hạn chế, dữ liệu môi trường thiếu đồng bộ và việc ứng phó với biến đổi khí hậu ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Trên cơ sở đó, Trung ương thống nhất khẳng định các quan điểm, mục tiêu cơ bản của Nghị quyết số 24-NQ/TW vẫn còn nguyên giá trị, đồng thời bổ sung, điều chỉnh một số quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Theo Kết luận, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phải được đặt ở vị trí trung tâm trong các quyết định phát triển, là nền tảng cho chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Kết luận đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng cao năng lực quản trị môi trường, tập trung xử lý các khu vực ô nhiễm nghiêm trọng, cải thiện chất lượng môi trường sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các-bon thấp; tầm nhìn đến năm 2045 xây dựng Việt Nam có môi trường sống trong lành, hệ thống quản trị môi trường hiện đại, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xanh, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kết luận đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao nhận thức của toàn xã hội; hoàn thiện thể chế, pháp luật; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực; tập trung giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế các-bon thấp; phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, Trung ương yêu cầu bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, nguồn vốn quốc tế và tài chính xanh; ưu tiên đầu tư hạ tầng phục vụ chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị sẽ ban hành Chương trình hành động triển khai Kết luận; Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cùng các cơ quan liên quan có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.