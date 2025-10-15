Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sức khoẻ 360

Bảo tồn thành công bàn tay bị vỡ, gãy nát phức tạp

Sau hơn hai giờ phẫu thuật khẩn trương, chính xác, bàn tay bệnh nhân được bảo tồn thành công, đảm bảo nuôi dưỡng tốt, không xuất hiện biến chứng hoại tử sau mổ.

Thúy Nga

Trung tâm Y tế Thị xã Quảng Yên tiếp nhận một trường hợp tai nạn nghiêm trọng, bệnh nhân nam bị vỡ, gãy nát bàn tay trái, tổn thương phức tạp phần mềm, gân, cơ và xương bàn tay. Ngay khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng đau đớn dữ dội, chảy máu nhiều và nguy cơ mất chức năng bàn tay nếu không được can thiệp kịp thời.

Nhận định đây là một ca chấn thương phức tạp, có nguy cơ mất bàn tay, các bác sĩ khoa Ngoại – Trung tâm Y tế Thị xã Quảng Yên, do BSCKII Đỗ Văn Cường chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình - Khoa ngoại trực tiếp chỉ đạo và thực hiện, đã nhanh chóng hội chẩn, xử trí cấp cứu và chuyển ngay bệnh nhân vào phòng mổ.

ban-tay-vo-nat-1.jpg
Bàn tay bị vỡ, dập nát trên phim chụp - Ảnh BVCC

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành: Làm sạch vết thương, loại bỏ mô dập nát, xử lý triệt để dị vật và ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn. Khâu nối, chắp vá phần mềm, khôi phục cấu trúc bàn tay. Cố định xương tổn thương và phục hồi gân, mạch máu nhằm bảo tồn tối đa chức năng vận động.

Sau hơn hai giờ phẫu thuật khẩn trương và chính xác, bàn tay bệnh nhân được bảo tồn thành công, đảm bảo nuôi dưỡng tốt, không xuất hiện biến chứng hoại tử sau mổ.

Thành công của ca phẫu thuật là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng toàn bộ ê-kíp phẫu thuật Trung tâm, trong đó có BSCKII Đỗ Văn Cường, bác sĩ chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Thị xã Quảng Yên.

ban-tay-vo-nat.jpg
Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật chấn thương chỉnh hình – tạo hình bàn tay, bác sĩ Cường được đồng nghiệp đánh giá là người tận tâm, bản lĩnh và chính xác trong từng thao tác.

Trong ca mổ vừa qua, sự bình tĩnh, quyết đoán và kỹ năng xử lý tinh tế của bác sĩ Cường đóng vai trò then chốt giúp bảo tồn thành công bàn tay bị tổn thương nghiêm trọng.

Toàn bộ ê-kíp đã phối hợp nhịp nhàng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bác sĩ, thực hiện phẫu thuật an toàn, hiệu quả, rút ngắn tối đa thời gian mổ và đảm bảo kết quả phục hồi tối ưu cho người bệnh.

Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi tích cực, chăm sóc và tập phục hồi chức năng ngay từ giai đoạn sớm. Hiện tại, bàn tay bệnh nhân đã phục hồi cảm giác và vận động cơ bản, vết mổ khô, không nhiễm trùng, tinh thần người bệnh ổn định và hài lòng với kết quả điều trị.

ban-tay-vo-nat-2.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Bệnh nhân chia sẻ: “Khi bị tai nạn, tôi đau đớn vô cùng, nghĩ chắc chắn sẽ phải cắt bỏ bàn tay. Nhưng nhờ bác sĩ của Trung tâm Y tế Thị xã Quảng Yên, bàn tay tôi được cứu, giờ có thể cử động lại. Tôi thật sự biết ơn các bác sĩ vì sự tận tâm và tay nghề quá giỏi”.

Với trang thiết bị phẫu thuật hiện đại, cùng quy trình xử trí khẩn trương – chính xác, thành công của ca phẫu thuật không chỉ là minh chứng cho trình độ chuyên môn cao của bác sĩ Đỗ Văn Cường và ê-kíp, mà còn là niềm tự hào của Trung tâm Y tế Thị xã Quảng Yên – nơi đang ngày càng khẳng định vị thế trong cấp cứu, điều trị các ca chấn thương phức tạp, giúp người dân được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương mà không cần chuyển tuyến.

#Bảo tồn bàn tay bị tổn thương #Phẫu thuật chấn thương phức tạp #Kỹ năng bác sĩ Đỗ Văn Cường #Chăm sóc và phục hồi chức năng #Chữa trị chấn thương tay tại địa phương #Nỗ lực và thành công trong cấp cứu

Bài liên quan

Sức khoẻ 360

Nối 4 ngón tay đứt cho chàng trai 24 tuổi

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa thực hiện thành công vi phẫu nối 2 ngón tay gần đứt rời cho bệnh nhân bị tai nạn lao động.

Đây là kỹ thuật cao, chuyên sâu của tuyến trung ương trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình tạo hình, đem lại kết quả điều trị khả quan, bảo tồn chi thể, tạo điều kiện để phục hồi chức năng, khả năng lao động và thẩm mỹ cho người bệnh.

dut-roi.jpg
ThS.BSNT Lâm Thanh Hải và BS Cao Đức Mạnh thăm khám bàn tay cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

Ghép tạm tay đứt lìa vào chân bảo tồn tay cho thai phụ mang song thai

Trước nguyện vọng của bệnh nhân muốn có tay để chăm sóc con, các bác sĩ đã tiến hành bảo tồn bàn tay đứt lìa bằng cách ghép tạm thời vào cẳng chân.

Một trường hợp tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương xử trí thành công bước đầu, mở ra hy vọng phục hồi chức năng bàn tay cho một sản phụ trẻ đang mang song thai.

Người bệnh L.N.P (gần 20 tuổi), không may bị tai nạn trong lúc làm việc tại nhà máy, khiến vùng 1/3 dưới cẳng tay phải bị dập nát và bàn tay bị đứt lìa hoàn toàn. Sau khi được sơ cứu tại một cơ sở y tế, người bệnh được chuyển gấp đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong chiều cùng ngày.

Xem chi tiết

Sức khoẻ 360

6 giờ hồi sinh ngón cái đứt rời cho chiến sĩ công an

Đây là một ca chấn thương phức tạp, vết thương đứt rời ngón cái và ô mô cái bàn tay phải, nguy cơ tàn phế rất cao. 

Ngày 19/8, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp cho biết, đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nối ngón tay đứt rời cho một bệnh nhân.

noi-ngon-tay.jpg
Ngón tay bị đứt rời của bệnh nhân - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Đề phòng uốn ván sau lũ lụt

Đề phòng uốn ván sau lũ lụt

Bệnh uốn ván dễ lây qua vết thương hở sau lũ, cần vệ sinh sạch sẽ và tiêm phòng đúng lịch để tránh biến chứng nguy hiểm.