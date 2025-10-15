Bảo tồn thành công bàn tay bị vỡ, gãy nát phức tạp

Sau hơn hai giờ phẫu thuật khẩn trương, chính xác, bàn tay bệnh nhân được bảo tồn thành công, đảm bảo nuôi dưỡng tốt, không xuất hiện biến chứng hoại tử sau mổ.

Trung tâm Y tế Thị xã Quảng Yên tiếp nhận một trường hợp tai nạn nghiêm trọng, bệnh nhân nam bị vỡ, gãy nát bàn tay trái, tổn thương phức tạp phần mềm, gân, cơ và xương bàn tay. Ngay khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng đau đớn dữ dội, chảy máu nhiều và nguy cơ mất chức năng bàn tay nếu không được can thiệp kịp thời.

Nhận định đây là một ca chấn thương phức tạp, có nguy cơ mất bàn tay, các bác sĩ khoa Ngoại – Trung tâm Y tế Thị xã Quảng Yên, do BSCKII Đỗ Văn Cường chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình - Khoa ngoại trực tiếp chỉ đạo và thực hiện, đã nhanh chóng hội chẩn, xử trí cấp cứu và chuyển ngay bệnh nhân vào phòng mổ.

Bàn tay bị vỡ, dập nát trên phim chụp - Ảnh BVCC

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành: Làm sạch vết thương, loại bỏ mô dập nát, xử lý triệt để dị vật và ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn. Khâu nối, chắp vá phần mềm, khôi phục cấu trúc bàn tay. Cố định xương tổn thương và phục hồi gân, mạch máu nhằm bảo tồn tối đa chức năng vận động.

Sau hơn hai giờ phẫu thuật khẩn trương và chính xác, bàn tay bệnh nhân được bảo tồn thành công, đảm bảo nuôi dưỡng tốt, không xuất hiện biến chứng hoại tử sau mổ.

Thành công của ca phẫu thuật là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng toàn bộ ê-kíp phẫu thuật Trung tâm, trong đó có BSCKII Đỗ Văn Cường, bác sĩ chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Thị xã Quảng Yên.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật chấn thương chỉnh hình – tạo hình bàn tay, bác sĩ Cường được đồng nghiệp đánh giá là người tận tâm, bản lĩnh và chính xác trong từng thao tác.

Trong ca mổ vừa qua, sự bình tĩnh, quyết đoán và kỹ năng xử lý tinh tế của bác sĩ Cường đóng vai trò then chốt giúp bảo tồn thành công bàn tay bị tổn thương nghiêm trọng.

Toàn bộ ê-kíp đã phối hợp nhịp nhàng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bác sĩ, thực hiện phẫu thuật an toàn, hiệu quả, rút ngắn tối đa thời gian mổ và đảm bảo kết quả phục hồi tối ưu cho người bệnh.

Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi tích cực, chăm sóc và tập phục hồi chức năng ngay từ giai đoạn sớm. Hiện tại, bàn tay bệnh nhân đã phục hồi cảm giác và vận động cơ bản, vết mổ khô, không nhiễm trùng, tinh thần người bệnh ổn định và hài lòng với kết quả điều trị.

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Bệnh nhân chia sẻ: “Khi bị tai nạn, tôi đau đớn vô cùng, nghĩ chắc chắn sẽ phải cắt bỏ bàn tay. Nhưng nhờ bác sĩ của Trung tâm Y tế Thị xã Quảng Yên, bàn tay tôi được cứu, giờ có thể cử động lại. Tôi thật sự biết ơn các bác sĩ vì sự tận tâm và tay nghề quá giỏi”.