Bão số 2 ra khỏi Biển Đông, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 22 giờ ngày 6/7, tâm bão số 2 ở khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 120 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Tây đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118–133 km/giờ), giật cấp 15. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 20–25 km/giờ và sẽ suy yếu dần, không còn khả năng quay trở lại Biển Đông.

Mặc dù bão đã ra khỏi khu vực ảnh hưởng trực tiếp, song vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông vẫn còn gió mạnh cấp 6–8 trong đêm 6/7, sóng biển cao từ 3–5m, biển động mạnh. Dự kiến từ ngày 7/7, gió mạnh sẽ tiếp tục giảm dần.

Trong ngày và đêm 7/7, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), phía Đông khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, xuất hiện tại vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long. Sóng biển cao từ 2–3 m, biển động. Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các khu vực này cần đặc biệt lưu ý nguy cơ gặp lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Cảnh báo thiên tai do mưa lớn đang được phát đi liên tục tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Đêm ngày 6/7, nhiều nơi tại Lai Châu, Sơn La và Lào Cai đã có mưa to đến rất to: Mường Trai (Sơn La) 105,8 mm, Xà Dề Phìn (Lai Châu) 62,6 mm. Độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã gần hoặc đạt ngưỡng bão hòa.

Cảnh báo ngập úng tại những nơi mưa to. Ảnh: TTXVN

Dự báo trong 3–6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến 30–60 mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường ở các địa phương trên.

Khu vực Điện Biên, Tuyên Quang và Nghệ An cũng ghi nhận mưa to. Một số điểm mưa lớn như Quài Nưa (Điện Biên) 54,6 mm, Nậm Giải (Nghệ An) 59,4 mm. Trong vài giờ tới, những khu vực này được cảnh báo tiếp tục có mưa vừa đến to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cao.

Mức cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại tất cả các tỉnh nói trên hiện ở cấp 1. Tuy nhiên, tác động có thể gây thiệt hại lớn nếu không có biện pháp phòng tránh kịp thời. Lũ quét, sạt lở có thể làm gián đoạn giao thông, phá hủy công trình dân sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất và an toàn của người dân.

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân tại các khu vực có nguy cơ nên theo dõi sát thông tin cảnh báo, chủ động sơ tán khi cần thiết và phối hợp với lực lượng chức năng trong các biện pháp phòng tránh thiên tai.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối lúc có mưa rào và dông; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.