Giải mã

Bão mặt trời sẽ mang đến những cực quang phương Bắc tuyệt đẹp

Các cơn bão mặt trời dự kiến sẽ mang đến những cực quang phương Bắc rực rỡ sắc màu ở khắp Canada và các tiểu bang miền Bắc của Mỹ trong đêm thứ hai liên tiếp.

Tâm Anh (theo CBC)
Theo dự báo từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), hiện tượng này sẽ xuất hiện trên hầu hết các vùng của British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Yukon, Lãnh thổ Tây Bắc, Nunavut, Labrador và các vùng phía Bắc Ontario, Quebec. Ảnh: Nicole Mortillaro/CBC.
Shawn Dahl, điều phối viên dịch vụ tại Trung tâm Dự báo Thời tiết Vũ trụ ở Colorado cho biết màn trình diễn rực rỡ này dự kiến sẽ kéo dài gần như suốt đêm, đạt cường độ cực đại từ 7 - 10h tối (theo giờ miền Đông). Ảnh: Debra Ceravolo
Trong vài ngày qua, Mặt trời đã trải qua một số đợt bùng phát năng lượng mạnh. Tiếp theo là các vụ phun trào khối nhật hoa (CME), những vụ nổ của các hạt chuyển động nhanh di chuyển dọc theo hệ Mặt trời. Ảnh: Kaitlyn Schropp/CBC.
Những luồng sáng này, còn được gọi là cực quang phương Bắc, có thể nhìn thấy ở những nơi xa hơn về phía Nam như New Mexico và Texas. Ảnh: Submitted by Dexter James.
Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Thời tiết Vũ trụ (SPWC) dự báo rằng, cơn bão địa từ có thể tiếp tục vào đêm 14/11 và có thể kéo dài đến ngày 15/11, mặc dù có lẽ sẽ không mạnh như vậy. Ảnh: Submitted by Dexter James.
Nhà vật lý thiên văn người Canada, Tiến sĩ Jesse Rogerson, giải thích hiện tượng này xảy ra khi những đám mây proton và electron lớn phát ra từ Mặt trời bị cuốn vào từ trường của Trái đất và va vào bầu khí quyển. Ảnh: Kory Siegers/CBC.
Ông Rogerson cho biết những đám mây này là kết quả của các vụ nổ trên bề Mặt mặt trời, hay còn gọi là bão Mặt trời. Khi tiếp cận bầu khí quyển, chúng giải phóng năng lượng và kết quả là một màn trình diễn ánh sáng lung linh, chuyển động với nhiều màu sắc khác nhau mà chúng ta thấy. Ảnh: Cort Sloan/CBC.
Theo nhà vật lý thiên văn Rogerson, cách tốt nhất để quan sát những màu sắc xung quanh là đến một nơi có tầm nhìn quang đãng, càng xa các thành phố lớn càng tốt để giảm ô nhiễm ánh sáng. Ảnh: Submitted by Matt Melnyk.
Mặt trời đang ở giai đoạn hoạt động cực đại trong chu kỳ 11 năm, khiến màn trình diễn ánh sáng này trở nên phổ biến và lan rộng hơn. Cực quang đầy màu sắc đã tô điểm bầu trời đêm ở những nơi không ngờ tới và các chuyên gia thời tiết vũ trụ cho biết vẫn còn nhiều cực quang nữa sẽ xuất hiện. Ảnh: Dave White/CBC.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
#Hiện tượng cực quang phương Bắc #Bão mặt trời và các vụ phun trào CME #Chu kỳ hoạt động mặt trời 11 năm

