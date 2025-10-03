Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bảo Khuyên Susan 'nhá hàng' ảnh vào bếp, fan đồng loạt ngắm mãi không thôi

Cộng đồng trẻ

Bảo Khuyên Susan 'nhá hàng' ảnh vào bếp, fan đồng loạt ngắm mãi không thôi

Ngắm loạt ảnh 'vào bếp' của Bảo Khuyên, nhiều người hâm mộ còn nói đùa rằng ước gì được thưởng thức món ăn mà cô nàng tự tay nấu.

Trầm Phương
Gần đây, hot girl Gen Z nổi tiếng với phong cách thời trang đa dạng và visual cuốn hút – Bảo Khuyên Susan – lại tiếp tục "đốn tim" người hâm mộ bằng một bộ ảnh mới toanh ngay tại không gian bếp. (Ảnh: IGNV)
Gần đây, hot girl Gen Z nổi tiếng với phong cách thời trang đa dạng và visual cuốn hút – Bảo Khuyên Susan – lại tiếp tục "đốn tim" người hâm mộ bằng một bộ ảnh mới toanh ngay tại không gian bếp. (Ảnh: IGNV)
Khác với những hình tượng cá tính hay quyến rũ thường thấy, lần này, Bảo Khuyên mang đến một vẻ đẹp ngọt ngào, đáng yêu nhưng vẫn đầy thu hút trong bối cảnh sinh hoạt đời thường, khiến cộng đồng mạng không thể rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Khác với những hình tượng cá tính hay quyến rũ thường thấy, lần này, Bảo Khuyên mang đến một vẻ đẹp ngọt ngào, đáng yêu nhưng vẫn đầy thu hút trong bối cảnh sinh hoạt đời thường, khiến cộng đồng mạng không thể rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Bảo Khuyên Susan xuất hiện trong trang phục liền thân màu hồng pastel với họa tiết hoa nhí xinh xắn, kết hợp cùng đôi tất trắng cao cổ tạo nên tổng thể vừa ngây thơ, vừa tôn lên vóc dáng nuột nà của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Bảo Khuyên Susan xuất hiện trong trang phục liền thân màu hồng pastel với họa tiết hoa nhí xinh xắn, kết hợp cùng đôi tất trắng cao cổ tạo nên tổng thể vừa ngây thơ, vừa tôn lên vóc dáng nuột nà của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc đen được búi cao gọn gàng, cùng với lối trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi mắt to tròn, càng làm nổi bật vẻ đẹp "búp bê", khiến cô nàng trông hệt như một "cô vợ nhỏ" đang chuẩn bị bữa ăn. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc đen được búi cao gọn gàng, cùng với lối trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi mắt to tròn, càng làm nổi bật vẻ đẹp "búp bê", khiến cô nàng trông hệt như một "cô vợ nhỏ" đang chuẩn bị bữa ăn. (Ảnh: IGNV)
Bảo Khuyên thoải mái tạo dáng bên bếp từ và mặt bàn bếp: lúc thì đứng tựa vào quầy, miệng vừa ăn mỳ Ý một cách duyên dáng, lúc lại ngồi hẳn lên bàn bếp một cách táo bạo và tinh nghịch, trên tay cầm ly sữa tươi. (Ảnh: IGNV)
Bảo Khuyên thoải mái tạo dáng bên bếp từ và mặt bàn bếp: lúc thì đứng tựa vào quầy, miệng vừa ăn mỳ Ý một cách duyên dáng, lúc lại ngồi hẳn lên bàn bếp một cách táo bạo và tinh nghịch, trên tay cầm ly sữa tươi. (Ảnh: IGNV)
Bối cảnh căn bếp hiện đại với tông màu trắng chủ đạo, ốp đá marble sang trọng càng làm tăng thêm sự tinh tế cho bộ ảnh. (Ảnh: IGNV)
Bối cảnh căn bếp hiện đại với tông màu trắng chủ đạo, ốp đá marble sang trọng càng làm tăng thêm sự tinh tế cho bộ ảnh. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh "vào bếp" lần này của Bảo Khuyên Susan một lần nữa chứng minh sức hút khó cưỡng của cô. Dù là trong trang phục lộng lẫy hay khoảnh khắc đời thường, cô nàng vẫn biết cách tỏa sáng. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh "vào bếp" lần này của Bảo Khuyên Susan một lần nữa chứng minh sức hút khó cưỡng của cô. Dù là trong trang phục lộng lẫy hay khoảnh khắc đời thường, cô nàng vẫn biết cách tỏa sáng. (Ảnh: IGNV)
Bảo Khuyên là cái tên không còn xa lạ với giới trẻ Việt. Từng được biết đến là sinh viên trường Đại học Văn Lang và được mệnh danh là "bản sao của ca sĩ Min" nhờ đường nét gương mặt tương đồng, Bảo Khuyên nhanh chóng khẳng định được vị trí riêng của mình. (Ảnh: IGNV)
Bảo Khuyên là cái tên không còn xa lạ với giới trẻ Việt. Từng được biết đến là sinh viên trường Đại học Văn Lang và được mệnh danh là "bản sao của ca sĩ Min" nhờ đường nét gương mặt tương đồng, Bảo Khuyên nhanh chóng khẳng định được vị trí riêng của mình. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng Gen Z này nổi bật với gu thời trang biến hóa linh hoạt, không ngại thử sức với nhiều phong cách khác nhau: từ năng động, trong trẻo, ngọt ngào cho đến cá tính, cool ngầu, thậm chí là táo bạo, quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng Gen Z này nổi bật với gu thời trang biến hóa linh hoạt, không ngại thử sức với nhiều phong cách khác nhau: từ năng động, trong trẻo, ngọt ngào cho đến cá tính, cool ngầu, thậm chí là táo bạo, quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Chính sự đa dạng này đã giúp Bảo Khuyên Susan luôn giữ được sức hút và trở thành một người mẫu ảnh được nhiều thương hiệu "chọn mặt gửi vàng". (Ảnh: IGNV)
Chính sự đa dạng này đã giúp Bảo Khuyên Susan luôn giữ được sức hút và trở thành một người mẫu ảnh được nhiều thương hiệu "chọn mặt gửi vàng". (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Bảo Khuyên Susan #ảnh vào bếp #hot girl Gen Z #thời trang #ảnh đời thường #sao Việt

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT