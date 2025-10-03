Bảo Khuyên Susan 'nhá hàng' ảnh vào bếp, fan đồng loạt ngắm mãi không thôi

Ngắm loạt ảnh 'vào bếp' của Bảo Khuyên, nhiều người hâm mộ còn nói đùa rằng ước gì được thưởng thức món ăn mà cô nàng tự tay nấu.
Giữa cảnh ngập lụt ở Tuyên Quang, nhóm du khách quốc tế bất ngờ xắn tay giúp dân dọn bùn. Hành động giản dị để lại dấu ấn đẹp trong du lịch Việt Nam.
Sĩ Thanh tiếp tục khẳng định hình tượng gợi cảm quen thuộc khi tung ra loạt ảnh mới, khoe trọn thân hình săn chắc và tràn đầy sức sống.
Giáng My lên đồ áo dài duyên dáng khi dự show thời trang. NSND Thu Quế không ngại để tóc bạc ở tuổi 56.
Không chỉ may mắn, 3 con giáp này còn có tài năng vượt trội, biết nắm bắt thời cơ nên cuối năm dễ giàu sang, thành công, cuộc sống viên mãn.
Ẩn mình trong sa mạc Sahara, cao nguyên đá Tassili n’Ajjer ở Algeria được ví như bảo tàng ngoài trời, lưu giữ kho tàng nghệ thuật và lịch sử loài người.
Trong thần thoại dân gian vùng Scotland và Ireland, Selkie – sinh vật nửa người nửa hải cẩu – mang đến những câu chuyện đầy kỳ bí về tình yêu và dục vọng.
Chồn thông châu Âu (Martes martes) là một trong những động vật hoang dã đặc trưng của rừng ôn đới, mang nhiều nét thú vị trong ngoại hình và tập tính.
Tiền điện tăng cao không chỉ vì dùng nhiều mà còn do “điện năng chờ” từ thiết bị vẫn cắm điện. Rút phích cắm khi không dùng có thể giúp bạn tiết kiệm đáng kể.
Mẫu xe MPV hạng sang Mercedes-Benz V-Class 2025 về Việt Nam có hai phiên bản V 300 Avantgarde và V 300 AMG, giá bán cao hơn đáng kể so với bản tiền nhiệm.
HONOR Magic V5 trở thành chiếc điện thoại gập đầu tiên tại Việt Nam có khả năng phát hiện giả mạo AI, bảo vệ người dùng trước nguy cơ deepfake và lừa đảo số.
Lieve Blanckaert - mỹ nhân người Guyana cho biết, Yến Nhi làm tóc và cho cô mượn đồ khi tham gia cuộc thi Miss Grand International 2025.
21 triệu USD (khoảng 554 tỷ đồng) là số tiền sở hữu xe McLaren F1 1994 trong bài viết này. Có tổng cộng 64 chiếc McLaren F1 phiên bản đường phố được sản xuất.
Trong Chị ngã em nâng, Thuận Nguyễn đóng vai bạn trai Uyển Ân. Trước đó, nam diễn viên có cảnh nóng trên màn ảnh với Kaity Nguyễn.
Một vụ chặn máy bay Nga gần Alaska vừa được Quân đội Mỹ xác nhận, khi F-16 Mỹ đối đầu Tu-95MS và Su-35.
CEO Nvidia Jensen Huang khéo léo biến nỗi sợ tụt hậu AI của các quốc gia thành chiến lược bán chip, củng cố sự phụ thuộc toàn cầu vào hệ sinh thái Mỹ.
Đèn lồng không chỉ là món đồ chơi truyền thống cho trẻ em mà còn trở thành phụ kiện check-in được giới trẻ Việt Nam săn đón nồng nhiệt mỗi dịp Trung thu.
So với phiên bản cũ, mẫu xe môtô hoài cổ Honda CB350 H’ness 2025 tại Việt Nam chỉ có thêm 2 màu sắc mới, bao gồm đỏ đen và xám đen.
Đất nước Colombia chứa đựng nhiều điều bất ngờ có thể bạn chưa biết.
Loạt mâm cỗ được bày biện tỉ mỉ, đẹp mắt của một mẹ bỉm ở Hà Nội được chia sẻ trên các hội nhóm thu hút rất nhiều sự chú ý, khiến người nhìn phải xuýt xoa.
Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát lại làng Nikanorovka, không cho quân Ukraine xiết chặt "gọng kìm" ở "mấu lồi" Dobropolye phía bắc Pokrovsk.