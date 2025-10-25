Hà Nội

Trải nghiệm mùa săn mây ngoạn mục trên nóc nhà Đông Dương

Du lịch

Trải nghiệm mùa săn mây ngoạn mục trên nóc nhà Đông Dương

Từ tháng 10 đến tháng 3, Fansipan bước vào mùa mây đẹp nhất năm. Đỉnh núi 3.143m này mê hoặc du khách với cảnh sắc hùng vĩ và khoảnh khắc đất trời giao hòa.

Vân Giang (Tổng hợp)
Giữa dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, đỉnh Fansipan cao 3.143m được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương” – nơi mỗi du khách đều ao ước một lần đặt chân đến. Ảnh Bùi Văn Hải
Giữa dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, đỉnh Fansipan cao 3.143m được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương” – nơi mỗi du khách đều ao ước một lần đặt chân đến. Ảnh Bùi Văn Hải
Khi những cơn gió mùa đông se lạnh tràn về, từ tháng 10 đến tháng 3 hằng năm, Fansipan khoác lên mình chiếc áo huyền ảo – mùa của những biển mây bồng bềnh khiến người lữ khách không khỏi ngỡ ngàng. Ảnh Bùi Văn Hải
Khi những cơn gió mùa đông se lạnh tràn về, từ tháng 10 đến tháng 3 hằng năm, Fansipan khoác lên mình chiếc áo huyền ảo – mùa của những biển mây bồng bềnh khiến người lữ khách không khỏi ngỡ ngàng. Ảnh Bùi Văn Hải
Từ thị trấn Sa Pa, chỉ mất hơn 10 phút di chuyển để đến ga cáp treo Fansipan Legend – điểm xuất phát cho hành trình chạm tới bầu trời. Cáp treo đưa du khách vượt qua thung lũng Mường Hoa, lướt qua những triền núi trập trùng, nơi mây trắng vờn quanh như dải lụa khổng lồ. Ảnh Bùi Văn Hải
Từ thị trấn Sa Pa, chỉ mất hơn 10 phút di chuyển để đến ga cáp treo Fansipan Legend – điểm xuất phát cho hành trình chạm tới bầu trời. Cáp treo đưa du khách vượt qua thung lũng Mường Hoa, lướt qua những triền núi trập trùng, nơi mây trắng vờn quanh như dải lụa khổng lồ. Ảnh Bùi Văn Hải
Khoảng 15 phút sau, khi cánh cửa cabin mở ra, một không gian hoàn toàn khác hiện trước mắt – mây phủ kín đất trời, gió núi mơn man và ánh nắng trong veo tràn xuống. Ảnh Hoàng Trung Hiếu
Khoảng 15 phút sau, khi cánh cửa cabin mở ra, một không gian hoàn toàn khác hiện trước mắt – mây phủ kín đất trời, gió núi mơn man và ánh nắng trong veo tràn xuống. Ảnh Hoàng Trung Hiếu
Fansipan đẹp nhất vào hai thời khắc đối lập: bình minh và hoàng hôn. Khi mặt trời nhô lên, biển mây chuyển màu vàng rực, lấp lánh như sóng ánh sáng đang nhảy múa giữa bầu trời. Ảnh Hoàng Trung Hiếu
Fansipan đẹp nhất vào hai thời khắc đối lập: bình minh và hoàng hôn. Khi mặt trời nhô lên, biển mây chuyển màu vàng rực, lấp lánh như sóng ánh sáng đang nhảy múa giữa bầu trời. Ảnh Hoàng Trung Hiếu
Còn khi chiều muộn, ánh nắng cuối ngày hòa cùng lớp mây tím sẫm, tạo nên khung cảnh lãng mạn hiếm có. Đó là khoảnh khắc mà nhiều du khách chọn dừng chân thật lâu, chỉ để ngắm nhìn và lặng yên cảm nhận nhịp thở của núi rừng. Ảnh Bùi Văn Hải
Còn khi chiều muộn, ánh nắng cuối ngày hòa cùng lớp mây tím sẫm, tạo nên khung cảnh lãng mạn hiếm có. Đó là khoảnh khắc mà nhiều du khách chọn dừng chân thật lâu, chỉ để ngắm nhìn và lặng yên cảm nhận nhịp thở của núi rừng. Ảnh Bùi Văn Hải
Không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên, Fansipan còn là điểm đến tâm linh linh thiêng bậc nhất Tây Bắc. Giữa không gian mây phủ là quần thể kiến trúc đồ sộ với Đại tượng Phật A Di Đà uy nghiêm, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát khoan thai, cùng Thiền viện Bích Vân tĩnh tại. Tiếng chuông chùa ngân vang giữa tầng mây khiến tâm hồn người nghe như được gột rửa, tìm về sự an nhiên hiếm có giữa đất trời bao la.
Không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên, Fansipan còn là điểm đến tâm linh linh thiêng bậc nhất Tây Bắc. Giữa không gian mây phủ là quần thể kiến trúc đồ sộ với Đại tượng Phật A Di Đà uy nghiêm, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát khoan thai, cùng Thiền viện Bích Vân tĩnh tại. Tiếng chuông chùa ngân vang giữa tầng mây khiến tâm hồn người nghe như được gột rửa, tìm về sự an nhiên hiếm có giữa đất trời bao la.
Không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên, Fansipan còn là điểm đến tâm linh linh thiêng bậc nhất Tây Bắc. Giữa không gian mây phủ là quần thể kiến trúc đồ sộ với Đại tượng Phật A Di Đà uy nghiêm, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát khoan thai, cùng Thiền viện Bích Vân tĩnh tại. Tiếng chuông chùa ngân vang giữa tầng mây khiến tâm hồn người nghe như được gột rửa, tìm về sự an nhiên hiếm có giữa đất trời bao la. Ảnh Tư Liệu
Không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên, Fansipan còn là điểm đến tâm linh linh thiêng bậc nhất Tây Bắc. Giữa không gian mây phủ là quần thể kiến trúc đồ sộ với Đại tượng Phật A Di Đà uy nghiêm, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát khoan thai, cùng Thiền viện Bích Vân tĩnh tại. Tiếng chuông chùa ngân vang giữa tầng mây khiến tâm hồn người nghe như được gột rửa, tìm về sự an nhiên hiếm có giữa đất trời bao la. Ảnh Tư Liệu
Không chỉ có mây trắng, tháng 10 và 11 ở Fansipan còn là mùa hoa nở rộ. Dưới chân núi, những thảm hoa tím trải dài tựa dải lụa mộng mị, điểm xuyết là hoa tam giác mạch, cẩm tú cầu, muồng vàng và hoa hồng. Mỗi góc nhỏ đều trở thành phông nền lý tưởng cho bức ảnh “check-in” mang đậm hơi thở Tây Bắc. Ảnh Bùi Văn Hải
Không chỉ có mây trắng, tháng 10 và 11 ở Fansipan còn là mùa hoa nở rộ. Dưới chân núi, những thảm hoa tím trải dài tựa dải lụa mộng mị, điểm xuyết là hoa tam giác mạch, cẩm tú cầu, muồng vàng và hoa hồng. Mỗi góc nhỏ đều trở thành phông nền lý tưởng cho bức ảnh “check-in” mang đậm hơi thở Tây Bắc. Ảnh Bùi Văn Hải
Một chuyến đi Fansipan không chỉ là hành trình săn mây, mà còn là dịp để con người chạm vào vẻ đẹp tinh khôi của thiên nhiên, tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Đứng giữa biển mây bồng bềnh, mọi âu lo dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác nhỏ bé nhưng trọn vẹn giữa đất trời hùng vĩ. Ảnh Hoàng Trung Hiếu
Một chuyến đi Fansipan không chỉ là hành trình săn mây, mà còn là dịp để con người chạm vào vẻ đẹp tinh khôi của thiên nhiên, tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Đứng giữa biển mây bồng bềnh, mọi âu lo dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác nhỏ bé nhưng trọn vẹn giữa đất trời hùng vĩ. Ảnh Hoàng Trung Hiếu
