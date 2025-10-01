Bạn gái HIEUTHUHAI lộ diện với phong cách táo bạo khác lạ

Hà Nội

Giải trí

Không còn hình ảnh dịu dàng, kín đáo như trước, bạn gái HIEUTHUHAI – Tăng Mỹ Hàn ngày càng tự tin theo đuổi phong cách gợi cảm với loạt trang phục táo bạo.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Thời gian gần đây, Tăng Mỹ Hàn – bạn gái tin đồn của rapper HIEUTHUHAI trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục chia sẻ những bức hình khoe phong cách thời trang mới.
Nếu trước đây cô gắn liền với vẻ đẹp ngọt ngào, nhẹ nhàng đúng chuẩn “tiểu thư”, thì nay hot girl Gen Z lại chuyển hướng sang gu ăn mặc quyến rũ.
Trong loạt outfit được đăng tải trên trang cá nhân, Tăng Mỹ Hàn thường xuyên lựa chọn những thiết kế táo bạo, đặc biệt là các mẫu váy khoét ngực sâu.
Loạt trang phục không chỉ giúp cô phô diễn lợi thế hình thể mà còn tôn lên thần thái gợi cảm, tự tin.
Cô tự tin khoe vóc dáng nóng bỏng trong những outfit táo bạo.
Sự thay đổi phong cách này của Tăng Mỹ Hàn nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán.
Hình ảnh mới của Tăng Mỹ Hàn khiến không ít người phải trầm trồ mắt tròn mắt dẹt.
Cô đã chuyển hướng với gu thời trang sexy, khoe body nóng bỏng.
Mối quan hệ của cả hai từng nhiều lần gây chú ý khi loạt khoảnh khắc tình cảm bị lan truyền. Đặc biệt, vào tháng 6/2025, loạt ảnh tại photobooth ghi lại cảnh Tăng Mỹ Hàn dịu dàng hôn má HIEUTHUHAI đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao bàn tán.
Tăng Mỹ Hàn hiện sinh sống tại TP.HCM, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng cân đối. Nhiều người còn ví von cô chẳng thua kém Hoa hậu. Ảnh: FBNV
