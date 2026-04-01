Bài toán quản lý vốn tại xã Quảng Hòa qua gói thầu làm đường hơn 3,4 tỷ đồng

Ngày 25/03/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Hòa (tỉnh Lâm Đồng) đã ký Quyết định số 40/QĐ-KT. Quyết định này nhằm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu: Thi công xây dựng công trình và Chi phí đảm bảo giao thông, thuộc dự án Khắc phục sạt lở, hư hỏng đường giao thông thôn 10. Cái tên được xướng lên ở vị trí nhà thầu thi công là Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lâm Đắk Nông.

Theo dữ liệu hồ sơ được công bố, gói thầu hạ tầng giao thông này được sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, có giá dự toán được phê duyệt ở mức 3.510.259.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm mười triệu, hai trăm năm mươi chín nghìn đồng). Sau các bước đánh giá hồ sơ và thương thảo, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lâm Đắk Nông trúng thầu với giá 3.492.508.715 đồng. Hình thức hợp đồng áp dụng là trọn gói, với tổng thời gian thực hiện kéo dài 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Làm một phép tính số học đơn giản, sự chênh lệch giữa giá gói thầu ban đầu và giá trúng thầu chỉ vỏn vẹn 17.750.285 đồng, tương đương khoảng 0,5%.

Theo trích xuất dữ liệu từ Biên bản mở thầu (Mã TBMT: IB2600079066) hoàn thành lúc 10 giờ 10 phút ngày 14/03/2026, gói thầu này được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Dù được phát hành công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng chuẩn mực của Thông tư 79/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, nhưng thực tế lại chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lâm Đắk Nông.

Sự vắng bóng hoàn toàn của các đối thủ cạnh tranh đã biến cuộc đua giành gói thầu 3,5 tỷ đồng trở thành "sân chơi" độc diễn. Báo cáo đánh giá E-HSDT do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Xây dựng Triệu Sơn Bình Phước lập, và sau đó được Công ty TNHH Thanh Bình BP thẩm định, cho thấy nhà thầu Hoàng Lâm Đắk Nông dễ dàng vượt qua các bước kiểm tra tính hợp lệ, đánh giá năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật để tiến thẳng đến vòng tài chính và nghiễm nhiên trở thành nhà thầu duy nhất được đề nghị trúng thầu.

Tìm hiểu về "bức tranh năng lực" của nhà thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Lâm Đắk Nông (Mã số thuế: 6400301940) được thành lập từ tháng 04/2014, có trụ sở đăng ký tại Thôn 7, Phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng. Trải qua tròn 12 năm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, doanh nghiệp này đã từng liên danh với nhiều đơn vị khác để tham gia các gói thầu. Tuy nhiên, một chi tiết đáng lưu tâm là quy mô nhân sự của công ty được hiển thị công khai trên hệ thống chỉ có 10 người.

Việc một doanh nghiệp có số lượng nhân sự khiêm tốn đứng ra đảm nhận độc lập một dự án mang tính chất đặc thù là "khắc phục sạt lở, hư hỏng đường giao thông" với giá trị hơn 3,5 tỷ đồng, thời gian thi công kéo dài tới 5 tháng (150 ngày) là một thách thức không hề nhỏ. Dự án khắc phục thiên tai đòi hỏi phản ứng nhanh, máy móc chuyên dụng và đội ngũ nhân lực hiện trường đông đảo để đảm bảo tiến độ và chất lượng, nhất là trong bối cảnh địa hình phức tạp của khu vực Lâm Đồng.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, sự ra đời của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, và tiếp đó là các bản sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã vá nhiều "lỗ hổng" trong công tác lựa chọn nhà thầu.

"Về mặt quy trình, nếu Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn đã tuân thủ đúng thời gian đăng tải, công khai minh bạch hồ sơ mời thầu mà chỉ có một nhà thầu tham dự thì việc chấm đạt và phê duyệt trúng thầu là không sai luật. Thế nhưng, nguyên tắc tối thượng của đấu thầu là Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế. Một gói thầu rộng rãi nhưng tiết kiệm chỉ ở mức 0,5% cho thấy tính hiệu quả kinh tế chưa đạt kỳ vọng. Điều này đòi hỏi Chủ đầu tư cấp xã, trong mô hình chính quyền mới, phải nâng cao hơn nữa năng lực khảo sát thị trường, lập dự toán sát thực tế, và đặc biệt là công tác giám sát hợp đồng hậu đấu thầu," Luật sư Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh.

Cùng chung góc nhìn trên tinh thần xây dựng, chuyên gia đấu thầu Lê Hân đánh giá: "Gói thầu tại thôn 10 xã Quảng Hòa là công trình khắc phục sạt lở. Tính chất của công trình này liên quan trực tiếp đến sinh mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa bão. Với năng lực nhân sự hiển thị trên hệ thống của nhà thầu, vai trò của tư vấn giám sát và Chủ đầu tư là cực kỳ quan trọng. Không thể vì lý do gói thầu trúng sát giá, ít đối thủ cạnh tranh mà lơ là chất lượng vật liệu đầu vào hay quy trình thi công thực địa. Nếu quản lý lỏng lẻo, công trình khắc phục sạt lở rất dễ trở thành nguy cơ sạt lở trong tương lai".

Việc minh bạch hóa thông tin đấu thầu, tăng cường sự giám sát của báo chí và cộng đồng đối với các dự án hạ tầng cơ sở là điều kiện tiên quyết để kiến tạo một môi trường cạnh tranh lành mạnh. Những con số như tiết kiệm 0,5% hay quy mô nhân sự 10 người sẽ không phải là vấn đề nếu chất lượng công trình cuối cùng chứng minh được năng lực thực thụ của doanh nghiệp, đồng thời phản ánh đúng tinh thần thượng tôn pháp luật của Chủ đầu tư.