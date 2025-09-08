Hoạt chất Flavonoid có trong lá trầu không có khả năng sát khuẩn và cầm máu, có thể giúp người bệnh thuyên giảm tình trạng nhiệt miệng, chảy máu chân răng.

Cây trầu không còn có các cái tên gọi khác như trầu cay, trầu lương, thổ lâu đằng,... Cây trầu không thuộc họ hồ tiêu và có tên khoa học là Piper betle L, cây thân leo và có cành hình trụ, rễ cây bén ở các mấu, lá trầu không mọc so le, hình tim tròn đôi khi không cân xứng.

Lá trầu không thường được dùng để ăn trầu, làm thuốc hoặc để cúng gia tiên trong các ngày lễ mùng một, ngày rằm,... hoặc các sự kiện quan trọng như cưới hỏi. Bên cạnh đó, cây trầu không còn là một cây thuốc với nhiều tác dụng khác nhau.

Theo Đông y, lá trầu không có vị cay, hơi ngọt, tính ấm, có tác dụng khử phong tán hàn, hành khí hóa đàm, tiêu thũng chỉ dạng.

Lá trầu không thường được dùng trong điều trị các chứng ho do phong hàn, hen phế quản, đau nhức xương khớp do phong thấp, đau dạ dày do hàn, phù thũng ở phụ nữ có thai. Ngoài ra, trong các thư tịch cổ, lá trầu không cũng được mô tả dùng ngoài với các tác dụng điều trị các chứng chàm, ngứa ngoài da, nấm chân…

Lá trầu không có vị cay, thơm, nồng, tính ấm, tác dụng tiêu viêm, sát khuẩn, khu phong. Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Sau đây là một số bài thuốc từ lá trầu không theo kinh nghiệm dân gian:

Sử dụng lá trầu không để sát khuẩn vết thương: Vắt lấy nước từ lá trầu không để rửa vết thương, sau đó,dùng lá trầu sạch phủ lên trên vết thương và dùng gạc băng bó lại. Một cách khác là mọi người có thể rửa sạch lá trầu không rồi đun lấy nước rửa vết thương hằng ngày, vết thương sẽ nhanh chóng liền miệng.

Điều trị viêm họng: Dùng 5 lá trầu không giã lấy nước rồi thêm mật ong và ngậm, có thể từ từ nuốt hỗn hợp này. Đây là bài thuốc chữa đau họng rất hiệu nghiệm và được nhiều người làm theo.

Điều trị nhức đầu do thời tiết thay đổi: Dùng 5 lá trầu không giã dập rồi xoa vào đỉnh đầu hoặc thái dương, bạn sẽ thấy tình trạng nhức đầu được cải thiện đáng kể.

Điều trị nước ăn chân: Sử dụng 8g lá trầu không, 50g lá ráy thái nhỏ thêm nước đun sôi để nguội rồi ngâm chân. Nếu không có lá ráy thì chỉ cần sử dụng lá trầu không cũng rất hiệu quả.

Điều trị đau nhức, cảm cúm: Sử dụng lá trầu không đánh gió (lưu ý không nhúng vào rượu) bạn sẽ thấy giảm thiểu các triệu chứng của cảm cúm.

Điều trị ngứa, viêm nhiễm vùng kín: Sử dụng lá trầu không vò nát và đun sôi với một chút muối rồi ngồi xông vùng kín. Sau khi nước nguội thì sử dụng làm nước rửa ngoài cũng rất hiệu quả trong điều trị ngứa vùng kín.

Một số lưu ý khi sử dụng lá trầu không

Phụ nữ mang thai, đang cho con bú, trẻ em và người già nên tránh sử dụng lá trầu không quá liều vì có thể gây hại đến thai nhi và mẹ bầu.

Những người mắc bệnh mãn tính hoặc các bệnh lý nghiêm trọng cần tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi sử dụng lá trầu không để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Trong quá trình sử dụng, nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào bất thường, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và thông báo cho bác sĩ.

Lá trầu không có thể tương tác với một số loại thuốc, thực phẩm chức năng hoặc dược liệu khác.

Tránh lạm dụng lá trầu để điều trị bệnh, vì đây chỉ là dược phẩm hỗ trợ sức khoẻ, không có khả năng thay thế thuốc chữa bệnh.