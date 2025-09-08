Hà Nội

Sống Khỏe

Bài thuốc từ lá trầu không

Hoạt chất Flavonoid có trong lá trầu không có khả năng sát khuẩn và cầm máu, có thể giúp người bệnh thuyên giảm tình trạng nhiệt miệng, chảy máu chân răng.

Bình Nguyên

Cây trầu không còn có các cái tên gọi khác như trầu cay, trầu lương, thổ lâu đằng,... Cây trầu không thuộc họ hồ tiêu và có tên khoa học là Piper betle L, cây thân leo và có cành hình trụ, rễ cây bén ở các mấu, lá trầu không mọc so le, hình tim tròn đôi khi không cân xứng.

Lá trầu không thường được dùng để ăn trầu, làm thuốc hoặc để cúng gia tiên trong các ngày lễ mùng một, ngày rằm,... hoặc các sự kiện quan trọng như cưới hỏi. Bên cạnh đó, cây trầu không còn là một cây thuốc với nhiều tác dụng khác nhau.

Theo Đông y, lá trầu không có vị cay, hơi ngọt, tính ấm, có tác dụng khử phong tán hàn, hành khí hóa đàm, tiêu thũng chỉ dạng.

Lá trầu không thường được dùng trong điều trị các chứng ho do phong hàn, hen phế quản, đau nhức xương khớp do phong thấp, đau dạ dày do hàn, phù thũng ở phụ nữ có thai. Ngoài ra, trong các thư tịch cổ, lá trầu không cũng được mô tả dùng ngoài với các tác dụng điều trị các chứng chàm, ngứa ngoài da, nấm chân…

Lá trầu không có vị cay, thơm, nồng, tính ấm, tác dụng tiêu viêm, sát khuẩn, khu phong. Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet
Lá trầu không có vị cay, thơm, nồng, tính ấm, tác dụng tiêu viêm, sát khuẩn, khu phong. Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Sau đây là một số bài thuốc từ lá trầu không theo kinh nghiệm dân gian:

Sử dụng lá trầu không để sát khuẩn vết thương: Vắt lấy nước từ lá trầu không để rửa vết thương, sau đó,dùng lá trầu sạch phủ lên trên vết thương và dùng gạc băng bó lại. Một cách khác là mọi người có thể rửa sạch lá trầu không rồi đun lấy nước rửa vết thương hằng ngày, vết thương sẽ nhanh chóng liền miệng.

Điều trị viêm họng: Dùng 5 lá trầu không giã lấy nước rồi thêm mật ong và ngậm, có thể từ từ nuốt hỗn hợp này. Đây là bài thuốc chữa đau họng rất hiệu nghiệm và được nhiều người làm theo.

Điều trị nhức đầu do thời tiết thay đổi: Dùng 5 lá trầu không giã dập rồi xoa vào đỉnh đầu hoặc thái dương, bạn sẽ thấy tình trạng nhức đầu được cải thiện đáng kể.

Điều trị nước ăn chân: Sử dụng 8g lá trầu không, 50g lá ráy thái nhỏ thêm nước đun sôi để nguội rồi ngâm chân. Nếu không có lá ráy thì chỉ cần sử dụng lá trầu không cũng rất hiệu quả.

Điều trị đau nhức, cảm cúm: Sử dụng lá trầu không đánh gió (lưu ý không nhúng vào rượu) bạn sẽ thấy giảm thiểu các triệu chứng của cảm cúm.

Điều trị ngứa, viêm nhiễm vùng kín: Sử dụng lá trầu không vò nát và đun sôi với một chút muối rồi ngồi xông vùng kín. Sau khi nước nguội thì sử dụng làm nước rửa ngoài cũng rất hiệu quả trong điều trị ngứa vùng kín.

Một số lưu ý khi sử dụng lá trầu không

Phụ nữ mang thai, đang cho con bú, trẻ em và người già nên tránh sử dụng lá trầu không quá liều vì có thể gây hại đến thai nhi và mẹ bầu.

Những người mắc bệnh mãn tính hoặc các bệnh lý nghiêm trọng cần tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi sử dụng lá trầu không để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Trong quá trình sử dụng, nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào bất thường, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và thông báo cho bác sĩ.

Lá trầu không có thể tương tác với một số loại thuốc, thực phẩm chức năng hoặc dược liệu khác.

Tránh lạm dụng lá trầu để điều trị bệnh, vì đây chỉ là dược phẩm hỗ trợ sức khoẻ, không có khả năng thay thế thuốc chữa bệnh.

 Ảnh minh hoạ/Internet 

Trong lớp màng gạo lứt và phôi chứa tới 20% là dầu béo tốt nhất cho sức khỏe con người vì nó chứa oleic axit tới 42,5% (đơn không bão hòa), linoleic axit tới 39%, linolenic1,1% là những chất béo tốt nhất cho sức khỏe tim mạch.

Nó chứa tới 90% các hợp chất hoạt động sinh học và tới 85-90% những vi chất dinh dưỡng của hạt gạo lứt, điều này tạo nên những lợi ích sức khỏe vô giá của màng gạo lứt và phôi. Nhưng trong lớp màng và phôi chứa 2 enzym phân hủy là lipasase, lipoxysenase. Gạo lứt có rất nhiều lợi ích với sức khoẻ.

Ăn gạo lứt kiểm soát đường huyết

Gạo lứt có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn so với gạo trắng, nghĩa là nó làm tăng lượng đường trong máu chậm hơn. Chất xơ trong gạo lứt giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, ngăn ngừa tình trạng tăng đường huyết đột ngột. Điều này đặc biệt có lợi cho người bệnh tiểu đường hoặc người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch

Chất xơ trong gạo lứt giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL). Các chất chống oxy hóa trong gạo lứt giúp bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương. Việc giảm cholesterol và bảo vệ mạch máu giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, đau tim, đột quỵ.

Hỗ trợ giảm cân, duy trì vóc dáng

Gạo lứt giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát cơn thèm ăn và giảm lượng calo tiêu thụ. Gạo lứt cũng chứa nhiều protein và các chất dinh dưỡng khác, giúp duy trì cơ bắp và đốt cháy chất béo. Việc kiểm soát cơn thèm ăn, duy trì cơ bắp và đốt cháy chất béo giúp hỗ trợ quá trình giảm cân, duy trì vóc dáng.

Ảnh minh hoạ/Internet 

Cải thiện hệ tiêu hóa

Chất xơ trong gạo lứt giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác. Chất xơ cũng giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp cải thiện hệ tiêu hóa tổng thể.

Tăng cường hệ miễn dịch

Các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa trong gạo lứt giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Đặc biệt, selen trong gạo lứt giúp tăng cường chức năng của hệ miễn dịch.

Ngăn ngừa ung thư

Các chất chống oxy hóa trong gạo lứt giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương DNA, giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng gạo lứt có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư đại tràng, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Bảo vệ sức khỏe não bộ

Gạo lứt là nguồn cung cấp tuyệt vời các vitamin nhóm B, bao gồm vitamin B1 (thiamine), B3 (niacin), B6 (pyridoxine) và B9 (folate).Các vitamin nhóm B đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng, giúp não bộ hoạt động hiệu quả.

Vitamin B1 giúp duy trì chức năng thần kinh, vitamin B3 giúp cải thiện lưu thông máu đến não, vitamin B6 giúp sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh và vitamin B9 giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương.

Làm đẹp da và tóc

Các vitamin, khoáng chất trong gạo lứt giúp nuôi dưỡng da và tóc, mang lại làn da mịn màng, tươi trẻ và mái tóc chắc khỏe. Đặc biệt, vitamin E trong gạo lứt giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Cải thiện chức năng gan

Vitamin nhóm B, inositol và phospholipid là các chất có chức năng hỗ trợ quá trình giải độc cho gan, tái tạo tế bào gan, hỗ trợ điều trị bệnh xơ gan hiệu quả. Ngoài ra trong gạo lứt còn có các thành phần Tocotrienol, gamma oryzanol và các chất chống oxy hóa giúp gan tránh được nhiều tác động xấu.

Giảm sỏi thận, loãng xương

Gạo lứt có chứa Vitamin K, IP6 và hàm lượng canxi cao ngăn cản quá trình kết tinh oxalate canxi ở đường tiết liệu, giảm được nguy cơ bị sỏi thận, giảm sự phát triển của sỏi thận giúp cơ thể khoẻ mạnh hơn.

Xem chi tiết

