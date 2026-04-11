Bác sĩ chỉ cách chọn thực phẩm làm giảm mỡ máu, mỡ nội tạng

Cải thiện mỡ máu, mỡ nội tạng bằng duy trì chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thể thao là việc làm vô cùng cần thiết.

Mỡ máu cao, mỡ nội tạng không chỉ gặp ở người lớn tuổi mà hiện nay rất nhiều người trẻ 25–40 tuổi đã bắt đầu rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp...

Mỡ nội tạng, mỡ máu có thể gây ra nhiều bệnh lý và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Vì thế, việc cải thiện bằng duy trì chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thể thao là vô cùng cần thiết.

Rau xanh giàu chất xơ làm sạch mạch máu

Các loại rau xanh như cần tây, súp lơ, mướp đắng, diếp cá, rau lá đậm chứa nhiều chất xơ hòa tan và các hợp chất chống oxy hóa. Chất xơ giúp giảm hấp thu cholesterol xấu và triglyceride tại ruột, đồng thời thúc đẩy đào thải mỡ thừa ra ngoài.

Một số hoạt chất như flavonoid trong súp lơ còn góp phần hạn chế sự hình thành mảng xơ vữa trên thành mạch, từ đó làm chậm quá trình tích tụ mỡ nội tạng và giảm nguy cơ biến chứng tim mạch.

Thực phẩm tốt cho người mỡ máu, mỡ nội tạng - Ảnh minh họa BVCC

Các loại hạt như hạnh nhân, lạc – chất béo tốt giúp “đẩy” mỡ xấu

Hạnh nhân, lạc (đậu phộng) và yến mạch chứa nhiều chất béo không bão hòa, sterol thực vật và chất chống oxy hóa. Các sterol này cạnh tranh với cholesterol trong quá trình hấp thu tại ruột, làm giảm lượng cholesterol đi vào máu.

Dù hàm lượng chất béo cao, nhưng đây chủ yếu là chất béo tốt, giúp cải thiện mỡ máu và hạn chế tích tụ mỡ nội tạng khi sử dụng với lượng vừa phải.

Cá hồi – nguồn omega-3 hỗ trợ giảm triglyceride

Cá hồi giàu axit béo omega-3, protein chất lượng cao và có hàm lượng cholesterol thấp. Omega-3 giúp giảm triglyceride trong máu, cải thiện độ đàn hồi mạch máu và giảm viêm mạn tính – yếu tố thúc đẩy tích tụ mỡ nội tạng.

Ngoài ra, cá hồi tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát khẩu phần ăn và cân nặng, từ đó hỗ trợ giảm mỡ máu một cách bền vững.

Táo – hỗ trợ đào thải cholesterol dư thừa

Táo chứa pectin, một loại chất xơ hòa tan có khả năng gắn với cholesterol dư thừa trong ruột và đưa chúng ra ngoài theo đường tiêu hóa. Pectin kết hợp cùng vitamin C giúp cải thiện chuyển hóa lipid, giảm cholesterol xấu trong máu.

Ngoài ra, quá trình chuyển hóa táo tạo ra axit acetic, có lợi cho việc phân giải chất béo trung tính và hạn chế tích tụ mỡ nội tạng.

Trà xanh – thúc đẩy đốt mỡ và chống oxy hóa

Trà xanh giàu catechin và các chất chống oxy hóa mạnh, giúp hạn chế quá trình oxy hóa cholesterol xấu và cải thiện chuyển hóa năng lượng. Uống trà xanh sau bữa ăn có thể hỗ trợ đốt calo, giảm tích mỡ và ngăn tăng cân. Khi sử dụng điều độ, trà xanh góp phần cải thiện mỡ máu và giảm nguy cơ tích tụ mỡ nội tạng theo thời gian.

Dầu ô liu – chất béo lành mạnh cho tim mạch

Dầu ô liu chứa nhiều axit béo không bão hòa đơn, giúp giảm cholesterol xấu mà không làm tăng mỡ thừa. Việc thay thế mỡ động vật bằng dầu ô liu trong chế biến giúp cải thiện mỡ máu, giảm triglyceride và hạn chế hình thành mỡ nội tạng. Đây là loại chất béo phù hợp cho chế độ ăn hướng đến kiểm soát cân nặng và bảo vệ mạch máu.

BS Minh Trí (Hội Tim mạch Việt Nam)

