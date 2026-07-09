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Xã hội

Bắc Ninh: ‘Ma men’ thấy CSGT liền quay đầu, đổi lái để né chốt

Khi còn cách chốt kiểm tra một đoạn, người điều khiển phương tiện bất ngờ dừng xe, quay đầu để né tránh rồi đổi người lái.

Bảo Ngân

Ngày 9/7, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, khoảng 21h40 ngày 8/7, trong quá trình làm nhiệm vụ tại xã Đại Đồng, Tổ CSGT địa bàn Tiên Du, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện xe ô tô Hyundai Santa Fe có biểu hiện nghi vấn người điều khiển đã sử dụng rượu, bia.

Khi còn cách chốt kiểm tra một đoạn, người điều khiển phương tiện bất ngờ dừng xe, quay đầu để né tránh rồi đổi người ngồi sau lên cầm lái với hy vọng có thể "qua mặt" lực lượng chức năng. Tuy nhiên, toàn bộ diễn biến đã được Tổ công tác theo dõi, ghi nhận.

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Hiện trường sự việc.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện được xác định là Lâm Văn P., sinh năm 1990, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế P. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,077 mg/l khí thở. Quá trình làm việc, người vi phạm cũng không xuất trình được giấy phép lái xe theo quy định. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, việc quay đầu xe hay đổi lái đều không thể làm thay đổi bản chất của hành vi vi phạm.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người vi phạm theo đúng quy định của pháp luật với 02 hành vi vi phạm:

Điều khiển xe ô tô tham gia giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg/ 1lit khí thở, bị phạt từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, trừ 04 điểm GPLX; Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT bị phạt từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, trừ 04 điểm GPLX.

Dự kiến nam tài xế phải nộp phạt 26.000.000 đồng, trừ 04 điểm GPLX.

>>> Mời quý độc giả xem video: ‘Ma men’ thấy CSGT Bắc Ninh liền quay đầu, đổi lái. Nguồn: CSGT Bắc Ninh.

#CSGT #ma men #CSGT Bắc Ninh

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