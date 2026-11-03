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Nhà Khoa học - Vusta News

Bắc Ninh: Hội thảo Định hình không gian đô thị, kiến tạo và phát huy bản sắc địa phương

Ngày 2/11 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Bắc Ninh phối hợp với Hội Kiến trúc sư thành phố tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề: “Định hình không gian đô thị, kiến tạo và phát huy bản sắc thành phố Bắc Ninh”.

Theo Hồng Hạnh/ VUSTA
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại biểu lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh; đại biểu các sở, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học; chuyên gia về quy hoạch, kiến trúc, giao thông, cảnh quan, văn hóa - di sản, môi trường; đại diện một số doanh nghiệp. Ông Vũ Tấn Phú, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố và ông Đỗ Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Bắc Ninh đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, kiến trúc sư, nhà khoa học trao đổi, thảo luận về định hướng tổ chức không gian đô thị Bắc Ninh trong giai đoạn phát triển mới; đồng thời nhận diện những giá trị đặc trưng về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, cảnh quan và môi trường tự nhiên vùng Kinh Bắc; làm rõ về tiềm năng, lợi thế, cơ hội, thách thức phát triển đô thị Bắc Ninh; gợi mở tầm nhìn chiến lược, định hình không gian đô thị, định hướng phát triển đô thị Bắc Ninh mang bản sắc riêng trong giai đoạn tới; những nội dung cần tập trung triển khai Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được phê duyệt theo Quyết định số 1389/QĐ-TTg ngày 23/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi và đề xuất nhiều giải pháp, cơ chế, chính sách, nội dung cần triển khai cụ thể, thiết thực như: (i) Cần xác lập tầm nhìn dài hạn và mô hình phát triển không gian đô thị phù hợp với vị thế mới của thành phố Bắc Ninh: xác định cấu trúc tổng thể đô thị Bắc Ninh; xác định rõ chức năng, vai trò, giá trị cốt lõi để tạo bản sắc riêng đối với từng vùng động lực, từng đô thị; liên kết, bổ trợ lẫn nhau. Tập trung ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược, liên kết mạng lưới hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ. (ii) Lấy hệ thống sông hồ, không gian xanh và cảnh quan tự nhiên làm nền tảng quan trọng trong tổ chức không gian đô thị: xây dựng bộ khung xanh - Khung sinh thái kiến tạo đô thị Bắc Ninh và kết nối thành một hệ thống chỉnh thể; chuyển hóa hệ thống dòng sông thành trục cảnh quan. (iii) Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc phải trở thành một định hướng xuyên suốt trong quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị: bảo tồn không gian làng, di sản văn hóa trong đô thị; kiến trúc và cửa ngõ, công trình điểm nhấn mang đậm bản sắc riêng của Bắc Ninh, theo triết lý "kiến trúc giao duyên" để kiến tạo bản sắc kinh bắc trong hình thái đô thị Bắc Ninh mới. (iv) Nâng cao chất lượng quy hoạch, kiến trúc và không gian công cộng, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển: Phát triển không gian công cộng, nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị; khai thác không gian ngầm đô thị: quản trị năng lực hiện thức hóa quy hoạch phát triển hệ thống đô thị dựa trên công nghệ và cơ sở dữ liệu dùng chung; xây dựng bộ tiêu chí kiểm soát kiến trúc và chất lượng đô thị.(v) Kiến nghị, đề xuất cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh: xây dựng bản đồ cấu trúc đô thị, không gian phát triển, bản đồ bản sắc; mô hình riêng, Chương trình TOD toàn thành phố; nghiên cứu Bộ hướng dẫn thiết kế cảnh quan Bắc Ninh; Xây dựng chiến lược cho 06 cụm trung tâm; chiến lược không gian công cộng Bắc Ninh…

Các ý kiến tại hội thảo đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và gợi mở tư duy, cách tiếp cận mới cho quá trình nghiên cứu, hoạch định chính sách và tổ chức phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh trong giai đoạn mới. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Bắc Ninh phối hợp với Hội Kiến trúc sư thành phố Bắc Ninh tổng hợp đầy đủ các tham luận, ý kiến trao đổi và kiến nghị tại Hội thảo. Lựa chọn những đề xuất có giá trị khoa học, tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cao để tổng hợp thành báo cáo kiến nghị với UBND thành phố và các cơ quan chức năng nghiên cứu trong chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch, quản lý kiến trúc, kiến tạo đô thị thành phố Bắc Ninh, xứng tầm với thành phố trực thuộc Trung ương.

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#kiến tạo và phát huy bản sắc địa phương #quy hoạch Bắc Ninh #không gian đô thị #bản sắc Kinh Bắc #đô thị Bắc Ninh #phát triển đô thị

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