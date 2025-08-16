Hà Nội

Bà xã Phan Văn Đức khoe sắc vóc “mẹ 2 con vẫn mòn con mắt”

Cộng đồng trẻ

Bà xã Phan Văn Đức khoe sắc vóc “mẹ 2 con vẫn mòn con mắt”

Chỉ đăng tải những khoảnh khắc giản dị trong một buổi đi cafe, Nhật Linh vẫn nhận được “mưa lời khen” từ cư dân mạng bởi nhan sắc đằm thắm, xinh đẹp.

Trầm Phương
Sau hai lần sinh nở, nhan sắc và vóc dáng của Nhật Linh, bà xã cầu thủ Phan Văn Đức, luôn là chủ đề được người hâm mộ quan tâm và ngưỡng mộ. (Ảnh: FBNV)
Mới đây, cô lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khi khoe loạt ảnh mới, chứng minh đẳng cấp nhan sắc "mẹ bỉm" vẫn đẹp đến nao lòng. (Ảnh: FBNV)
Trong những bức ảnh được chia sẻ, Nhật Linh lựa chọn phong cách đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế. Cô diện áo hai dây màu trắng kết hợp cùng chiếc áo khoác mỏng màu đen, tôn lên đường cong mềm mại và thân hình thon gọn đáng ghen tị. (Ảnh: FBNV)
Dù đã là mẹ của hai thiên thần nhỏ, vóc dáng của Nhật Linh vẫn săn chắc, không chút mỡ thừa, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. (Ảnh: FBNV)
Không chỉ sở hữu vóc dáng đáng mơ ước, nhan sắc của Nhật Linh cũng được khen ngợi hết lời. Gương mặt thanh tú, làn da mịn màng không tì vết cùng mái tóc dài bồng bềnh của cô càng làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính. (Ảnh: FBNV)
Dù chỉ tạo dáng đơn giản giữa khung cảnh đầy cây xanh và ánh nắng tự nhiên trong buổi cafe nhẹ nhàng, thần thái của Nhật Linh vẫn toát lên sự cuốn hút và tươi trẻ. (Ảnh: FBNV)
Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò vợ của cầu thủ Phan Văn Đức, Nhật Linh đã là một gương mặt quen thuộc trong cộng đồng mạng với biệt danh "hot girl giáo viên mầm non" nhờ nhan sắc xinh đẹp. (Ảnh: FBNV)
iện tại, ngoài việc chăm sóc hai con, cô còn cùng chồng quản lý công việc kinh doanh và trở thành một trong những nàng WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) được yêu thích nhất. (Ảnh: FBNV)
Hot mom xứ Nghệ được nhiều người nhận xét là "càng đẻ càng xinh". (Ảnh: FBNV)
Để duy trì vóc dáng lý tưởng như hiện tại, Nhật Linh luôn sắp xếp thời gian một cách khoa học và kiên trì tập luyện đều đặn mỗi tuần. (Ảnh: FBNV)
#Phan Văn Đức #Nhật Linh #vợ cầu thủ #nhan sắc mẹ bỉm #vóc dáng săn chắc #hot girl mầm non

