Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bà xã Đỗ Duy Mạnh hóa 'công nương' tổ chức sinh nhật cho chồng

Cộng đồng trẻ

Bà xã Đỗ Duy Mạnh hóa 'công nương' tổ chức sinh nhật cho chồng

Nàng WAGs Nguyễn Quỳnh Anh chuẩn bị cho ông xã Đỗ Duy Mạnh một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ với concept "quý tộc" độc lạ.

Trầm Phương
Mới đây, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã chia sẻ loạt hình ảnh mừng sinh nhật do vợ Quỳnh Anh chuẩn bị. Điều đặc biệt là bữa tiệc này được tổ chức với concept "quý tộc" độc đáo, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. (Ảnh: FB Đỗ Duy Mạnh)
Mới đây, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã chia sẻ loạt hình ảnh mừng sinh nhật do vợ Quỳnh Anh chuẩn bị. Điều đặc biệt là bữa tiệc này được tổ chức với concept "quý tộc" độc đáo, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. (Ảnh: FB Đỗ Duy Mạnh)
Thay vì chọn nhà hàng hay không gian sang trọng, Quỳnh Anh quyết định tổ chức sinh nhật cho ông xã ở căn nhà của hai vợ chồng đang xây dở. (Ảnh: FB Đỗ Duy Mạnh)
Thay vì chọn nhà hàng hay không gian sang trọng, Quỳnh Anh quyết định tổ chức sinh nhật cho ông xã ở căn nhà của hai vợ chồng đang xây dở. (Ảnh: FB Đỗ Duy Mạnh)
Nàng WAGs biến "tổ ấm tương lai" thành sân khấu mang phong cách quý tộc châu Âu, với váy áo cầu kỳ cùng loạt chi tiết trang trí ấn tượng, đem đến niềm vui bất ngờ cho Duy Mạnh. (Ảnh: FB Đỗ Duy Mạnh)
Nàng WAGs biến "tổ ấm tương lai" thành sân khấu mang phong cách quý tộc châu Âu, với váy áo cầu kỳ cùng loạt chi tiết trang trí ấn tượng, đem đến niềm vui bất ngờ cho Duy Mạnh. (Ảnh: FB Đỗ Duy Mạnh)
Bữa tiệc ấm cúng còn có sự xuất hiện của hai nhóc tỳ nhà Duy Mạnh. Con trai và con gái của nam trung vệ cùng mẹ tạo nên ngày sinh nhật đáng nhớ cho bố. (Ảnh: FB Đỗ Duy Mạnh)
Bữa tiệc ấm cúng còn có sự xuất hiện của hai nhóc tỳ nhà Duy Mạnh. Con trai và con gái của nam trung vệ cùng mẹ tạo nên ngày sinh nhật đáng nhớ cho bố. (Ảnh: FB Đỗ Duy Mạnh)
Quỳnh Anh diện chiếc váy dạ hội dài lộng lẫy, toát lên khí chất tiểu thư đài các. Cô nàng gây ấn tượng với khuôn mặt tươi tắn, đường nét thanh thoát cùng nụ cười rạng ngời. (Ảnh: Tiktok Nguyễn Quỳnh Anh)
Quỳnh Anh diện chiếc váy dạ hội dài lộng lẫy, toát lên khí chất tiểu thư đài các. Cô nàng gây ấn tượng với khuôn mặt tươi tắn, đường nét thanh thoát cùng nụ cười rạng ngời. (Ảnh: Tiktok Nguyễn Quỳnh Anh)
Bà xã Duy Mạnh đã dành nhiều tâm huyết cho bữa tiệc bất ngờ này dành cho chồng. (Ảnh: Tiktok Nguyễn Quỳnh Anh)
Bà xã Duy Mạnh đã dành nhiều tâm huyết cho bữa tiệc bất ngờ này dành cho chồng. (Ảnh: Tiktok Nguyễn Quỳnh Anh)
Quỳnh Anh khéo léo biến nơi đây thành một "sảnh tiệc mini" lung linh, trải hoa hồng đỏ, treo bóng bay và chuẩn bị bàn tiệc nhỏ gọn cho Mạnh "gắt". (Ảnh: Tiktok Nguyễn Quỳnh Anh)
Quỳnh Anh khéo léo biến nơi đây thành một "sảnh tiệc mini" lung linh, trải hoa hồng đỏ, treo bóng bay và chuẩn bị bàn tiệc nhỏ gọn cho Mạnh "gắt". (Ảnh: Tiktok Nguyễn Quỳnh Anh)
Khoảnh khắc khiến dân mạng "tan chảy" nhất chính là hành động Duy Mạnh nhẹ nhàng đưa tay lau mồ hôi cho Quỳnh Anh giữa bữa tiệc. (Ảnh: Tiktok Đỗ Duy Mạnh)
Khoảnh khắc khiến dân mạng "tan chảy" nhất chính là hành động Duy Mạnh nhẹ nhàng đưa tay lau mồ hôi cho Quỳnh Anh giữa bữa tiệc. (Ảnh: Tiktok Đỗ Duy Mạnh)
Duy Mạnh hóa thân như một quý ông cổ điển với vest trang trí họa tiết vàng, nắm tay vợ bước đi trên nền hoa hồng đỏ lãng mạn. (Ảnh: Tiktok Đỗ Duy Mạnh)
Duy Mạnh hóa thân như một quý ông cổ điển với vest trang trí họa tiết vàng, nắm tay vợ bước đi trên nền hoa hồng đỏ lãng mạn. (Ảnh: Tiktok Đỗ Duy Mạnh)
Bữa tiệc sinh nhật vừa mang màu sắc cổ điển sang trọng, vừa ấm áp tình thân, khiến fan không khỏi trầm trồ trước độ "chịu chơi" và sáng tạo của Quỳnh Anh trong việc chuẩn bị. (Ảnh: Tiktok Đỗ Duy Mạnh)
Bữa tiệc sinh nhật vừa mang màu sắc cổ điển sang trọng, vừa ấm áp tình thân, khiến fan không khỏi trầm trồ trước độ "chịu chơi" và sáng tạo của Quỳnh Anh trong việc chuẩn bị. (Ảnh: Tiktok Đỗ Duy Mạnh)
Trầm Phương
#Đỗ Duy Mạnh #nguyễn Quỳnh Anh #sinh nhật #tiệc quý tộc #WAGs #gia đình

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT