Bà xã diễn viên Anh Đức thăng hạng nhan sắc sau khi kết hôn

Xuất hiện tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, Anh Phạm – bà xã diễn viên Anh Đức gây chú ý bởi nhan sắc ngày càng xinh đẹp.
Giữa bối cảnh ánh đèn neon rực rỡ của khu phố ăn chơi nổi tiếng, Xoài Non khoe khí chất thời trang và thần thái tự tin của một fashion icon thế hệ mới.
Đon Chan viral với màn nhảy trên nền nhạc mashup “nhạc cổ”, đạt gần 2 triệu lượt xem TikTok.
Chuột, bàn phím, loa và đèn treo màn hình là những món đồ nhỏ giúp góc làm việc thêm tiện lợi.
Sở hữu vận khí thịnh về đất đai, ba con giáp này hợp mua bán nhỏ, đầu tư nào cũng có lộc, tiền bạc tăng đều suốt năm khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, bạn có thể tự tay làm thịt viên nướng mềm ngọt, vàng ươm, thơm nức, ăn kèm cơm, bún hay bánh mì ngay tại nhà.
Một người đàn ông, một đứa trẻ, một chân gấu, một chân bò được tìm thấy trong ngôi mộ 5.000 năm tuổi ở Ba Lan khiến các chuyên gia kinh ngạc.
Mẫu PC gaming Thunderobot ra mắt với CPU Hygon C86 do Trung Quốc tự sản xuất, hiệu năng cho ra ngang ngửa với Intel Core i7 Raptor Lake gây bất ngờ.
Loài chuột chù voi (họ Macroscelidea) dù nhỏ bé nhưng lại là một trong những nhóm động vật sở hữu nhiều đặc điểm sinh học kỳ lạ nhất trong thế giới động vật.
Mùa đông không còn là nỗi lo dìm dáng với phái đẹp. 4 công thức phối đồ sau giúp chị em giữ ấm, vừa tôn dáng kéo chân dài miên man dễ áp dụng.
4 á hậu Miss International 2025 sở hữu nét đẹp riêng, quyến rũ không kém cạnh nhau.
Xuất hiện trong chiếc áo lông trắng sang trọng, Trâm Anh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hiện đại, thanh lịch nhưng không kém phần cuốn hút, iữa ngày đông lạnh giá.
Mercedes-Benz mới đây đã ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu sedan hạng sang S580e, thuộc dòng S-Class W223 tại thị trường Đông Nam Á và dự đoán sớm về Việt Nam.
'Hoa hậu 17 tuổi' từng gây bão tại Hàn Quốc là Han Yi Sool hiện khiến nhiều người bất ngờ khi theo đuổi hình ảnh gợi cảm, năng lượng.
Mới đây, Tóc Tiên đăng tải đoạn clip đi xoá hình xăm. Nữ ca sĩ xuất hiện tại tiệm xăm nghệ thuật và cho biết sẽ xoá đi những "vết mực" ở tay sau 10 năm.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 30/11, Bạch Dương gặp may mắn, đừng lo lắng. Song Ngư rắc rối khá nhiều, phải bình tĩnh.
Vợ đạo diễn Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp đi chơi Giáng sinh sớm. Nhóm bạn thân 'hot girl một thời' tụ họp uống trà sữa.
Giữa không gian tràn sắc màu và ánh sáng mềm mại, cựu hot girl Mi Vân khoe vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm bên những đóa cúc họa mi đang vào mùa rộ nở.
Thanh Thủy tâm sự, nhiệm kỳ Miss International 2024 vừa đủ để cô học cách mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Tỷ phú Bernard Arnault, Chủ tịch LVMH - tập đoàn sở hữu 75 thương hiệu thời trang, mỹ phẩm cao cấp, là người giàu thứ 7 thế giới.
Nằm giữa núi non Sơn La, Sống Lạc Đà thu hút phượt thủ yêu thích khám phá thiên nhiên hoang sơ, mùa săn mây từ tháng 12 đến tháng 3.