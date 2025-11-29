Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bà xã diễn viên Anh Đức thăng hạng nhan sắc sau khi kết hôn

Giải trí

Bà xã diễn viên Anh Đức thăng hạng nhan sắc sau khi kết hôn

Xuất hiện tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, Anh Phạm – bà xã diễn viên Anh Đức gây chú ý bởi nhan sắc ngày càng xinh đẹp.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, trong lần góp mặt tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, Anh Phạm khiến công chúng không khỏi trầm trồ khi diện chiếc đầm dài màu hồng cánh sen – gam màu từng được xem là “khó nhằn” và kén da.
Mới đây, trong lần góp mặt tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, Anh Phạm khiến công chúng không khỏi trầm trồ khi diện chiếc đầm dài màu hồng cánh sen – gam màu từng được xem là “khó nhằn” và kén da.
Nhờ làn da mịn màng cùng vẻ đẹp nhẹ nhàng, bà xã diễn viên Anh Đức đã “cân” bộ váy một cách ngoạn mục.
Nhờ làn da mịn màng cùng vẻ đẹp nhẹ nhàng, bà xã diễn viên Anh Đức đã “cân” bộ váy một cách ngoạn mục.
Đặc biệt, khi đứng cạnh Hoa hậu Tiểu Vy – mỹ nhân được mệnh danh “nàng hậu nghìn năm có một”, nhan sắc của Anh Phạm vẫn nổi bật và không hề lép vế.
Đặc biệt, khi đứng cạnh Hoa hậu Tiểu Vy – mỹ nhân được mệnh danh “nàng hậu nghìn năm có một”, nhan sắc của Anh Phạm vẫn nổi bật và không hề lép vế.
Thiết kế váy buông rủ mềm mại, phần thân trên ôm gọn kết hợp những đường xếp ly tinh tế giúp tôn lên vòng eo thon nhỏ và bờ vai thanh mảnh của bà xã nam diễn viên Anh Đức.
Thiết kế váy buông rủ mềm mại, phần thân trên ôm gọn kết hợp những đường xếp ly tinh tế giúp tôn lên vòng eo thon nhỏ và bờ vai thanh mảnh của bà xã nam diễn viên Anh Đức.
Không dừng lại ở trang phục, màn “đổi gió” diện mạo của Anh Phạm cũng tạo bất ngờ lớn. Thay vì kiểu tóc đen quen thuộc, cô chọn sắc tóc sáng thời thượng, buông nhẹ vài lọn ôm lấy gương mặt.
Không dừng lại ở trang phục, màn “đổi gió” diện mạo của Anh Phạm cũng tạo bất ngờ lớn. Thay vì kiểu tóc đen quen thuộc, cô chọn sắc tóc sáng thời thượng, buông nhẹ vài lọn ôm lấy gương mặt.
Ngay cả trong những bức ảnh chụp bằng camera thường, Anh Phạm vẫn giữ được đường nét xinh xắn, vóc dáng mảnh mai cùng thần thái tự tin.
Ngay cả trong những bức ảnh chụp bằng camera thường, Anh Phạm vẫn giữ được đường nét xinh xắn, vóc dáng mảnh mai cùng thần thái tự tin.
Nhiều người còn hài hước chúc mừng Anh Đức khi “ở giá có tâm” để cưới được người vợ xinh đẹp.
Nhiều người còn hài hước chúc mừng Anh Đức khi “ở giá có tâm” để cưới được người vợ xinh đẹp.
Nhiều ý kiến cho rằng sự hòa hợp và cuộc sống hôn nhân viên mãn chính là “liều vitamin tinh thần” giúp cả Anh Phạm lẫn Anh Đức ngày càng thăng hạng nhan sắc.
Nhiều ý kiến cho rằng sự hòa hợp và cuộc sống hôn nhân viên mãn chính là “liều vitamin tinh thần” giúp cả Anh Phạm lẫn Anh Đức ngày càng thăng hạng nhan sắc.
Cô sở hữu gương mặt ưa nhìn với nét đẹp tự nhiên, hài hòa.
Cô sở hữu gương mặt ưa nhìn với nét đẹp tự nhiên, hài hòa.
Với thần thái, sắc vóc này, nhiều người còn khuyên Anh Phạm nên thi hoa hậu. Ảnh: FB Anh Pham
Với thần thái, sắc vóc này, nhiều người còn khuyên Anh Phạm nên thi hoa hậu. Ảnh: FB Anh Pham
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Anh Phạm #vợ Anh Đức #diễn viên Anh Phạm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT