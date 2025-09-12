Anh Đức tặng quà vợ xinh như hoa hậu nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Kỷ niệm 1 năm về chung một nhà, diễn viên Anh Đức đưa Anh Phạm đi ăn uống và tặng trang sức cho vợ.
Không cần son phấn, trang điểm cầu kỳ, nữ streamer Mai Linh Zuto ngày nào tự tin khoe diện mạo thanh thuần.
Ba con giáp may mắn giữa tháng 9 được quý nhân dẫn đường, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc ùn ùn kéo về, mở ra thời kỳ giàu sang sung túc.
Quân đội Nga đã kiểm soát cứ điểm Yunakovka gần Sumy và chiếm một nửa thành phố Kupyansk ở Kharkov.
Mới đây, Trân Mèo đã tạo ra bài đăng nhận về vô số bình luận thích thú. 'Hot girl bánh tráng' thuở nào đăng tải những hình ảnh khoe vóc dáng thon gọn, quyến rũ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi làm việc có sự tiến bộ, trong khi Sửu dễ đưa ra lựa chọn sai lầm khiến bản thân hối hận.
Khu vườn của MC Diễm Quỳnh trồng nhiều loại cây như hồng cổ Sapa, hoa quỳnh, lan, cà chua và cây ăn trái...
Banshee được xem là sứ giả của cái chết, với tiếng khóc ai oán báo trước sự ra đi vĩnh viễn của thành viên trong gia đình hay dòng tộc.
Khoa Pug gây chú ý khi về nước và thực hiện hành trình xuyên Việt. Nhiều người chú ý tới dáng đi của nam Youtuber sau phẫu thuật kéo chân lần 2.
Diễn viên Bảo Anh đóng công an nhiều nhất màn ảnh, có cuộc hôn nhân viên mãn bên vợ kém anh 11 tuổi.
Từng là cái tên khuấy đảo MXH năm 2024 nhưng giờ không còn tìm thấy cô gái An Giang lấy tỷ phú Thái Lan trên bất cứ nền tảng nào.
Trong Chiến tranh thế giới 2, Hồng quân Liên Xô đã huấn luyện chó chống tăng cảm tử nhằm phá hủy xe tăng của Đức quốc xã và giành được hiệu quả rõ rệt.
Malachite – khoáng vật xanh lục rực rỡ với hoa văn xoáy đặc trưng – từ lâu đã gắn liền với nghệ thuật, trang sức và cả tín ngưỡng tâm linh của con người.
Không cần truy cập link lạ hay tải ứng dụng độc hại, người dùng vẫn có thể bị đánh cắp dữ liệu cá nhân và mất tiền vì sự nguy hiểm của keylogger.
Cả Minh Ngọc và Thảo Nhi Lê khoảng vài năm trở lại đây, dù vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng cuộc sống của cả hai có phần thay đổi.
Trong số những người con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh, Hoài Lâm và bé Ben vẫn hoạt động nghệ thuật, Phạm Hương định cư ở Mỹ.
Cựu Chánh án Tòa án Tối cao Nepal, bà Sushila Karki, đang nổi lên là ứng viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng lâm thời Nepal.
Là ông hoàng say mê nữ sắc, vua Kiệt của nhà Hạ có nhiều phi tần, mỹ nữ. Trong số này, ông đặc biệt sủng ái Muội Hỉ và gây ra đại họa khiến nhà Hạ diệt vong.
Nhân viên vườn thú Jian Rangkharasamee, 58 tuổi, bị những con sư tử ở vườn thú tại Bangkok, Thái Lan tấn công và thiệt mạng trước sự chứng kiến của nhiều người.
Fiat Grande Panda 2025 ra đời như một phiên bản "nhái" của Panda vào năm ngoái, người dùng có thể đặt hàng với hai lựa chọn hệ truyền động hybrid và điện.
Trong khi Apple còn chậm trễ với Siri và tính năng AI, Samsung đã đưa Galaxy AI ra toàn cầu, thậm chí bản địa hóa tiếng Việt để chinh phục người dùng.