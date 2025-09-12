Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Anh Đức tặng quà vợ xinh như hoa hậu nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Giải trí

Anh Đức tặng quà vợ xinh như hoa hậu nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Kỷ niệm 1 năm về chung một nhà, diễn viên Anh Đức đưa Anh Phạm đi ăn uống và tặng trang sức cho vợ. 

Diễn viên Anh Đức tặng trang sức cho Anh Phạm kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Ngoài ra, đôi vợ chồng son còn đi ăn uống. Ảnh: FB Anh Đức.
Diễn viên Anh Đức tặng trang sức cho Anh Phạm kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Ngoài ra, đôi vợ chồng son còn đi ăn uống. Ảnh: FB Anh Đức.
Anh Phạm cảm ơn chồng về món quà và bữa ăn tối lãng mạn. Ảnh: FB Anh Phạm.
Anh Phạm cảm ơn chồng về món quà và bữa ăn tối lãng mạn. Ảnh: FB Anh Phạm.
Đám cưới của Anh Đức được tổ chức hoành tráng vào tháng 9/2024 tại TP HCM. Ảnh: FB Anh Đức.
Đám cưới của Anh Đức được tổ chức hoành tráng vào tháng 9/2024 tại TP HCM. Ảnh: FB Anh Đức.
Trong cuộc phỏng vấn với VOV, Anh Phạm tâm sự, khi hẹn hò, cô được Anh Đức cưng chiều, chăm sóc như em bé. Sau khi kết hôn, Anh Phạm thương chồng nhiều hơn rất nhiều. Ảnh: FB Anh Đức.
Trong cuộc phỏng vấn với VOV, Anh Phạm tâm sự, khi hẹn hò, cô được Anh Đức cưng chiều, chăm sóc như em bé. Sau khi kết hôn, Anh Phạm thương chồng nhiều hơn rất nhiều. Ảnh: FB Anh Đức.
Anh Phạm thấu hiểu Anh Đức. "Có những điều mà chồng tôi không thể chia sẻ với ai, nhưng tôi lại hiểu được", nữ diễn viên cho hay. Ảnh: FB Anh Đức.
Anh Phạm thấu hiểu Anh Đức. "Có những điều mà chồng tôi không thể chia sẻ với ai, nhưng tôi lại hiểu được", nữ diễn viên cho hay. Ảnh: FB Anh Đức.
Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, Anh Phạm trải lòng, cô không bao giờ cảm thấy cô đơn sau khi lập gia đình. "Dù tôi hay anh Đức đi làm xa đều an tâm ở nhà có người đợi mình trở về", Anh Phạm cho hay. Ảnh: FB Anh Đức.
Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, Anh Phạm trải lòng, cô không bao giờ cảm thấy cô đơn sau khi lập gia đình. "Dù tôi hay anh Đức đi làm xa đều an tâm ở nhà có người đợi mình trở về", Anh Phạm cho hay. Ảnh: FB Anh Đức.
Mỗi khi Anh Phạm đi quay xa, Anh Đức luôn tự tay chuẩn bị vali đồ cho vợ kèm nhiều đồ ăn vặt, những món cô yêu thích.
Mỗi khi Anh Phạm đi quay xa, Anh Đức luôn tự tay chuẩn bị vali đồ cho vợ kèm nhiều đồ ăn vặt, những món cô yêu thích.
Về việc chưa có kế hoạch có con, Anh Phạm cho hay: "Chúng tôi mới kết hôn được gần một năm và tôi muốn giữ kết nối vợ chồng bền vững hơn trước khi có em bé, để sau này cả hai biết cách tập trung vào con". Ảnh: FB Anh Đức.
Về việc chưa có kế hoạch có con, Anh Phạm cho hay: "Chúng tôi mới kết hôn được gần một năm và tôi muốn giữ kết nối vợ chồng bền vững hơn trước khi có em bé, để sau này cả hai biết cách tập trung vào con". Ảnh: FB Anh Đức.
Vợ Anh Đức cho rằng cô may mắn khi gia đình hai bên đều thoải mái trong chuyện con cái nên không áp lực. Ảnh: FB Anh Phạm.
Vợ Anh Đức cho rằng cô may mắn khi gia đình hai bên đều thoải mái trong chuyện con cái nên không áp lực. Ảnh: FB Anh Phạm.
Vợ chồng Anh Phạm thường xuyên đi du lịch sau khi kết hôn. Ảnh: FB Anh Phạm.
Vợ chồng Anh Phạm thường xuyên đi du lịch sau khi kết hôn. Ảnh: FB Anh Phạm.
Đôi vợ chồng son sánh đôi tại nhiều sự kiện. Ảnh: FB Anh Phạm.
Đôi vợ chồng son sánh đôi tại nhiều sự kiện. Ảnh: FB Anh Phạm.
#diễn viên Anh Đức #Anh Đức #vợ chồng Anh Đức #vợ Anh Đức #Anh Phạm #diễn viên Anh Phạm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT