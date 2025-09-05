Hot face sao Việt: Vợ chồng Anh Đức, Anh Phạm xúc động, tự hào khi xem Mưa đỏ

Hà Nội

Giải trí

Vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm xúc động, tự hào sau khi xem phim Mưa đỏ. Thảo Nhi Lê thả dáng cực "slay" trong chuyến nghỉ dưỡng 6 tuần ở châu Âu. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 5/9: Á hậu Thảo Nhi Lê thả dáng cực "slay" trong chuyến nghỉ dưỡng 6 tuần ở châu Âu. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê
Vợ chồng diễn viên Anh Đức - Anh Phạm cảm thấy xúc động, tự hào sau khi xem phim Mưa đỏ. Ảnh: FB Ta Anh Duc
Hoa hậu H'Hen Niê khoe bánh kem ông xã Tuấn Khôi tặng. Ảnh: FB H'Hen Niê
Ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ cảm xúc sau khi được khen ngợi tại chương trình nghệ thuật kết thúc lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9. Ảnh: FB My Tam
Vợ chồng Ngô Thanh Vân mừng đầy tháng con gái. Ảnh: FB Ngo Thanh Van
Diễn viên Thanh Hương tự tin khoe: "Khối xinh đẹp ra đường". Ảnh: FB Nguyen Thanh Huong
Cựu mẫu Vũ Thu Phương nạp vitamin bình yên mỗi sáng. Ảnh: FB Vũ Thu Phương
Mai Phương Thuý gây sốt với ngoại hình quyến rũ trên sân tennis. Ảnh: FB Mai Phuong Thuy
