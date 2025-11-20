Hà Nội

Số hóa

Apple Watch Ultra 3 tiết kiệm 400 tấn titan mỗi năm

Apple Watch Ultra 3 và Series 11 đánh dấu bước ngoặt khi áp dụng công nghệ in 3D titan quy mô lớn.

Thiên Trang (TH)
Apple Watch Ultra 3 và Series 11 ra mắt với nhiều nâng cấp về chip, pin và cảm biến sức khỏe. (Ảnh: Genk)
Apple Watch Ultra 3 và Series 11 ra mắt với nhiều nâng cấp về chip, pin và cảm biến sức khỏe. (Ảnh: Genk)
Ít ai biết rằng phần khung titan của hai mẫu đồng hồ này được sản xuất bằng công nghệ in 3D.
Ít ai biết rằng phần khung titan của hai mẫu đồng hồ này được sản xuất bằng công nghệ in 3D.
Apple sử dụng 100% bột titan tái chế hàng không vũ trụ, tiết kiệm hơn 400 tấn titan mỗi năm.
Apple sử dụng 100% bột titan tái chế hàng không vũ trụ, tiết kiệm hơn 400 tấn titan mỗi năm.
Công nghệ in 3D giúp giảm một nửa lượng nguyên liệu thô so với phương pháp cắt gọt truyền thống.
Công nghệ in 3D giúp giảm một nửa lượng nguyên liệu thô so với phương pháp cắt gọt truyền thống.
Quy trình in mất 20 giờ với hơn 900 lớp vật liệu, tạo nên khung vỏ bền chắc và tinh xảo.
Quy trình in mất 20 giờ với hơn 900 lớp vật liệu, tạo nên khung vỏ bền chắc và tinh xảo.
Sau in, khung vỏ trải qua hút chân không, rung siêu âm và kiểm tra quang học tự động.
Sau in, khung vỏ trải qua hút chân không, rung siêu âm và kiểm tra quang học tự động.
Apple khẳng định toàn bộ sản xuất Apple Watch hiện dùng năng lượng tái tạo như gió và mặt trời.
Apple khẳng định toàn bộ sản xuất Apple Watch hiện dùng năng lượng tái tạo như gió và mặt trời.
Đây là bước tiến lớn, vừa duy trì chất lượng sản phẩm, vừa hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon 2030.
Đây là bước tiến lớn, vừa duy trì chất lượng sản phẩm, vừa hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon 2030.
Thiên Trang (TH)
#Apple Watch #in 3D #titan #bền vững #công nghệ

