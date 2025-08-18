Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Quảng Ninh cấm tàu từ chiều nay do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới

Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh cho biết, từ 13h ngày 18/8 đã tạm ngừng cấp phép tàu do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Thiên Tuấn

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 8h ngày 18/8, áp thấp nhiệt đới đang ở khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ và đang dịch chuyển về phía Quảng Ninh, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến thời tiết khu vực biển Quảng Ninh từ trưa ngày 18/8/2025 với sức gió đạt cấp 6-8.

anh-chup-man-hinh-2025-08-18-luc-144457.png

Để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi.

Có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú và kết thúc công việc này trước 15h ngày 18/8/2025. Tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển.

Thời gian thực hiện từ 13h ngày 18/8/2025. Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới.

>>> Mời độc giả xem thêm video UBND tỉnh Quảng Ninh họp báo thông tin về vụ đắm tàu trên Vịnh Hạ Long:

(Nguồn: VTV1)
#quảng ninh #mưa bão #áp thấp #thời tiết #cấm tàu #tàu du lịch

Bài liên quan

Xã hội

Dông lốc làm lật bè khiến 2 người tử vong ở Quảng Ninh

Cơn dông lốc mạnh khiến một bè mảng trên biển khu vực Ba Hòn, thôn Bình Hải, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh bị lật, làm 2 người thiệt mạng.

Theo tin từ UBND xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, khoảng 18h15' ngày 17/8, trên địa bàn xảy ra dông lốc lớn. Khoảng 20h cùng ngày, UBND xã Đầm Hà nhận được tin báo từ Công an xã về vụ tai nạn lật bè trên biển.

dong-loc.jpg
Ảnh: Báo Quảng Ninh
Xem chi tiết

Xã hội

Thời tiết ngày 18/8: Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ, mưa lớn kéo dài

Dự báo chiều nay (18/8), áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ. Từ sáng nay đến sáng 20/8, miền Bắc hứng chịu mưa vừa, mưa to đến rất to.

Sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã đi vào khu vực phía nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Dự báo trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi qua đảo Hải Nam. Khoảng chiều nay, áp thấp nhiệt đới tiến vào vịnh Bắc Bộ.

Đến 1h ngày 19/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Xem chi tiết

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới đang hướng vào vịnh Bắc Bộ

Áp thấp nhiệt đới có cường độ cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Sáng 17/8, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào lúc 1h ngày 17/8, áp thấp nhiệt đới có cường độ cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo đến 1h ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 19,1 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông; trên đất liền phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 15km/h. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới