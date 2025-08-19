Hà Nội

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đổ bộ vào Quảng Ninh

4 giờ ngày 19/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, nằm trên đất liền khu vực Quảng Ninh.

Theo Thùy Linh/ Người lao động

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới
Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới

Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở trạm Quảng Hà có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, trạm Cửa Ông gió mạnh cấp 6.

Tới 16 giờ ngày 19-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở 22,5 độ Vĩ Bắc - 106,8 độ Kinh Đông; trên khu vực biên giới Việt -Trung, di chuyển hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông.

Khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển, khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3,5 m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ sáng sớm ngày 19-8 đến đêm 19-8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm.

