Áo phao của hành khách sống sót vụ Titanic được bán giá gần 1 triệu USD

Một chiếc áo phao của hành khách sống sót trong thảm kịch chìm tàu Titanic mới được bán đấu giá với số tiền lên tới gần 1 triệu USD.

Tâm Anh (TH)

Vào ngày 18/4, áo phao của bà Laura Mabel Francatelli mới được bán với giá 906.000 USD (hơn 23 tỷ đồng). Bà là một trong những hành khách may mắn sống sót trong vụ chìm tàu Titanic vào năm 1912. Là hành khách ở khoang hạng nhất trên con tàu Titanic, bà đã cùng một số người khác lên xuồng cứu sinh và may mắn thoát nạn. Trên chiếc áo phao có chữ ký của bà Francatelli và 7 người khác có mặt trên cùng xuồng cứu sinh trong đêm định mệnh mà tàu Titanic gặp thảm kịch kinh hoàng.

Andrew Aldridge, Giám đốc điều hành của nhà đấu giá Henry Aldridge & Son cho hay: “Đây là chiếc áo phao cứu sinh duy nhất từng được bán của một người sống sót sau thảm họa Titanic”.

Theo ông Aldridge, mức giá bán kỷ lục cho chiếc áo phao mà bà Francatelli từng mặc cho thấy sự quan tâm không ngừng đối với câu chuyện về Titanic, cũng như sự tôn trọng dành cho các hành khách và thủy thủ đoàn, với câu chuyện của họ được lưu giữ mãi mãi qua những vật phẩm kỷ niệm này.

Áo phao của Laura Mabel Francatelli - người sống sót sau vụ chìm tàu ​​Titanic được bán với giá gần 23 tỷ đồng. Ảnh: Henry Aldridge & Son.

Tàu Titanic mang theo 3.500 áo phao cứu sinh nhưng hầu hết chúng đã bị thất lạc. Chiếc áo phao mà bà Francatelli từng mặc là món đồ duy nhất có liên quan đến người sống sót sau vụ đắm tàu Titanic ​​năm 1912 từng xuất hiện tại một cuộc đấu giá.

Nhà đấu giá Henry Aldridge & Son cho biết thêm rằng, chiếc áo phao được lưu giữ trong gia đình bà Francatelli trong suốt nhiều năm. Vào khoảng 20 năm trước, một nhà sưu tập tư nhân mua lại chiếc ao phao.

Áo phao cứu sinh trên tàu Titanic được sản xuất bởi Fosbery & Co. Hiện chỉ có một vài áo phao của tàu Titanic được biết là còn tồn tại và hầu hết được trưng bày trong các bảo tàng.

Kho tri thức

Ai phát hiện ra tảng băng trôi đầu tiên - 'thủ phạm' khiến tàu Titanic chìm?

Frederick Fleet nhanh chóng báo động sau khi phát hiện tảng băng trôi vào đêm ngày 14/4/1912 nhưng đã quá muộn để tàu Titanic tránh khỏi vụ va chạm thảm khốc.

Vào đêm ngày 14/4/1912, nhân viên cảnh giới Frederick Fleet (trong ảnh) leo lên đài quan sát để vào ca trực lúc 10h tối cùng với người đồng nghiệp Reginald Lee. Họ thay ca cho hai người canh gác trước đó - những người đã dặn dò họ phải “cảnh giác cao độ với những tảng băng nhỏ”. Quả thực, mặt biển đêm hôm đó có rất nhiều tảng băng. Một số tàu gần đó, bao gồm cả tàu SS Californian, thậm chí đã quyết định ngừng di chuyển cho đến sáng hôm sau. Ảnh: Wikimedia Commons.
Lúc 23h39 đêm ngày 14/4/1912, ông Fleet đang làm nhiệm vụ gác trên tàu Titanic thì phát hiện một tảng băng trôi lớn xuất hiện trước mũi tàu. Vào thời điểm đó, Titanic đang di chuyển với tốc độ gần như tối đa trong chuyến hải trình đầu tiên tới New York. Ảnh: Public Domain.
Tìm thấy vòng cổ của hành khách tàu Titanic ở nơi khó tin

Khi trục vớt những mảnh vỡ của tàu Titanic, các thợ lặn tìm thấy một vòng cổ. Món đồ trang sức này được cho thuộc về một hành khách đã mất người thân.

Sau khi tàu Titanic chìm vào ngày 15/4/1912, nhiều hiện vật đã được các chuyên gia trục vớt từ xác tàu đắm. Vào năm 2000, các chuyên gia và thợ lặn trục vớt những mảnh vỡ của xác tàu Titanic huyền thoại. Khi kiểm tra kỹ các mảnh vỡ, họ tìm thấy một chiếc vòng cổ. Ảnh: RMS Titanic, Inc.
Do "ngủ vùi" dưới nước trong suốt nhiều năm nên các hạt trên chiếc vòng cổ dính đầy trầm tích và kết dính lại với nhau do áp lực nước mạnh dưới đáy đại dương. Ảnh: RMS Titanic, Inc.
Ảnh hiếm hé lộ sự thật gây sốc về tàu Titanic huyền thoại

RMS Titanic là một trong những con tàu nổi tiếng nhất lịch sử nhân loại. Con tàu Titanic huyền thoại này từng là tàu chở khách lớn nhất và sang trọng nhất.

Tàu Titanic huyền thoại nặng 46.000 tấn, dài khoảng 267m. Được ca ngợi là tàu chở khách lớn nhất và sang trọng nhất thời bấy giờ, con tàu có thể chở hơn 2.400 hành khách và khoảng 900 thành viên thủy thủ đoàn. Ảnh: Popperfoto via Getty Images.
Bên trên tàu Titanic có cả hồ bơi, phòng tập thể dục, phòng tắm hơi, phòng tối chụp ảnh, phòng hút xì gà... Ảnh: Universal Images Group/Getty Images.
