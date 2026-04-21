Áo phao của hành khách sống sót vụ Titanic được bán giá gần 1 triệu USD

Một chiếc áo phao của hành khách sống sót trong thảm kịch chìm tàu Titanic mới được bán đấu giá với số tiền lên tới gần 1 triệu USD.

Vào ngày 18/4, áo phao của bà Laura Mabel Francatelli mới được bán với giá 906.000 USD (hơn 23 tỷ đồng). Bà là một trong những hành khách may mắn sống sót trong vụ chìm tàu Titanic vào năm 1912. Là hành khách ở khoang hạng nhất trên con tàu Titanic, bà đã cùng một số người khác lên xuồng cứu sinh và may mắn thoát nạn. Trên chiếc áo phao có chữ ký của bà Francatelli và 7 người khác có mặt trên cùng xuồng cứu sinh trong đêm định mệnh mà tàu Titanic gặp thảm kịch kinh hoàng.

Andrew Aldridge, Giám đốc điều hành của nhà đấu giá Henry Aldridge & Son cho hay: “Đây là chiếc áo phao cứu sinh duy nhất từng được bán của một người sống sót sau thảm họa Titanic”.

Theo ông Aldridge, mức giá bán kỷ lục cho chiếc áo phao mà bà Francatelli từng mặc cho thấy sự quan tâm không ngừng đối với câu chuyện về Titanic, cũng như sự tôn trọng dành cho các hành khách và thủy thủ đoàn, với câu chuyện của họ được lưu giữ mãi mãi qua những vật phẩm kỷ niệm này.

Áo phao của Laura Mabel Francatelli - người sống sót sau vụ chìm tàu ​​Titanic được bán với giá gần 23 tỷ đồng. Ảnh: Henry Aldridge & Son.

Tàu Titanic mang theo 3.500 áo phao cứu sinh nhưng hầu hết chúng đã bị thất lạc. Chiếc áo phao mà bà Francatelli từng mặc là món đồ duy nhất có liên quan đến người sống sót sau vụ đắm tàu Titanic ​​năm 1912 từng xuất hiện tại một cuộc đấu giá.

Nhà đấu giá Henry Aldridge & Son cho biết thêm rằng, chiếc áo phao được lưu giữ trong gia đình bà Francatelli trong suốt nhiều năm. Vào khoảng 20 năm trước, một nhà sưu tập tư nhân mua lại chiếc ao phao.

Áo phao cứu sinh trên tàu Titanic được sản xuất bởi Fosbery & Co. Hiện chỉ có một vài áo phao của tàu Titanic được biết là còn tồn tại và hầu hết được trưng bày trong các bảo tàng.