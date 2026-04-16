Ai phát hiện ra tảng băng trôi đầu tiên - 'thủ phạm' khiến tàu Titanic chìm?

Frederick Fleet nhanh chóng báo động sau khi phát hiện tảng băng trôi vào đêm ngày 14/4/1912 nhưng đã quá muộn để tàu Titanic tránh khỏi vụ va chạm thảm khốc.

Vào đêm ngày 14/4/1912, nhân viên cảnh giới Frederick Fleet (trong ảnh) leo lên đài quan sát để vào ca trực lúc 10h tối cùng với người đồng nghiệp Reginald Lee. Họ thay ca cho hai người canh gác trước đó - những người đã dặn dò họ phải “cảnh giác cao độ với những tảng băng nhỏ”. Quả thực, mặt biển đêm hôm đó có rất nhiều tảng băng. Một số tàu gần đó, bao gồm cả tàu SS Californian, thậm chí đã quyết định ngừng di chuyển cho đến sáng hôm sau. Ảnh: Wikimedia Commons.
Lúc 23h39 đêm ngày 14/4/1912, ông Fleet đang làm nhiệm vụ gác trên tàu Titanic thì phát hiện một tảng băng trôi lớn xuất hiện trước mũi tàu. Vào thời điểm đó, Titanic đang di chuyển với tốc độ gần như tối đa trong chuyến hải trình đầu tiên tới New York. Ảnh: Public Domain.
Là một trong 6 người làm nhiệm vụ gác trên đài quan sát của tàu Titanic với mỗi ca gồm 2 người làm việc trong 2 tiếng, ông Fleet đã nhanh chóng rung chuông và thông báo cho buồng lái: “Tảng băng trôi! Ngay phía trước!”. Theo đó, gần như ngay lập tức, con tàu Titanic được các thủy thủ cho chuyển hướng sang mạn trái. Ảnh: Wikimedia Commons.
Từ lúc tiếng chuông cảnh báo được ông Fleet phát đi cho đến khi Titanic va chạm trực diện với tảng băng trôi chỉ vỏn vẹn 37 giây. Ảnh: Public Domain.
Ban đầu, ông Fleet cứ ngỡ tàu Titanic đã thoát khỏi thảm họa trong gang tấc khi chứng kiến ​​tảng băng trôi cọ xát vào mạn tàu và để lại những mảnh băng vụn trên boong. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, ông nhận ra con tàu mệnh danh "không thể chìm" đã va chạm mạnh với tảng băng trôi và đang từ từ chìm xuống đáy biển. Ảnh: National Archives.
Do tàu Titanic quá lớn và không đủ thời gian để tránh tảng băng trôi nên đã dù thủy thủ đoàn nhanh chóng chuyển hướng sang bên trái nhưng vẫn va phải tảng băng trôi ở mạn phải. Vụ việc này tạo ra 6 vết thủng dưới mực nước biển của con tàu Titanic. Hậu quả là nước từ từ tràn vào bên trong tàu Titanic. Ảnh: Willy Stöwer/ullstein bild via Getty Images.
Khi con tàu Titanic bắt đầu chìm, các thành viên thủy thủ đoàn tìm các xuồng cứu sinh để hướng dẫn hành khách rời khỏi tàu. Ông Fleet và một thủy thủ khác được giao phụ trách xuồng cứu sinh số 6. Những xuồng cứu sinh trên tàu Titanic đã cứu sống hàng trăm người. Ảnh: Charles Dixon.
Theo điều tra của cơ quan chức năng, 2 tiếng 40 phút sau khi đâm vào tảng băng trôi, Titanic - con tàu lớn nhất thế giới tại thời điểm ấy - đã vĩnh viễn nằm dưới đáy đại dương. Trong số 2.224 người có mặt trên tàu Titanic huyền thoại, chỉ có khoảng 700 người sống sót và khoảng 1.500 người bị mắc kẹt trong khoang tàu đắm hoặc chết trong làn nước giá lạnh của Bắc Đại Tây Dương. Ảnh: Atlantic Productions / Magellan.
Ông Fleet là một trong những người may mắn sống sót. Sau đó, ông và nhiều người khác trải qua cuộc điều tra về vụ chìm tàu Titanic. Tại cơ quan điều tra, ông đã kể lại những gì trải qua cũng như khai rằng bản thân và các đồng nghiệp làm nhiệm vụ gác tàu không được cấp ống nhòm mặc dù đã gửi yêu cầu khi ở Southampton. Ảnh: Atlantic Productions / Magellan.
Theo ông Fleet, nếu có ống nhòm thì đã có thể phát hiện tảng băng trôi sớm hơn. Khi đó, thủy thủ đoàn trên tàu Titanic có thể chuyển hướng con tàu 46.000 tấn qua đó tránh khỏi va chạm với tảng băng trôi. Ảnh: Atlantic Productions / Magellan.
Mời độc giả xem video: 24 phút trải nghiệm cận tử khiến cô gái thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cái chết.
Bài liên quan

