Tìm thấy vòng cổ của hành khách tàu Titanic ở nơi khó tin

Kho tri thức

Tìm thấy vòng cổ của hành khách tàu Titanic ở nơi khó tin

Khi trục vớt những mảnh vỡ của tàu Titanic, các thợ lặn tìm thấy một vòng cổ. Món đồ trang sức này được cho thuộc về một hành khách đã mất người thân.

Tâm Anh (theo ATI)
Sau khi tàu Titanic chìm vào ngày 15/4/1912, nhiều hiện vật đã được các chuyên gia trục vớt từ xác tàu đắm. Vào năm 2000, các chuyên gia và thợ lặn trục vớt những mảnh vỡ của xác tàu Titanic huyền thoại. Khi kiểm tra kỹ các mảnh vỡ, họ tìm thấy một chiếc vòng cổ. Ảnh: RMS Titanic, Inc.
Do "ngủ vùi" dưới nước trong suốt nhiều năm nên các hạt trên chiếc vòng cổ dính đầy trầm tích và kết dính lại với nhau do áp lực nước mạnh dưới đáy đại dương. Ảnh: RMS Titanic, Inc.
Theo các chuyên gia, chiếc vòng cổ gồm nhiều hạt nhỏ màu đen hình bát giác và hình trái tim. Một số hạt đã vỡ ra trong khi nhiều hạt vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: RMS Titanic, Inc.
Vì vậy, các chuyên gia mất nhiều thời gian để khôi phục chiếc vòng cổ để đưa món trang sức này trở về dáng vẻ giống như ban đầu. Hiện chiếc vòng cổ được trưng bày trong một triển lãm ở Orlando, Florida, Mỹ. Ảnh: RMS Titanic, Inc.
Sau khi tìm thấy chiếc vòng cổ trên, các chuyên gia, nhà nghiên cứu nỗ lực tìm ra chủ nhân của món đồ trang sức này. Theo họ, vòng cổ thuộc về một trong những hành khách trên tàu Titanic và có thể đã mất mạng trong vụ chìm tàu kinh hoàng này. Ảnh: RMS Titanic, Inc.
Các chuyên gia cũng kiểm tra kỹ lưỡng các yêu cầu bồi thường bảo hiểm được nộp sau vụ chìm tàu ​​Titanic nhưng không tìm thấy gì liên quan đến chiếc vòng cổ này. Do đó, họ suy đoán có thể chiếc vòng cổ không được bảo hiểm nhưng cũng có thể yêu cầu bồi thường chưa bao giờ được nộp vì chủ sở hữu của nó là một trong số 1.496 người đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu Titanic. Ảnh: RMS Titanic, Inc.
Điều các chuyên gia chắc chắn là chiếc vòng cổ là một món món đồ trang sức tang lễ thời Victoria. Phân tích các hạt trên chiếc vòng cho thấy chúng được làm từ một loại thủy tinh gọi là thủy tinh French Jet - loại thủy tinh mô phỏng đá quý và có giá thành phải chăng. Ảnh: RMS Titanic, Inc.
Trang sức làm từ đá đen, chẳng hạn như thủy tinh đen và mã não, thường được những người để tang đeo khi gia đình có người chết trong cả thời Victoria và thời Edward. Ảnh: RMS Titanic, Inc.
Phong tục này trở nên phổ biến sau khi Nữ hoàng Victoria đeo những món đồ làm từ đá đen khi tổ chức tang lễ của chồng - Hoàng tử Albert vào năm 1862. Nữ hoàng Victoria tiếp tục đeo loại trang sức này cho đến cuối đời. Ảnh: GL Archive / Alamy Stock Photo.
Do đó, các chuyên gia suy đoán chủ nhân của chiếc vòng cổ có thể đã mất người thân trước khi lên tàu Titanic vào tháng 4/1912. Ảnh: Getty Images.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
#Phát hiện đồ trang sức cổ đại #Tìm hiểu về hành khách Titanic #tàu Titanic #vòng cổ

