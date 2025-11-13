Tìm thấy vòng cổ của hành khách tàu Titanic ở nơi khó tin

Khi trục vớt những mảnh vỡ của tàu Titanic, các thợ lặn tìm thấy một vòng cổ. Món đồ trang sức này được cho thuộc về một hành khách đã mất người thân.