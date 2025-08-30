Hà Nội

Vợ Chi Bảo nổi bật trên sân pickleball khi mặc gợi cảm

Giải trí

Vợ Chi Bảo nổi bật trên sân pickleball khi mặc gợi cảm

Loạt ảnh mới nhất của Lý Thùy Chang - vợ diễn viên Chi Bảo nhận được "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Lý Thùy Chang - vợ diễn viên Chi Bảo thường xuyên cập nhật hình ảnh tập luyện pickleball. Ảnh: FB Lý Thùy Chang.
Nữ doanh nhân 8x diện bra lệch vai kết hợp chân váy ngắn trong một buổi tập luyện mới đây. Ảnh: FB Lý Thùy Chang.
Nhiều cư dân mạng dành lời khen ngợi cho sắc vóc quyến rũ của vợ Chi Bảo. Ảnh: FB Lý Thùy Chang.
Lý Thùy Chang nuột nà, gợi cảm không thua các cô gái đôi mươi. Ảnh: FB Lý Thùy Chang.
Nữ doanh nhân xinh đẹp biến sân pickleball thành sàn diễn thời trang khi đầu tư mạnh tay về váy áo. Ảnh: FB Lý Thùy Chang.
Lý Thùy Chang khoe khéo vòng một căng đầy trên sân tập luyện. Ảnh: FB Lý Thùy Chang.
Trước khi kết hôn với Chi Bảo, Lý Thùy Chang đã giỏi kiếm tiền. Ảnh: FB Lý Thùy Chang.
Nữ doanh nhân có cuộc sống sang chảnh hơn sau khi lập gia đình. Ảnh: FB Lý Thùy Chang.
Vợ Chi Bảo sử dụng nhiều đồ hiệu, ở biệt thự sang trọng, đi xe hơi tiền tỷ. Ảnh: FB Lý Thùy Chang.
Vợ chồng Chi Bảo không ít lần tổ chức các bữa tiệc khiến nhiều người phải trầm trồ. Ảnh: FB Lý Thùy Chang.
Con trai của Lý Thùy Chang kháu khỉnh như hot boy còn cô con gái của nữ doanh nhân xinh xắn, đáng yêu. Ảnh: FB Lý Thùy Chang.
Lý Thùy Chang từng nhiều lần tung ảnh đẹp như tranh vẽ của gia đình. Ảnh: FB Lý Thùy Chang.
