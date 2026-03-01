Android Auto gặp lỗi nghiêm trọng khiến Google Maps cứng đơ

Bản cập nhật gần đây của Android Auto được cho là đã khiến Google Maps và một số ứng dụng điều hướng ngừng hiển thị chỉ dẫn trên HUD và cụm đồng hồ.

Một lỗi nghiêm trọng trên Android Auto đang khiến tính năng hiển thị dẫn đường trên kính lái (HUD) ngừng hoạt động sau bản cập nhật gần đây, gây không ít hoang mang cho người dùng.

Google Maps "đóng băng"

Theo phản ánh từ cộng đồng, sự cố bắt đầu với việc điều hướng bị "đóng băng". Hầu hết người dùng cho biết các ứng dụng như Google Maps và Waze không còn hiển thị chỉ dẫn đường đi trên màn hình HUD. Trong khi đa số xác nhận Google Maps không hoạt động, một số người nói Waze cũng bị ảnh hưởng, nhưng cũng có trường hợp cho biết Waze vẫn vận hành bình thường.

Trên các diễn đàn của Google, nhiều người cho biết những ứng dụng điều hướng khác, chẳng hạn phần mềm của HERE WeGo, vẫn hiển thị chính xác trên HUD. Tuy nhiên, trải nghiệm lại khác nhau tùy từng xe, khiến việc xác định nguyên nhân và cách khắc phục trở nên khó khăn, đặc biệt khi bản vá chính thức từ Google vẫn đang được phát triển.

Điều đáng chú ý là ở một số trường hợp, khi ứng dụng điều hướng không còn xuất hiện trên HUD, hệ thống cũng đồng thời ngừng hiển thị chỉ dẫn từng ngã rẽ trên cụm đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng. Hiện chưa rõ liệu đây có phải là hệ quả trực tiếp của lỗi HUD hay không, nhưng cả hai hiện tượng được ghi nhận xảy ra cùng thời điểm.

Lỗi này dường như không giới hạn ở một thương hiệu hay mẫu xe cụ thể. Người đầu tiên báo cáo sự cố là chủ xe BMW, song sau đó tình trạng tương tự cũng được xác nhận trên nhiều mẫu xe khác có trang bị HUD, bao gồm cả Audi.

Nhiều người tin rằng nguyên nhân bắt nguồn từ bản cập nhật gần đây của Android Auto. Báo cáo đầu tiên xuất hiện vào giữa tháng 1/2026, và thay đổi duy nhất trong thời điểm đó là phiên bản Android Auto - không có bản cập nhật phần mềm nào khác được cài đặt trên xe. Một số khác lại cho rằng thủ phạm có thể là Google Maps.

Thời điểm phát hành bản vá chính thức vẫn chưa được công bố.

Các biện pháp khắc phục quen thuộc như xóa bộ nhớ đệm (cache), xóa dữ liệu ứng dụng đều không mang lại hiệu quả. Việc hạ cấp xuống phiên bản Android Auto cũ hơn cũng không giải quyết được vấn đề. Những người nghi ngờ Google Maps tiếp tục thử các bước tương tự với ứng dụng này nhưng tình trạng vẫn tiếp diễn.

Dù vậy, một số người dùng cho biết tính năng dẫn đường trên HUD của họ đã hoạt động trở lại, ít nhất là tạm thời. Có trường hợp cho biết sau khi hạ Google Maps xuống phiên bản 25 (trước bản 26), tính năng hiển thị trên HUD đã khôi phục.

Một chuyên gia cộng đồng của Google xác nhận đội ngũ phát triển Android Auto đã được thông báo về lỗi này và đang tiến hành khắc phục. Tuy nhiên, thời điểm phát hành bản vá chính thức vẫn chưa được công bố.

Với mức độ ảnh hưởng rộng, người dùng kỳ vọng bản sửa lỗi sẽ sớm được tung ra. Trong lúc chờ đợi, giải pháp tạm thời được khuyến nghị là hạ Google Maps xuống phiên bản trước 26, dù vẫn chưa rõ vì sao Waze và các ứng dụng điều hướng khác cũng bị tác động và người dùng có thể làm gì để xử lý triệt để.