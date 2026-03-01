Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Digital Car Key - chìa khoá số hoá của Toyota RAV4 2026 có gì hay?

Hãng xe Toyota đã chính thức tích hợp tính năng Digital Car Key trong ví điện tử, cho phép chia sẻ quyền dùng xe qua Apple Wallet và các nền tảng khác.

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Toyota RAV4 2026 mới.

Dù Apple đã ra mắt tính năng Digital Car Key từ năm 2020 và được hơn 30 hãng xe áp dụng, Toyota vẫn luôn là cái tên đứng ngoài cuộc chơi cho đến nay.

Thông tin về sự thay đổi này không được công bố qua một thông cáo báo chí hoành tráng mà lại bắt đầu từ chia sẻ của một chủ xe RAV4 trên diễn đàn Reddit. Toyota sau đó đã xác nhận với trang tin Carscoops rằng tính năng này gắn liền với hệ thống Toyota Audio Multimedia thế hệ mới nhất.

2.jpg
Toyota RAV4 2026 tích hợp chìa khoá số hoá qua ví điện tử.

Tính năng chìa khóa kỹ thuật số giờ đây được quản lý trực tiếp trong ví điện tử (như Apple Wallet, Google Wallet hoặc Samsung Wallet) thay vì ứng dụng riêng của hãng.

"Khách hàng có thể khóa, mở khóa, khởi động và vận hành các mẫu ôtô Toyota hoặc Lexus hỗ trợ tính năng này. Người dùng cũng có thể chia sẻ quyền sử dụng chìa khóa với tối đa 5 người khác ngay trong ví điện tử của mình" người phát ngôn của hãng đã chia sẻ.

Hiện tại, RAV4 2026 là mẫu ôtô đầu tiên của Toyota sở hữu tính năng này. Trong thời gian tới, các dòng xe khác như Camry, Grand Highlander, Land Cruiser, Prius, Tacoma và Crown đời 2026 dự kiến cũng sẽ được cập nhật.

my26-connected-services-and-audi.jpg
Để sử dụng ví chìa khóa này của Apple, chủ xe phải trả thêm khoảng 15 USD/tháng. Ảnh: Apple.

Về phía Lexus, mẫu ES 2026 ra mắt vào giai đoạn cuối năm nay sẽ là đại diện đầu tiên được trang bị giao diện thế hệ mới hỗ trợ Apple Car Key. Tuy nhiên, có một vài điểm cần lưu ý đối với người dùng. Đầu tiên, tính năng này chỉ hoạt động khi có gói thuê bao Remote Connect Service.

Khách hàng mua xe mới sẽ được dùng thử miễn phí trong một năm, nhưng sau đó sẽ phải trả mức phí 15 USD/tháng. Ngoài ra, để sử dụng, người dùng Apple cần có iPhone 11 hoặc Apple Watch Series 6 trở lên. Một số thiết bị cao cấp của Google và Samsung cũng được hỗ trợ nhưng danh sách cụ thể vẫn chưa được công bố.

#Toyota #mở cửa xe bằng iPhone #Digital Car Key #Toyota RAV4 2026 #Apple Car Key #chìa khóa số ôtô

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Chi tiết Toyota RAV4 2026 thêm “đồ chơi” chính hãng xịn sò hơn

Toyota RAV4 2026 tiếp tục thu hút khi được hãng phụ kiện chính hãng Modellista thêm gói nâng cấp ngoại và nội thất dành riêng cho các phiên bản Adventure và Z.

4-2458.jpg
Gói độ chính hãng Modellista cho Toyota RAV4 2026 phiên bản Adventure và Z của dòng HEV/PHEV hướng đến phong cách thể thao hơn với cản trước mới tích hợp đèn LED, kèm theo dải đèn trang trí đặt dưới cụm đèn sương mù, tự động phát sáng khi khởi động xe.
10-7786.jpg
Lưới tản nhiệt được thiết kế lại, đồng điệu với các chi tiết hình lục giác ở phần đầu xe, tạo tổng thể hiện đại và sắc sảo hơn. Khu vực thân xe cũng được tinh chỉnh với ốp gương tạo hình nổi, ốp sườn mới cùng bộ mâm hợp kim 20 inch phối hai tông màu đen và xám kim loại bóng.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Toyota RAV4 PHEV 2026 từ 38.800 USD, cấp điện tới 7 ngày khi sạc đầy

Toyota chính thức hoàn tất màn ra mắt toàn cầu của RAV4 2026 khi giới thiệu phiên bản plug-in hybrid (PHEV) và GR Sport tại Nhật Bản, sau Bắc Mỹ và châu Âu.

2-2141.jpg
Toyota chính thức hoàn tất màn ra mắt toàn cầu của RAV4 2026 khi giới thiệu phiên bản plug-in hybrid (PHEV) và GR Sport tại Nhật Bản. Bên cạnh việc công bố thông số kỹ thuật chi tiết, hãng xe Nhật còn gây chú ý với tính năng cung cấp nguồn điện cho các thiết bị sử dụng điện trong gia đình lên tới 7 ngày.
3-3459.jpg
Về ngoại hình, RAV4 PHEV tại Nhật không có khác biệt so với phiên bản toàn cầu. Khách hàng có thể lựa chọn giữa bản Z tiêu chuẩn và bản GR Sport mang phong cách thể thao, trong khi cấu hình Adventure tại Nhật chỉ có bản hybrid thường.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Subaru Forester Hybrid sẽ sản xuất tại Mỹ, quyết đấu Toyota RAV4

Sau năm 2025 bùng nổ doanh số, Subaru tiếp tục đẩy mạnh chiến lược điện hóa khi đưa mẫu Forester Hybrid vào sản xuất tại nhà máy Subaru of Indiana (SIA), Mỹ.

2-9959.jpg
Subaru tiếp tục đẩy mạnh chiến lược điện hóa khi chính thức đưa mẫu Forester Hybrid vào sản xuất tại nhà máy Subaru of Indiana (SIA), Mỹ. Đây là bước đi chiến lược nhằm tận dụng xu hướng thị trường, tối ưu hóa chi phí và chuẩn bị cho các chính sách ưu đãi xe điện trong tương lai.
3-5243.jpg
Theo số liệu của hãng, Forester là mẫu xe bán chạy thứ hai tại Mỹ trong năm 2025 với 175.070 xe được giao đến tay khách hàng. Việc nội địa hóa hoàn toàn khâu lắp ráp Forester – bao gồm cả bản hybrid – tại nhà máy Lafayette, bang Indiana.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Circle to Search lột xác trên Galaxy S26

Circle to Search lột xác trên Galaxy S26

Google nâng cấp Circle to Search trên Galaxy S26 với khả năng nhận diện đa vật thể và tích hợp thử đồ ảo, mở rộng mạnh mẽ tìm kiếm trực quan Android.