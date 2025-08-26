Hà Nội

Du lịch

Ăn no quên lối về, 5 món bình dân Hà Nội cho du khách dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội dịp 2/9 rộn ràng lễ hội, du khách đừng quên thưởng thức 5 món ngon bình dân nức tiếng cùng địa chỉ được dân sành ăn truyền tai.

Vân Giang (Tổng hợp)

Không chỉ là trung tâm văn hóa – lịch sử, Hà Nội còn được xem là “thiên đường ẩm thực” với vô vàn món ăn mang đậm bản sắc. Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, giữa dòng người tấp nập đổ về phố phường, việc tìm một bữa ăn vừa ngon, vừa bình dân, lại đúng “gu” Hà thành là trải nghiệm thú vị. Từ phở, bún mọc, nộm bò khô đến ốc nóng…, mỗi món đều gắn với ký ức và thói quen ẩm thực lâu đời của người dân Thủ đô.

Dưới đây là một số món ăn gợi ý cho du khách khi đến du lịch Hà Nội dịp 2/9

Phở – “quốc hồn quốc túy” Hà Nội

Ở Hà Nội, phở có thể được ăn vào bất kỳ bữa nào trong ngày, và đặc biệt là phở bò. Thành phố hiện có hàng trăm quán phở, từ bình dân vỉa hè đến những quán lâu đời, trở thành điểm “check-in ẩm thực” của du khách quốc tế.

pho-quoc-hon-quoc-tuy-ha-noi.jpg
Ảnh minh họa

Một số địa chỉ nổi bật: Phở Thìn Bờ Hồ (Đinh Tiên Hoàng), Phở Thìn Lò Đúc, Phở Sướng (Trung Yên), Phở Tư Tùn (Ấu Triệu), Phở Khôi – Phở Lâm (Hàng Vải), Phở Bát Đàn – nơi thực khách phải xếp hàng dài để được thưởng thức.

Bún mọc – món ăn “rất Hà Nội”

Nguồn gốc từ làng Mọc, bún mọc có vị thanh nhẹ nhưng no bụng, thích hợp cho bữa sáng. Nước dùng ngọt từ xương hầm kỹ, trong vắt, ăn cùng mọc thịt xay, sườn, lưỡi, tiết lợn và dọc mùng hay măng tươi.

bun-moc.jpg
Ảnh minh họa

Các quán gợi ý: Bún mọc 22 Điện Biên Phủ, Bún mọc Thủy (ngõ Đào Duy Từ), Bún mọc Bà Toàn (Đỗ Hành), Bún mọc Bà Nga (Nguyễn Chế Nghĩa), Bún mọc 57 Hàng Lược.

Bún hến chấm gạch cua – lạ miệng và dân dã

Món ăn này có nguồn gốc từ làng Phú Đô, chỉ mới xuất hiện trên thực đơn Hà Nội vài năm nhưng nhanh chóng hút khách. Bún cuộn tròn nhỏ xinh, chấm với gạch cua béo ngậy, thêm chút mắm hành, rau sống tạo nên hương vị đặc biệt.

bun-hen-cham-gach-cua.jpg
Ảnh minh họa

Một số địa chỉ: Chuỗi Bếp Hoa, chuỗi Nguyễn Gia (Hòa Lạc, Quán Sứ), Bỗng quán (Nguyễn Du).

Nộm bò khô – quà vặt chiều phố cổ

Nộm bò khô là món ăn chơi quen thuộc, thường bán cùng nhiều món vặt khác như nem cuốn, bánh bột lọc. Vị giòn mát của đu đủ, cà rốt, kết hợp với thịt bò khô, gan, lá lách và nước mắm chua ngọt khiến món ăn đặc biệt “gây nghiện”.

nom-bo-kho.jpg
Ảnh minh họa

Du khách có thể tìm đến: Phố Hoàn Kiếm, nộm lim – tá lả (Hàng Bún), nộm lim (Phạm Hồng Thái), Nộm Mai Nga (Hàm Long).

Ốc nóng – trải nghiệm vỉa hè Hà Nội

Người Hà Nội thường nhể ốc bằng gai bưởi hoặc thanh sắt cắt vát. Những bát ốc mít, ốc vặn nóng hổi, chấm nước mắm gừng, ăn kèm lá chanh là lựa chọn lý tưởng khi chiều muộn dạo phố.

oc-nong.jpg
Ảnh minh họa

Một số quán nổi tiếng: Ốc Trang (Đinh Liệt), Ốc Oanh (Hàm Long), Ốc Chị Lệ (Cửa Bắc), Ốc Đức Mười (Liễu Giai).

Món quà mang hương vị Thủ đô

Không chỉ ăn tại chỗ, du khách còn có thể mua những đặc sản Hà Nội về làm quà:

Cốm làng Vòng: Món quà mùa thu Hà Nội, có nhiều biến tấu như cốm tươi, bánh cốm, chả cốm, xôi cốm.

Ô mai: Phố Hàng Đường, Hàng Da, Lý Quốc Sư nổi tiếng với hàng chục loại ô mai mơ, mận, sấu, khế, quất… giá khoảng 100.000 – 150.000 đồng/kg.

Trà sen Tây Hồ: Loại trà ướp cầu kỳ, phải dùng sen trồng ở hồ Tây, hái từ sáng sớm và ướp nhiều lần với gạo sen để lưu giữ hương thơm.

Gợi ý cho du khách

Du khách nên đến quán ăn vào khung giờ sáng sớm hoặc đầu chiều để tránh quá đông, nhất là trong dịp lễ.

Nên thử kết hợp trải nghiệm ẩm thực với tham quan khu vực phố cổ, hồ Gươm và các tuyến phố đi bộ, sẽ tiện di chuyển và dễ cảm nhận trọn vẹn không khí lễ hội Hà Nội.

Với các món quà như ô mai, cốm, trà sen, nên chọn cửa hàng lâu năm, có thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng.

