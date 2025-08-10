Sấy tóc thế nào để tóc không hư tổn?

Sấy tóc là bước quen thuộc sau khi gội đầu, nhưng nếu thực hiện sai cách, tóc dễ bị khô xơ, chẻ ngọn và gãy rụng theo thời gian.

Biết cách sấy tóc đúng không chỉ giúp tóc nhanh khô mà còn giữ được độ bóng khỏe tự nhiên. Cùng tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản nhưng cực kỳ cần thiết để mái tóc luôn mềm mượt và chắc khỏe.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Vì sao cần sấy tóc đúng cách?

Sau khi gội đầu, nhiều người có thói quen lau mạnh hoặc để tóc khô tự nhiên trong môi trường ẩm ướt. Tuy nhiên, tóc ướt rất yếu và dễ gãy rụng. Việc sấy tóc đúng cách giúp:

Giảm nguy cơ nấm da đầu do tóc ẩm lâu

Hạn chế hư tổn, chẻ ngọn

Tạo kiểu tóc dễ dàng và giữ nếp tốt hơn

Mang lại cảm giác thoải mái, sạch sẽ

Những sai lầm thường gặp khi sấy tóc

Sấy tóc khi còn ướt sũng: Tóc còn quá ướt sẽ khiến máy sấy làm tóc bay nước ra khắp nơi, đồng thời nhiệt độ cao có thể làm tóc sốc nhiệt và hư tổn nhanh chóng.

Để máy sấy quá gần tóc: Khoảng cách quá gần sẽ làm nhiệt tập trung tại một điểm, khiến tóc và da đầu bị bỏng nhiệt.

Sấy theo chiều ngược tóc mọc: Điều này khiến lớp biểu bì tóc bung ra, khiến tóc xù và mất độ bóng.

Không dùng dưỡng bảo vệ tóc trước khi sấy: Tóc không được bảo vệ sẽ dễ mất độ ẩm tự nhiên, dẫn đến khô xơ.

Sử dụng nhiệt quá cao liên tục: Dù tóc dày hay mỏng, việc lạm dụng nhiệt độ cao đều gây tổn hại lâu dài.

Hướng dẫn sấy tóc đúng cách tại nhà

Bước 1: Lau tóc nhẹ nhàng bằng khăn mềm: Dùng khăn bông thấm nước nhẹ nhàng, không chà xát mạnh vì dễ làm rối và gãy tóc.

Bước 2: Bôi sản phẩm dưỡng tóc trước khi sấy: Có thể dùng tinh dầu dưỡng hoặc xịt chống nhiệt để bảo vệ tóc khỏi tác động của nhiệt độ.

Bước 3: Chia tóc thành từng phần: Việc chia nhỏ tóc giúp sấy đều và nhanh hơn, tránh việc sấy nhiều lần một vùng tóc.

Bước 4: Sấy từ gốc đến ngọn, theo chiều tóc mọc: Giữ máy sấy cách tóc 15–20cm, di chuyển liên tục, tránh tập trung nhiệt vào một chỗ quá lâu.

Bước 5: Kết thúc bằng chế độ gió mát: Sấy bằng gió mát giúp khóa lớp biểu bì tóc, giữ độ bóng và giảm nhiệt độ đột ngột sau khi sấy nóng.

Mẹo nhỏ giúp tóc đẹp hơn sau khi sấy

Sử dụng lược tròn để tạo độ phồng ở chân tóc.

Với tóc xoăn, nên dùng đầu tán gió (diffuser) để giữ nếp tóc tự nhiên.

Hạn chế sấy mỗi ngày, nếu có thể hãy để tóc khô tự nhiên 60–70% rồi mới sấy nhẹ nhàng.

Sấy tóc đúng cách không chỉ là thói quen làm đẹp mà còn là cách chăm sóc mái tóc khỏe mạnh về lâu dài. Chỉ cần điều chỉnh một vài thao tác nhỏ trong thói quen hằng ngày, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt ở mái tóc, mềm hơn, bóng hơn và ít hư tổn.