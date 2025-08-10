Hà Nội

Sống Khỏe

Sấy tóc thế nào để tóc không hư tổn?

Sấy tóc là bước quen thuộc sau khi gội đầu, nhưng nếu thực hiện sai cách, tóc dễ bị khô xơ, chẻ ngọn và gãy rụng theo thời gian.

Trương Hiền

Sấy tóc tưởng chừng là bước chăm sóc đơn giản, nhưng nếu thực hiện sai cách, bạn có thể vô tình làm hư tổn mái tóc, khiến tóc khô xơ, gãy rụng hoặc chẻ ngọn.

Biết cách sấy tóc đúng không chỉ giúp tóc nhanh khô mà còn giữ được độ bóng khỏe tự nhiên. Cùng tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản nhưng cực kỳ cần thiết để mái tóc luôn mềm mượt và chắc khỏe.

z6872672606710-7cd2d13978bccfb7c6e8bca2e2330eb4.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Vì sao cần sấy tóc đúng cách?

Sau khi gội đầu, nhiều người có thói quen lau mạnh hoặc để tóc khô tự nhiên trong môi trường ẩm ướt. Tuy nhiên, tóc ướt rất yếu và dễ gãy rụng. Việc sấy tóc đúng cách giúp:

Giảm nguy cơ nấm da đầu do tóc ẩm lâu

Hạn chế hư tổn, chẻ ngọn

Tạo kiểu tóc dễ dàng và giữ nếp tốt hơn

Mang lại cảm giác thoải mái, sạch sẽ

Những sai lầm thường gặp khi sấy tóc

Sấy tóc khi còn ướt sũng: Tóc còn quá ướt sẽ khiến máy sấy làm tóc bay nước ra khắp nơi, đồng thời nhiệt độ cao có thể làm tóc sốc nhiệt và hư tổn nhanh chóng.

Để máy sấy quá gần tóc: Khoảng cách quá gần sẽ làm nhiệt tập trung tại một điểm, khiến tóc và da đầu bị bỏng nhiệt.

Sấy theo chiều ngược tóc mọc: Điều này khiến lớp biểu bì tóc bung ra, khiến tóc xù và mất độ bóng.

Không dùng dưỡng bảo vệ tóc trước khi sấy: Tóc không được bảo vệ sẽ dễ mất độ ẩm tự nhiên, dẫn đến khô xơ.

Sử dụng nhiệt quá cao liên tục: Dù tóc dày hay mỏng, việc lạm dụng nhiệt độ cao đều gây tổn hại lâu dài.

Hướng dẫn sấy tóc đúng cách tại nhà

Bước 1: Lau tóc nhẹ nhàng bằng khăn mềm: Dùng khăn bông thấm nước nhẹ nhàng, không chà xát mạnh vì dễ làm rối và gãy tóc.

Bước 2: Bôi sản phẩm dưỡng tóc trước khi sấy: Có thể dùng tinh dầu dưỡng hoặc xịt chống nhiệt để bảo vệ tóc khỏi tác động của nhiệt độ.

Bước 3: Chia tóc thành từng phần: Việc chia nhỏ tóc giúp sấy đều và nhanh hơn, tránh việc sấy nhiều lần một vùng tóc.

Bước 4: Sấy từ gốc đến ngọn, theo chiều tóc mọc: Giữ máy sấy cách tóc 15–20cm, di chuyển liên tục, tránh tập trung nhiệt vào một chỗ quá lâu.

Bước 5: Kết thúc bằng chế độ gió mát: Sấy bằng gió mát giúp khóa lớp biểu bì tóc, giữ độ bóng và giảm nhiệt độ đột ngột sau khi sấy nóng.

Mẹo nhỏ giúp tóc đẹp hơn sau khi sấy

Sử dụng lược tròn để tạo độ phồng ở chân tóc.

Với tóc xoăn, nên dùng đầu tán gió (diffuser) để giữ nếp tóc tự nhiên.

Hạn chế sấy mỗi ngày, nếu có thể hãy để tóc khô tự nhiên 60–70% rồi mới sấy nhẹ nhàng.

Sấy tóc đúng cách không chỉ là thói quen làm đẹp mà còn là cách chăm sóc mái tóc khỏe mạnh về lâu dài. Chỉ cần điều chỉnh một vài thao tác nhỏ trong thói quen hằng ngày, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt ở mái tóc, mềm hơn, bóng hơn và ít hư tổn.

Sống Khỏe

Sai lầm khi chải tóc

Chải tóc đúng cách không chỉ giúp bạn giữ vẻ ngoài gọn gàng, mà còn là bước chăm sóc sức khỏe cần thiết cho mái tóc và da đầu.

Nhiều người không ngờ rằng những thói quen tưởng chừng vô hại như chải tóc khi còn ướt, dùng sai loại lược, hay chải quá mạnh tay lại có thể khiến tóc gãy rụng, dễ xơ rối, lâu dài gây tổn thương da đầu.

toc.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tóc nhuộm khô xơ, khắc phục thế nào?

Sau nhuộm, tóc thường khô, chẻ ngọn và xỉn màu. Chăm sóc đúng cách sẽ giúp tóc lấy lại độ bóng khỏe và giữ màu bền hơn.


Tóc nhuộm có thể giúp bạn thay đổi diện mạo đầy ấn tượng, nhưng đồng thời cũng khiến mái tóc dễ trở nên khô xơ, gãy rụng và mất sức sống. Nếu mái tóc bạn đang kêu cứu sau những lần nhuộm màu, đã đến lúc cần một chiến lược phục hồi nghiêm túc.

Sau mỗi lần nhuộm, mái tóc thường phải trả giá bằng sự khô ráp, chẻ ngọn và dễ đứt gãy do hóa chất tẩy màu. Nhưng đừng vội cắt đi với chế độ chăm sóc đúng cách, bạn hoàn toàn có thể cứu nguy mái tóc hư tổn và lấy lại vẻ suôn mượt, chắc khỏe.

Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Bí quyết nuôi dưỡng chân tóc khỏe mạnh

Để phục hồi, nuôi dưỡng chân tóc khỏe mạnh một cách tự nhiên, cần chăm sóc tóc từ bên trong, duy trì lối sống lành mạnh, lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Ăn uống lành mạnh, nuôi dưỡng tóc từ gốc

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để nuôi dưỡng chân tóc là bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Tóc chủ yếu được cấu tạo từ protein (keratin), do đó, chế độ ăn giàu đạm sẽ giúp tóc chắc khỏe hơn.

Xem chi tiết

