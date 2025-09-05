Âm vang tiếng trống trường khai giảng qua năm tháng

Hà Nội

Từ chiếc trống tre kháng chiến, trống da bò thời bao cấp hay trống hiện đại, âm vang tiếng trống khai trường đã gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ học trò.

Tâm Anh (TH)
Trong ký ức nhiều thế hệ, ngày khai giảng không thể thiếu âm thanh tiếng trống trường. Chỉ ba hồi, ba tiếng vang rền nhưng chứa đựng bao háo hức, niềm tin của cả thầy và trò. Ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh trống khai giảng năm học. Nguồn: TTXVN.
Tiếng trống trường trong ngày khai giảng mở ra hành trình tri thức của học sinh, sinh viên cả nước. Ảnh: TTXVN.
Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc ta, nhiều ngôi trường phải sơ tán về làng bản, rừng núi. Lễ khai giảng thường được tổ chức giản dị, đôi khi chỉ có một chiếc trống tre ghép tạm. Ảnh: Mầu Hoàng Thiết/Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.
Mỗi khi tiếng trống tre vang lên giữa núi rừng trong ngày khai giảng, thầy cô và học trò đều bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết, chúc năm học mới thành công tốt đẹp. Ảnh: Mầu Hoàng Thiết/Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.
Đó không chỉ là âm thanh khai trường, mà còn là lời nhắn nhủ: “Bom đạn có thể phá lớp học, nhưng không thể ngăn tri thức”. (Ảnh: Vanvn.vn)
Sau năm 1975, đất nước thống nhất, nhiều trường học trên cả nước được dựng lại kiên cố hơn, hiện đại hơn. Trên bục khai giảng, chiếc trống da bò to được treo trang trọng dưới quốc kỳ, trở thành hình ảnh rất đỗi quen thuộc, thân thương với thầy cô, học trò. Ảnh: Mầu Hoàng Thiết/Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.
Năm 2025, lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới. Các trường học bố trí không gian tổ chức, trang thiết bị nghe nhìn (Led, tivi) đảm bảo đủ cho toàn trường tham dự và theo dõi chương trình lễ khai giảng năm học mới. Trong đó, tiếng trống khai giảng không thể thiếu trong ngày trọng đại này. Ảnh: Dân Việt.
Dù trống làm từ tre nứa hay da bò thì tiếng trống trường vẫn là biểu tượng sâu sắc của ngày khai giảng. Đó là âm thanh đánh thức khát vọng học tập, khơi dậy ký ức tuổi thơ và gắn kết nhiều thế hệ học trò Việt Nam. Ảnh: Dân Việt.
Mời độc giả xem video: Nhiều điểm mới trong lễ khai giảng năm học 2025 – 2026. Nguồn: HTV - Đài Hà Nội.
Tâm Anh (TH)
