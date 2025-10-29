Hà Nội

Tấm lưng ong của Bảo Ngọc chiếm trọn spotlight tiệc cưới Quỳnh Châu

Giải trí

Tấm lưng ong của Bảo Ngọc chiếm trọn spotlight tiệc cưới Quỳnh Châu

Chỉ với chiếc váy đen hở trọn tấm lưng, Hoa hậu Bảo Ngọc nhanh chóng chiếm trọn spotlight tại tiệc cưới Quỳnh Châu.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, mạng xã hội đồng loạt chia sẻ loạt ảnh Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tham dự tiệc cưới của Á hậu Quỳnh Châu.
Dù không phải nhân vật chính của buổi tiệc, Bảo Ngọc vẫn khiến dân tình “bùng nổ” trước nhan sắc và thần thái quá đỗi cuốn hút.
Người đẹp Cần Thơ lựa chọn chiếc váy hai dây ôm sát màu đen kinh điển – tông màu tưởng đơn giản nhưng lại giúp cô tôn lên đường cong và vóc dáng thanh thoát.
Mái tóc Bảo Ngọc xoăn nhẹ buông thả tự nhiên mang đến vẻ nữ tính, dịu dàng.
Điểm nhấn đặc biệt của trang phục mà Bảo Ngọc diện nằm ở phần lưng hở trọn, để lộ tấm lưng ong mềm mại, rãnh lưng gợi cảm khiến bao ánh nhìn không thể rời.
Sở hữu chiều cao “chạm nóc” cùng đôi chân dài 1m23, Bảo Ngọc được nhận xét là “mặc gì cũng đẹp”.
Mỗi lần xuất hiện, cô đều mang đến cảm giác vừa thanh lịch, vừa quyến rũ nhưng không hề phô trương.
Bên dưới loạt ảnh, người hâm mộ không ngừng để lại bình luận khen ngợi: “Visual như nữ thần”, “Đỉnh cao của sự sang và gợi cảm”,...
Không cần trang phục cầu kỳ hay tạo dáng quá nhiều, Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn chứng minh đẳng cấp nhan sắc “không góc chết”.
Mỗi lần xuất hiện, nàng hậu lại khiến công chúng thêm một lần phải thốt lên: “Đúng là Hoa hậu của các Hoa hậu!” Ảnh: FB Lê Nguyễn Bảo Ngọc
