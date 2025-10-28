Hoàng Thùy - Lê Thúy chia sẻ về việc làm lành khi dự đám cưới Quỳnh Châu

Hoàng Thùy - Lê Thúy ôm chầm lấy nhau khi tham dự đám cưới Quỳnh Châu. Trước đó, mối quan hệ của hai nữ người mẫu rạn nứt trong thời gian dài.
Gần hai thập kỷ sau khi biến mất khỏi thị trường Bắc Mỹ, Mitsubishi Pajero – hay còn được biết đến với tên gọi Montero – đang được kỳ vọng sẽ tái xuất.
Đèo Hải Vân không chỉ thu hút phượt thủ mà còn là thiên đường cà phê với 5 quán view núi biển tuyệt đẹp, mang đến trải nghiệm thư giãn và check-in lý tưởng.
Nữ ca sĩ Tóc Tiên mới đây khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi đăng tải loạt ảnh cận thả dáng táo bạo trên trang cá nhân.
Mưa lũ dâng cao buộc chính quyền phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) ra lệnh di dời dân và cấm lưu thông qua hai cây cầu nguy hiểm trong tối 27/10.
Redmi K90 Pro Max Lamborghini Champion Edition gây sốt với thiết kế đậm chất đua xe, phần mềm tùy biến độc quyền và hộp sản phẩm cao cấp.
Cape Town, thủ đô lập pháp của Nam Phi, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục và sự đa dạng văn hóa phong phú.
Tú Hảo một lần nữa khẳng định danh xưng 'nữ hoàng lookbook' với loạt ảnh diện bikini khoe body nét căng cùng thần thái đỉnh cao.
Cặp đôi diễn viên Anh Đào - Anh Tuấn đăng ký kết hôn năm 2024, tổ chức hôn lễ năm 2025. Sau khi về chung một nhà, cả hai vẫn phải chinh phục nhau.
Suối Yến mùa hoa súng khoe sắc tím hồng, hòa cùng núi non trùng điệp và sương sớm, tạo khung cảnh lãng mạn khiến du khách say lòng.
Để tránh dẫm chân lên "đàn anh" là chiếc Lynk & Co 900 hàng đầu, mẫu xe SUV Lynk & Co 09 MHEV sẽ không còn lựa chọn 6 hoặc 7 chỗ.
Nữ streamer kiêm ca sĩ Mina Young vừa khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi tung loạt ảnh khoe dáng nóng bỏng trong chuyến đi nghỉ dưỡng.
Kiev phủ nhận việc quân đội của họ bị bao vây ở Pokrovsk; giao tranh đang diễn ra trên đường phố; Nga tuyên bố bảo vệ hoàn toàn thành phố.
Sự nóng bỏng trong cả trang phục lẫn thần thái khiến bộ ảnh mới của Tiktoker Xuân Ca thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội.
Sau khi sang Trung Quốc “đại tu” nhan sắc, nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi gây chú ý khi khoe dáng nóng bỏng trong bộ bikini xanh nổi bật.
Người dùng iPhone đang trở thành mục tiêu của chiêu lừa “tấn công làm phiền xác thực”, lợi dụng chính hệ thống bảo mật của Apple để đánh cắp tài khoản.
Cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước động thái mới nhất của hot girl Bò Chảnh (Nguyễn Thị Ý Nhi) và streamer đình đám Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu).
Protostega là một trong những loài rùa biển cổ đại khổng lồ nhất từng sống trên Trái Đất, xuất hiện vào cuối kỷ Phấn trắng, khoảng 85 triệu năm trước.
Không cần chăm sóc cầu kỳ, chỉ cần đặt đúng vị trí, 3 loại cây này có thể làm bừng sáng phòng khách, tăng sức sống cho ngôi nhà, mang lại tài lộc cho gia chủ.
Tuy có hình dáng khiến nhiều người "rùng mình", sùng đất vẫn trở thành đặc sản khiến ai thử lần đầu cũng thích mê mẩn.
Mộc Châu vào mùa hồng chín rực rỡ, những vườn hồng sai trĩu quả nhuộm cam khắp triền đồi, trở thành điểm đến lý tưởng để du khách check-in.
Xuất hiện trên một sân khấu gần đây, Bảo Thy khiến người hâm mộ vỡ òa khi khoác lên mình "giao diện" quen thuộc của thời kỳ 'Miss Audition' đình đám.