Hoàng Thùy - Lê Thúy chia sẻ về việc làm lành khi dự đám cưới Quỳnh Châu

Giải trí

Hoàng Thùy - Lê Thúy ôm chầm lấy nhau khi tham dự đám cưới Quỳnh Châu. Trước đó, mối quan hệ của hai nữ người mẫu rạn nứt trong thời gian dài.

Thu Cúc (tổng hợp)
Hoàng Thùy (ngoài cùng bên phải) - Lê Thúy thân thiết trở lại khi tham dự đám cưới Quỳnh Châu (giữa). Chứng kiến màn làm hòa của Lê Thúy và Hoàng Thùy, Quỳnh Châu chia sẻ: "2 người chị mà Châu tiếp xúc và thấy rất quý. Thiệt tình, thẳng thắn, mà tính đó đôi khi làm người khác hiểu lầm, nhưng hiểu rồi thì thương lắm... Ảnh: FB Quỳnh Châu.
..Tới khúc 2 chị tranh cãi mình thấy rất tiếc, vì thật ra 2 chị với mình là tính tình giống nhau lắm. Ai nói gì nói nhưng mình biết vì sao mà mình chơi với các chị nên mình không bị lung lay vì những lời bên ngoài. Hôm qua thấy 2 chị hoà với nhau mà ai cũng vui. Vì các chị xứng đáng hạnh phúc và bình yên hơn nữa", Quỳnh Châu chia sẻ. Ảnh: FB Quỳnh Châu.
Lê Thúy đăng tải hình ảnh ôm chầm Hoàng Thùy. Cô chia sẻ: "Hai chị em tối qua nói chuyện với nhau lúc cả 2 đang rất tỉnh táo, hóa giải hết những tất cả những gì khúc mắc trước đây của tuổi trẻ. Em ấy nói em vẫn luôn theo dõi chị, thấy chị như bây giờ em vui lắm, cảm ơn chị đã mở lòng với em hôm nay...Ảnh: FB Lê Thúy.
...Còn Thúy nói: "Chị xin lỗi em vì chị đã không hiểu cho những cảm xúc của em lúc đó". Hai chị em nói cỡ 30 phút chứ không có nhiều, kết bài hai chị em hẹn nhau bữa nào đi ăn chay và làm cái gì đó với nhau", Lê Thúy viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Lê Thúy.
Hoàng Thùy và Lê Thúy kết bạn trên Facebook và nhắn tin hỏi thăm nhau sau khi làm lành. Ảnh: FB Lê Thúy.
Lê Thúy và Hoàng Thùy cùng tham gia Vietnam's Next Top Model năm 2011. Ảnh: Giáo Dục Việt Nam.
Hai nữ người mẫu chụp ảnh chung khi hội ngộ sau cuộc thi Vietnam's Next Top Model. Ảnh: Khám Phá.
Lê Thúy và Hoàng Thùy có những ngã rẽ khác nhau. Ảnh: Elle.
Lê Thúy kết hôn năm 2015 và hạn chế tham gia các hoạt động showbiz. Ảnh: FB Lê Thúy.
Hoàng Thùy tích cực làm người mẫu, kín tiếng về đời tư. Ảnh: FB Hoàng Thùy.
