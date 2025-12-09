Hà Nội

Á hậu Hương Ly tấm tắc khen chồng sau đám cưới

Giải trí

Á hậu Hương Ly liên tục chia sẻ về doanh nhân Tùng Anh sau khi cả hai tổ chức hôn lễ.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hương Ly)
Á hậu Hương Ly và doanh nhân Tùng Anh bí mật hẹn hò trước khi tổ chức hôn lễ. Sau đám cưới, Hương Ly liên tục nhắc đến người bạn đời. Mới đây, nàng hậu tiết lộ tính cách của chồng.
Hương Ly cho biết, doanh nhân Tùng Anh thích cà phê, tennis, xe cộ, ăn mặc đơn giản. Nàng hậu khen bạn đời nấu ăn ngon. "Anh nấu ăn ngon đến mức em gọi anh luôn là Chef Harry Hoàng – một kỹ năng có lẽ gom góp từ những ngày anh phải tự lập nơi xứ người từ bé", Hương Ly viết.
Trong mắt Hương Ly, doanh nhân Tùng Anh sống gọn gàng, ngăn nắp, kỷ luật, sẵn sàng dọn dẹp, giặt giũ, chẳng nề hà việc gì.
Nàng hậu còn tiết lộ, bên ngoài chồng hiền lành, dễ chịu nhưng bên trong quyết đoán, mạnh mẽ. "Anh nhớ được từng con ốc vít của những chiếc máy khổng lồ trong cả nhà máy – một khả năng khiến ai cũng nể. Anh luôn sẵn sàng học hỏi, đều đặn sắp xếp để ra nước ngoài cập nhật kiến thức, và mỗi khi cần tìm hiểu điều gì, anh có thể dành trọn một tuần chỉ để hiểu đến tận gốc rễ", Hương Ly chia sẻ.
Với Hương Ly, sự nam tính và hấp dẫn của một người đàn ông không nằm ở vẻ ngoài. "Nó nằm ở cách anh hoạch định cuộc sống, cách anh âm thầm nhưng bền bỉ làm mọi thứ trở nên tốt hơn. Và chính những điều đó đã từ từ chiếm trọn trái tim em", cô trải lòng.
Trước đó, Hương Ly tiết lộ, chồng cô ở nhà có tên thân mật là Mickey.
"Mickey của em giờ chính thức là người đàn ông của một gia đình nhỏ rồi. Em hay trêu anh: ‘Sao lúc nào anh cũng như Mickey phiên bản phóng to nhưng dễ thương y chang?’ Chắc tại anh lúc nào cũng giữ được đôi mắt trong veo, cái kiểu vui tươi từ bé đến lớn chưa từng mất đi", Hương Ly chia sẻ.
Dù ngày có mệt cỡ nào, doanh nhân Tùng Anh cũng cố gắng ráng pha trò cho Hương Ly cười. "Những điều tưởng nhỏ xíu đó lại khiến em thương anh theo kiểu… càng ở cạnh càng thấy đúng người", Hương Ly trải lòng.
Vợ chồng Hương Ly thích sự tối giản và nhẹ nhàng.
"Khi ngồi lại viết ra những điều mình mơ về cho đám cưới, tụi mình gần như hiểu nhau ngay từ đầu. Dù vẫn có vài thứ chưa thật sự hoàn hảo, nhưng cảm xúc và sự đồng điệu mới là điều mà Ly và Mickey muốn gìn giữ nhất", Hương Ly cho biết.
