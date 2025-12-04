Hà Nội

Á hậu Hương Ly tung ảnh cưới trước thềm hôn lễ

Giải trí

Á hậu Hương Ly tung ảnh cưới trước thềm hôn lễ

Trên trang cá nhân, Á hậu Hương Ly chia sẻ bộ ảnh cưới trước ngày trọng đại và tâm sự về người bạn đời.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hương Ly)
Trong bộ ảnh cưới, Á hậu Hương Ly mặc nhiều mẫu váy tinh tế và tối giản, có nhiều khoảnh khắc tình tứ bên chồng doanh nhân.
Vợ chồng Hương Ly chụp ảnh bối cảnh ngoài trời như công viên, trên bờ biển. Đôi uyên ương còn ghi lại những khoảnh khắc dạo phố, ngắm tranh trong bảo tàng.
Hương Ly tâm sự về nửa kia: "Người bạn đời của em. Ngày đầu gặp, em đâu ngờ người ấy lại trở thành người bạn đời của mình. Có những ngày bình thường đến mức người khác sẽ lướt qua nhưng với em, đó là những ngày đáng nhớ nhất...
...Là khi mình dạo phố, cùng cười vang giữa đám đông. Là khi ngồi ăn một bữa cơm giản dị mà vẫn thấy vui như lễ hội. Tình yêu của mình không rực rỡ, nhưng đủ ấm để đi qua năm tháng. Anh. Người cùng em đi qua từng ngày, vừa là bạn, vừa là người yêu, và bây giờ là người chồng em luôn trân quý", Hương Ly viết.
Theo Znews, cuối tháng 11/2025, Hương Ly bí mật tổ chức lễ ăn hỏi. Đám cưới nàng hậu sẽ diễn ra vào ngày 6/12 tại Hà Nội. Ngày vui của á hậu sẽ bắt đầu từ 17h30. Đến 19h là tiệc tối, sau đó, cô dâu, chú rể cùng nhảy múa, chơi trò chơi với khách mời.
Theo Tiền Phong, Hương Ly và bạn đời đã yêu nhau được khoảng hơn hai năm. Sau hôn lễ, nữ người mẫu chuyển ra Hà Nội sống.
Hương Ly xuất thân là người mẫu, từng đăng quang quán quân Vietnam's Next Top Model 2015. Cô vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và 2022. Năm 2023, người đẹp đoạt á hậu 1 Miss Universe Vietnam.
Năm 2024, Hương Ly đảm nhận vai trò giám đốc quốc gia Miss Universe Vietnam.
Nữ người mẫu sinh năm 1995 chia sẻ trên Dân Việt, cô sinh ra trong một gia đình thuần nông, tuổi thơ gắn liền với công việc đồng áng.
Sau khi vào showbiz, Hương Ly luôn kiên trì cố gắng trong suốt nhiều năm.
