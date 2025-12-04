Á hậu Hương Ly tung ảnh cưới trước thềm hôn lễ

Trên trang cá nhân, Á hậu Hương Ly chia sẻ bộ ảnh cưới trước ngày trọng đại và tâm sự về người bạn đời.
Trên trang cá nhân, Á hậu Hương Ly chia sẻ bộ ảnh cưới trước ngày trọng đại và tâm sự về người bạn đời.
Thượng Hải triển khai robot cảnh sát hình người đầu tiên, mở ra kỷ nguyên an ninh đô thị tự động hóa.
Mẫu xe máy số Honda Dream NCX 2026 thế hệ mới thay đổi một số chi tiết ở diện mạo, giữ nguyên động cơ 125 phân khối vừa được nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam.
Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, nam diễn viên Lương Thế Thành bất ngờ tái xuất và gây “sốt” với vẻ ngoài phong trần, lịch lãm.
Sau hơn hai năm chính thức về chung một nhà, cặp đôi TikToker đình đám Linda Ngô và Phong Đạt vừa chính thức công bố tin vui mang thai con đầu lòng.
Làn sóng nghiên cứu mạng lưới đá cổ lớn tại Núi Tangkil đang định hình lại hiểu biết của giới khảo cổ học về cảnh quan cổ đại miền Tây Java.
Voi ma mút hoàng gia (Mammuthus imperator) là một trong những loài voi lớn nhất từng tồn tại, để lại nhiều dấu ấn ngoạn mục trong kỷ băng hà.
Toyota vừa ra mắt bản nâng cấp Corolla 2026 tại châu Âu. Dù thế hệ mới vẫn chưa xuất hiện, phiên bản hiện hành tiếp tục được duy trì với một số cải tiến nhẹ.
Dương Cẩm Lynh diện đầm quây ôm sát tông đỏ kết hợp khăn choàng lông trắng. Đỗ Thị Hà khoe bức ảnh check-in đời thường ở Nha Trang.
Mùa cam chín nhuộm vàng các triền đồi Lục Ngạn, mang đến không gian miệt vườn rực rỡ và những trải nghiệm hái quả, chụp ảnh, dạo chơi thu hút du khách gần xa.
Đêm trước trận chiến cuối cùng ở Donbass, tuyến phòng thủ “không còn đường lui” của Kiev; quân Ukraine bị bao vây ở Mirnohrad vẫn hy vọng có thể đột phá.
Chỉ một thời gian ngắn sau 'vượt cạn', Hàn Hằng khiến nhiều người ngạc nhiên khi đã lấy lại vóc dáng thon gọn chẳng khác gì thời con gái.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 5/12, Bảo Bình nếu không mù quáng tham lam sẽ thu hút tài lộc, giàu sang phú quý. Sư Tử tình duyên tiêu cực.
Mẫu sedan hạng sang cỡ lớn Audi A6 2026 vừa ra mắt Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và phân phối chính hãng với mức giá từ 2,799 tỷ đồng.
Dương Domic vụt sáng khi tham gia Anh trai say hi 2024, có đường tình duyên gây chú ý.
Nhìn từ ngoài vào, biệt thự trắng của NTK Đỗ Mạnh Cường như ẩn mình giữa rừng cây mini với đủ loại thực vật như sứ trắng lá bàu, lộc vừng, phát tài núi...
Cuối năm, cánh đồng Tà Pạ (An Giang) khoác lên sắc vàng rực của mùa lúa chín, hòa cùng hàng thốt nốt xanh mướt tạo nên bức tranh miền quê đẹp đến nao lòng.
Những khoảnh khác khi ghé tiệm cắt tóc được một chàng trai chia sẻ trên mạng xã hội nhận về hàng nghìn lượt tương tác bởi diễn biến 'khó ngờ' của câu chuyện.
Giữa tháng 10 âm lịch, 3 con giáp đón nhiều cơ hội tài lộc, công việc thuận lợi, giúp họ tăng thu nhập và gặt hái thành công trong cuộc sống.
Các nhà khảo cổ học tìm thấy chiếc giày trẻ em gần 700 năm tuổi ở Thụy Sĩ, nó có họa tiết trang trí hình chiếc lá và hình học hiếm có.
Lần đầu tiên, các chuyên gia đã chứng minh được rằng, người Inca thường hiến tế chuột lang với số lượng lớn.