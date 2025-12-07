Hà Nội

Sao Việt mặc gợi cảm, chúc mừng Á hậu Hương Ly lên xe hoa

Giải trí

Sao Việt mặc gợi cảm, chúc mừng Á hậu Hương Ly lên xe hoa

Đám cưới Á hậu Hương Ly quy tụ nhiều mỹ nhân Việt: Lê Hoàng Phương, Ngọc Châu, Khánh Vân, Mâu Thuỷ.

Thu Cúc (tổng hợp)
Vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân - nhiếp ảnh gia Nguyễn Long sánh đôi khi tham dự đám cưới của Á hậu Hương Ly tại Hà Nội. Khánh Vân cho biết, cô tự trang điểm khi đi ăn cưới. Ảnh: FB Khánh Vân.
Hoa hậu Lê Hoàng Phương nhắn nhủ Hương Ly: "Phải thật hạnh phúc từ nay và về sau nữa nhé cô dâu Hương Ly và chú rể Tùng Anh". Ảnh: FB Lê Hoàng Phương.
Đăng tải hình ảnh bên vợ chồng Hương Ly, Lê Hoàng Phương hài hước viết: "Gợi ý cách chụp hình cưới cùng nhỏ bạn thân đầy kỉ niệm". Ảnh: FB Lê Hoàng Phương.
Á hậu Mâu Thuỷ diện đầm đen gợi cảm, đến chúc mừng Hương Ly lên xe hoa. Ảnh: FB Mâu Thuỷ.
Mâu Thuỷ dí dỏm chia sẻ: "Chào Ly, 'mâu thuẫn' giao cho 'hậu thuẫn' nha". Ảnh: FB Mâu Thuỷ.
Á hậu Quỳnh Anh cùng bạn trai Neyun dự tiệc cưới. Trên trang cá nhân, Neyun chia sẻ: "Nay đi ăn cưới đôi họ .. bao giờ mới đến đôi ta". Ảnh: FB Neyun.
Á hậu Tâm Như nhắn nhủ Hương Ly: "Ngày chị yêu đẹp nhất. Chúc anh chị sẽ hạnh phúc viên mãn, sinh nhiều em bé đáng yêu, cũng nhau nắm chặt tay nhau đi qua thăng trầm của cuộc đời". Ảnh: Tâm Như.
Hoa hậu Ngọc Châu dự đám cưới Hương Ly. Ảnh: FB Ngọc Châu.
"Tiếp tục chuyên mục mừng cưới cô tư. Chúc cô gái hạnh phúc, viên mãn", Ngọc Châu nhắn nhủ Hương Ly. Ảnh: FB Ngọc Châu.
Trước đó, Hương Ly tổ chức lễ vu quy. Nàng hậu đăng tải bộ ảnh trong ngày trọng đại. Ảnh: FB Hương Ly.
Hương Ly trải lòng: "Một buổi tiệc trà nhỏ, ấm cúng, do hai đứa con chuẩn bị để gia đình nội ngoại và những người bạn thân từ xa về có dịp quây quần, chia sẻ niềm vui cùng tụi con. Trái ngọt hôm nay có được cũng là nhờ tình thương và sự nâng đỡ của mọi người suốt thời gian qua". Ảnh: FB Hương Ly.
Trước đám cưới, vợ chồng Hương Ly yêu xa, giữ kín chuyện tình cảm. Ảnh: FB Hương Ly.
