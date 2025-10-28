8 người trong gia đình ngạt khí nghi do sử dụng máy phát điện

Lực lượng chức năng cùng người dân mở cửa phát hiện 8 người trong 1 gia đình bất tỉnh nghi do ngạt khí của máy phát điện.

Trên địa bàn xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ ngạt khí khi sử dụng máy phát điện khiến 8 người trong một gia đình bất tỉnh, được người dân và lực lượng chức năng phát hiện đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, gia đình ông Nguyễn Quang L. (sinh năm 1989, trú thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) sử dụng máy phát điện qua đêm do khu vực sinh sống bị ngập lụt, mất điện.

Đến sáng nay, người thân gọi điện không liên lạc được nên đã trình báo chính quyền xã. Ngay lập tức, xã cử các lực lượng, phối hợp với người dân tiếp cận.

Lực lượng chức năng và người dân đưa các nạn nhân bị ngạt khí đi cấp cứu/Ảnh tienphong.vn

Lúc 10h45 phút, lực lượng chức năng mở cửa ngôi nhà, phát hiện cả tám người đều bất tỉnh, trong đó có bốn người lớn, bốn trẻ nhỏ.

Ngay lập tức, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã huy động lực lượng cùng nhân dân dùng ca nô, thuyền... đưa tất cả các nạn nhân ra khỏi khu vực ngập sâu đến Trạm Y tế xã để sơ cứu ban đầu. Sau đó, vận chuyển lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để xe cứu thương đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện ở TP Đà Nẵng. Cả 8 người sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Lệ và Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng.

Tuy nhiên, hiện có 4 nạn nhân tử vong được xác định gồm: Nguyễn Thị Thanh Th. (14 tuổi), Nguyễn Công Tr (5 tuổi) đều là con anh L.; Thanh X.(19 tuổi, bạn hàng xóm của Nguyễn Thị Thanh Th.) và bà N. (75 tuổi, mẹ anh L.). Các nạn nhân còn lại gồm: Anh Nguyễn Quang L. 36 tuổi, vợ là Phan Thị Tú T. 33 tuổi, Nguyễn Thị Thanh T. 11 tuổi và Nguyễn Thị Thanh T. 8 tuổi (đều là con anh L.) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Lệ và Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng vận chuyển người bị nạn qua vùng ngập lũ để đi cấp cứu/Ảnh SGGP

Được biết, mấy ngày qua mưa lớn xảy ra trên diện rộng, các xã phường TP Đà Nẵng ngập sâu, chia cắt. Do mưa lớn, nhiều khu vực ngập nước được cắt điện để đảm bảo an toàn. Một số người dân đã chạy máy phát điện để thắp sáng.

Trước sự việc đau lòng trên, lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra từng khu dân cư, đặc biệt là các hộ dân đang sử dụng máy nổ, máy phát điện, bếp than tổ ong hoặc thiết bị sinh nhiệt trong không gian kín để tuyên truyền, khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn về điện, sử dụng máy nổ và khí đốt, nhất là trong bối cảnh mưa lũ kéo dài, mất điện diện rộng.

Ngành y tế cần chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị cấp cứu, nhân lực trực 24/24 giờ để tiếp nhận, điều trị kịp thời các trường hợp ngạt khí, suy hô hấp, ngộ độc khí độc trong mùa mưa lũ.