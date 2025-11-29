Hà Nội

Bất động sản

7 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà vượng khí, hút tài lộc

Một ngôi nhà vượng khí không chỉ mang lại cảm giác an yên mà còn thúc đẩy sự hanh thông trong công việc, làm ăn và các mối quan hệ.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Trong phong thủy, một ngôi nhà có vượng khí không chỉ mang lại cảm giác an yên, dễ chịu mà còn được tin rằng giúp gia chủ thu hút tài lộc, công việc hanh thông, sức khỏe dồi dào.

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy ngôi nhà đang “hút lộc”, mang lại may mắn cho gia chủ.

Ánh sáng tự nhiên dồi dào

Ánh sáng là yếu tố quan trọng tạo nên sự tươi mới và cân bằng năng lượng cho không gian sống. Một căn nhà vượng khí thường có cửa sổ rộng, hướng đón nắng nhẹ vào buổi sáng và hạn chế ánh nắng gắt buổi chiều.

nha1.jpg
Nhà ngập ánh sáng. Ảnh: Live Home 3D

Ánh sáng giúp tiêu diệt nấm mốc, vi khuẩn, tạo môi trường sống lành mạnh và đem lại cảm giác “khí” trong ngôi nhà luôn lưu thông. Những căn nhà tối tăm, thiếu sáng thường dễ gây bí bách, giảm sinh khí.

Gió lưu thông tốt, không gian thoáng đãng

Một ngôi nhà vượng khí luôn có sự luân chuyển không khí hài hòa. Gió vào – gió ra đều đặn sẽ giúp loại bỏ mùi ẩm mốc, khí tù đọng, đồng thời mang năng lượng mới vào nhà. Khi vào nhà thấy không gian thoáng, mát, không bị ám mùi, đó là dấu hiệu phong thủy tốt.

Ngược lại, nhà bị bí, không có gió, nhiều đồ đạc che chắn lối đi sẽ khiến khí khó lưu thông, ảnh hưởng đến tinh thần lẫn tài vận.

Cây xanh phát triển tươi tốt

Cây xanh trong nhà phát triển tốt, lá xanh mướt, ít sâu bệnh là dấu hiệu rõ ràng của môi trường sống lành mạnh và vượng khí. Cây chỉ phát triển tốt khi nơi đó có đủ ánh sáng, độ ẩm ổn định và nguồn khí sạch.

nha2.jpg
Ảnh: Dezeen

Ngược lại, cây thường xuyên héo úa cho thấy không khí trong nhà bị ô nhiễm hoặc bố trí nội thất đang cản trở dòng khí.

Gia đình ít xảy ra mâu thuẫn

Một trong những dấu hiệu rõ nhất cho thấy nhà vượng khí là các thành viên luôn hòa thuận, ít tranh cãi. Năng lượng tốt trong ngôi nhà giúp tinh thần mọi người thoải mái, từ đó giảm xung đột.

Khi không gian sống mang lại sự an yên, tài lộc và công việc cũng tự nhiên thuận lợi hơn.

Trẻ nhỏ thích lui tới

Trẻ con thường nhạy cảm với năng lượng. Ngôi nhà thường xuyên có trẻ con đến chơi được cho là mang vượng khí, biểu tượng của nhân khẩu hưng thịnh.

Thú cưng sinh trưởng khỏe mạnh

Nhiều chuyên gia phong thủy đánh giá rằng động vật rất nhạy cảm với năng lượng. Nếu chó, mèo hoặc chim cảnh trong nhà khỏe mạnh, hoạt bát, ít bệnh tật, đó thường là dấu hiệu ngôi nhà có khí trường tốt.

Ngược lại, thú cưng yếu ớt hoặc hay bệnh có thể là tín hiệu bạn nên kiểm tra lại môi trường sống.

Bếp ấm và sạch

Theo phong thủy, bếp là nơi giữ lửa, giữ của của gia đình. Bếp sạch, gọn gàng, có hơi ấm và mùi thơm của đồ ăn là dấu hiệu của một gia đình sung túc, có của ăn của để.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

