Bất động sản

6 việc cần làm khi nhà bị ngập nước

Khi nhà bị ngập nước, việc xử lý nhanh chóng và đúng cách sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại tài sản và bảo vệ sức khỏe gia đình.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nhà bị ngập là tình trạng phổ biến ở nhiều địa phương khi vào mùa mưa bão. Sau khi nước rút, nhiều gia đình thường bối rối không biết bắt đầu từ đâu để xử lý hậu quả. Nếu không có kế hoạch rõ ràng, thiệt hại về tài sản, sức khỏe và an toàn có thể gia tăng.

Dưới đây là những việc quan trọng cần làm ngay sau khi nhà bị ngập nước.

Đảm bảo an toàn điện

Điều đầu tiên cần làm sau khi nước vào nhà là ngắt toàn bộ nguồn điện trong, kể cả cầu dao tổng và các thiết bị đang cắm. Nước chạm vào ổ cắm hay thiết bị điện đang cắm dễ chập cháy. Nếu có thể, hãy rút phích cắm các thiết bị trước khi nước ngập đến.

nuoc-ngap.jpg
Khi nhà bị ngập cần ngắt toàn bộ điện. Ảnh: Suckhoedoisong

Trường hợp nước vẫn còn ẩm ướt, tuyệt đối không bật điện để tránh nguy cơ chập cháy, giật điện. Nên gọi thợ điện kiểm tra toàn bộ hệ thống trước khi sử dụng lại.

Kê cao và bảo vệ đồ điện tử

Các thiết bị điện tử như ti vi, tủ lạnh, máy giặt, laptop...cần được đặt lên bàn hoặc kê gạch. Với các thiết bị không di chuyển được, hãy bọc túi nilon nhiều lớp để hạn chế bị ngấm nước. Nếu có thể hãy đưa lên tầng trên hoặc gửi nhà người quen.

Đóng kín cửa, bịt lỗ thoát nước

Tại khe cửa, ống thoát sàn, nên chặn tạm bằng bao cát, khăn hoặc túi nilon để giảm lượng nước bẩn ùa vào.

Tạm ngưng sử dụng bồn cầu và cống thoát

Khi hệ thống thoát nước bị quá tải, bồn cầu và cống ngược dòng dễ trào ngược, gây ô nhiễm nặng. Do đó, nếu nước đã ngập cao, hạn chế xả nước hoặc sử dụng bồn cầu.

Vệ sinh, khử khuẩn khi nước rút

Khi nước đã rút, hãy dọn sạch bùn đất, rác thải còn sót lại trong nhà và sân vườn. Nên dùng máy bơm hoặc xô chậu để thoát nốt lượng nước tù đọng. Càng để lâu, bùn đất càng khó vệ sinh và gây mùi hôi khó chịu.

Ngoài ra, cần mở hết cửa chính, cửa sổ để thông gió và hong khô không gian trong nhà. Quạt gió, máy hút ẩm cũng là giải pháp hiệu quả giúp tường và nền nhà nhanh khô, tránh nấm mốc.

Kiểm tra kết cấu ngôi nhà

Nước ngập lâu ngày có thể làm xuống cấp nền móng, tường và trần nhà. Sau khi vệ sinh xong, hãy kiểm tra kỹ các vết nứt, bong tróc hoặc dấu hiệu ẩm mốc. Nếu phát hiện nghi ngờ, nên mời chuyên gia xây dựng kiểm tra để kịp thời gia cố, tránh nguy hiểm về sau.

