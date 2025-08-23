Hà Nội

Du lịch

6 toạ độ "săn" sao đẹp mê ly khiến dân phượt “phát cuồng”

Từ núi cao đến biển cả, 6 tọa độ săn sao đẹp mê ly ở Việt Nam hứa hẹn mang đến trải nghiệm thiên văn khó quên, khiến dân phượt “phát cuồng”.

Vân Giang (Tổng hợp)

Ngắm sao đang trở thành trào lưu mới thu hút cộng đồng du lịch Việt Nam. Trải nghiệm này không chỉ là thưởng ngoạn bầu trời đêm, mà còn là cơ hội hòa mình vào thiên nhiên, chiêm ngưỡng Dải Ngân Hà huyền ảo và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên hiếm có.

ngam-sao-9836.jpg
Ảnh Vanh Vanh

Từ những ngọn núi cao đến bờ biển hoang sơ, nhiều địa điểm trong nước vẫn giữ được bầu trời trong vắt, ít bị ô nhiễm ánh sáng, trở thành “thiên đường” cho dân phượt và nhiếp ảnh gia.

Dưới đây là 6 tọa độ săn sao đẹp mê ly mà du khách nên thử ít nhất một lần trong đời:

Tà Xùa – “Thiên đường sao đêm” miền Bắc

Địa chỉ: Xã Tà Xùa, Sơn La

san-sao-ta-xua.jpg
Trải nghiệm săn sao tại Tà Xùa. Ảnh Hiệp CuVer

Tà Xùa được ví như thiên đường sao đêm của Việt Nam, nơi Dải Ngân Hà hiện lên rực rỡ chỉ bằng mắt thường. Nằm ở độ cao 2.800 m, bầu trời nơi đây trong xanh, ít ánh sáng nhân tạo, lý tưởng cho cắm trại và trekking. Thời điểm đẹp nhất là từ tháng 3 đến tháng 10, tránh những đêm trăng sáng.

san-sao.jpg
Trải nghiệm săn sao tại Tà Xùa. Ảnh Hiệp CuVer

Các điểm đến như Sống lưng khủng long Tà Xùa, đỉnh Gió hay trạm Mây vừa dễ đi vừa có view đẹp, phù hợp cả người mới. Dù đường từ Bắc Yên lên Tà Xùa nhiều đèo dốc, cảnh sắc trên cao chắc chắn là phần thưởng xứng đáng cho hành trình của du khách.

Côn Đảo – viên ngọc sao giữa biển khơi

Địa chỉ: Đặc khu Côn Đảo, TP Hồ Chí Minh

Côn Đảo là nơi hiếm hoi giữ được bầu trời đêm trong lành, ít bị ô nhiễm ánh sáng. Những bãi biển như Bãi Nhát, Mũi Cá Mập hay Bãi Đầm Trầu là địa điểm lý tưởng để “săn sao”. Từ tháng 12 đến tháng 4, khi trời quang đãng, du khách có thể cắm trại tại các khu vực được cấp phép, vừa chiêm ngưỡng Dải Ngân Hà vừa tận hưởng không gian yên bình của biển khơi.

san-sao-con-dao.jpg
Trải nghiệm săn sao tại Côn Đảo. Ảnh Diễn Phi

Ngày nay, Côn Đảo không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là thiên đường cho du lịch thiên văn, mang đến trải nghiệm vừa thư giãn vừa “check-in” bầu trời đêm tuyệt đẹp.

Đỉnh Fansipan – “Nóc nhà Đông Dương” dưới bầu trời sao

Địa chỉ: Phường Sapa, Lào Cai

Với độ cao 3.143 m, đỉnh Fansipan là điểm ngắm sao nổi tiếng bậc nhất miền Bắc. Từ tháng 11 đến tháng 4, khi trời ít mây, bầu trời hiện lên đầy sao lấp lánh giữa núi rừng tĩnh lặng.

fansipan.jpg
Trải nghiệm săn sao trên Đỉnh Fansipan. Ảnh Anh Tiến

Du khách có thể trekking chinh phục đỉnh hoặc đi cáp treo từ Sapa để tiếp cận nhanh hơn, phù hợp cả người ít kinh nghiệm leo núi. Fansipan đang trở thành điểm “săn sao” không thể bỏ qua cho dân phượt và nhiếp ảnh thiên văn.

Gành Đèn, Phú Yên – ghềnh đá hoang sơ dưới ánh sao

Địa chỉ: Xã Tuy An Đông, Phú Yên

Gành Đèn nổi bật với các khối đá bazan độc đáo và cách xa trung tâm nên bầu trời nơi đây rất trong, ít bị ô nhiễm ánh sáng.

ganh-den.jpg
Gành Đèn, Phú Yên – ghềnh đá hoang sơ dưới ánh sao. Ảnh Lê Chí Trung

Du khách có thể cắm trại ngay trên ghềnh đá, vừa thưởng ngoạn bầu trời đêm, vừa chụp ảnh hoang sơ. Những đêm không trăng là thời điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng Dải Ngân Hà rực rỡ. Gành Đèn là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp địa chất và thiên văn, mang đến trải nghiệm khó quên.

Mũi Kê Gà – ngọn hải đăng cổ dưới ánh sao

Địa chỉ: Xã Tân Thành, Lâm Đồng

Cách trung tâm Phan Thiết khoảng 35 km, Mũi Kê Gà sở hữu bầu trời đêm trong lành, không gian biển trời thơ mộng và ngọn hải đăng cổ nổi bật giữa trời sao.

mui-ke1.jpg
Mũi Kê Gà – ngọn hải đăng cổ dưới ánh sao. Ảnh Nguyễn Hồng Nhật

Thời gian lý tưởng để ngắm sao là từ tháng 3 đến tháng 6, thích hợp cho cắm trại, picnic và chụp ảnh thiên văn. Ánh sáng lấp lánh của Dải Ngân Hà cùng khung cảnh biển tạo nên bức tranh đêm độc đáo.

Măng Đen – “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên

Địa chỉ: Xã Măng Đen, Quảng Ngãi

Măng Đen nổi tiếng với khí hậu mát mẻ quanh năm và bầu trời đêm trong lành, ít bị ô nhiễm ánh sáng. Du khách có thể cắm trại, ngắm sao suốt đêm và tận hưởng không gian yên bình của núi rừng Tây Nguyên.

ngam-sao.jpg
Thưởng thức bầu trời đêm lấp lánh giữa không gian se lạnh Măng Đen. Ảnh ngynloc

Nằm cách Kon Tum khoảng 50 km, Măng Đen dễ di chuyển bằng xe máy, xe buýt hoặc xe khách. Đây là điểm ngắm sao lý tưởng cho dân phượt miền Nam, nơi bầu trời đầy sao hòa quyện cùng núi rừng xanh mướt, tạo nên trải nghiệm khó quên.

