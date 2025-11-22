Hà Nội

6 món nội thất vô dụng khiến nhà chật và phí tiền

Bất động sản

Nhiều gia đình có thói quen sắm sửa thật nhiều nội thất song không ít món đồ lại chỉ mang tính trang trí “cho có", gây lãng phí.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Một trong những món đồ lãng phí phổ biến nhất chính là bộ sofa lớn đặt giữa phòng khách. Nhiều gia đình chọn mua sofa kích cỡ lớn để thể hiện sự sang trọng, nhưng thực tế, mọi sinh hoạt lại diễn ra chủ yếu ở bàn ăn hoặc phòng ngủ. Ảnh: Houzz
Bộ sofa đắt tiền trở thành vật trang trí, thậm chí nhanh chóng xuống màu do ít được bảo dưỡng. Với những căn hộ diện tích nhỏ, sofa cỡ lớn còn khiến không gian bí bách, cản trở di chuyển. Ảnh: Amazon
Tủ phụ tưởng là sang, đựng nhiều thứ hơn nhưng sau vài năm, nửa số ngăn trống, nửa còn lại chứa toàn đồ hết hạn hoặc chẳng dùng đến. Ảnh: Sohu
Không ít người nghĩ rằng, càng nhiều ngăn kéo trong tủ quần áo càng tiện. Ảnh: Sohu
Nhưng thực tế, ngăn kéo đắt đỏ lại ít dùng. Hầu hết chỉ mở vài ngăn thường xuyên, còn lại để trống hoặc chứa linh tinh. Ảnh: Nội Thất IGA
Hầu hết phụ nữ đều mua bàn điểm riêng. Tuy nhiên, sau vài năm, nhiều người nhận ra chủ yếu trang điểm trong phòng tắm. Ánh sáng tốt hơn, gương to hơn, đồ mỹ phẩm ngay trong tầm tay. Ảnh: Sohu
Bàn trang điểm trong phòng ngủ chỉ toàn hộp mỹ phẩm cũ, đồ trang sức lẫn hóa đơn. Ảnh: Nội thất Thiên Hòa Lợi
Đèn sàn trông rất sang nhưng thực tế ít khi dùng, cồng kềnh. Chỉ đèn bàn + đèn trần là đủ sáng và đẹp. Ảnh: Houzz
Nếu treo vài bộ thì giá treo quần áo sẽ đẹp nhưng treo đúng nhu cầu thực tế thì phòng ngủ nhìn như cửa hàng giảm giá. Ảnh: Houzz
Giải pháp là tủ quần áo có khu treo tạm hoặc giá treo dạng thẳng, ít bừa, sạch sẽ hơn. Ảnh: Houzz
