10 thiết kế nội thất kỳ quặc khiến gia chủ phát hoảng

Bất động sản

10 thiết kế nội thất kỳ quặc khiến gia chủ phát hoảng

Những cách thiết kế kỳ lạ này khiến người ta phải đặt dấu chấm hỏi về ý tưởng của kiến trúc sư.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Một Căn hộ ở New York (Mỹ) có nguồn sáng tạo vô tận. Ảnh: BuzzFeed
Với cách bố trí nhà vệ sinh này, có lẽ gia chủ không dám sử dụng. Ảnh: BuzzFeed
Có lẽ đây là vị trí kiến trúc sư thiết kế dành riêng cho việc trưng bày cây thông Noel. Ảnh: BuzzFeed
Ánh sáng tự nhiên có giá trị hơn cả một tòa nhà sắp sụp đổ? Ảnh: BuzzFeed
Khi kiến trúc sư quyết tâm thêm một nửa phòng tắm bằng bất cứ giá nào. Ảnh: BuzzFeed
Thiết kế dành cho gia chủ muốn làm nhiều việc cùng lúc. Ảnh:u/SkyeAurolineReddit
Nhà vệ sinh ẩn trong tủ bếp. Ảnh:u/SkyeAurolineReddit
Chiếc đèn chùm khiến khách đến chơi phải "ngượng chín mặt". Ảnh: DM
Có cần thiết phải có sân khấu trong nhà vệ sinh này không? Ảnh: DM
Cầu thang ngớ ngẩn và nguy hiểm như thế này khiến gia chủ không muốn sử dụng vào giữa đêm. Ảnh: DM
