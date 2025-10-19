Hà Nội

Bất động sản

3 thiết kế nội thất tưởng sang nhưng cực bất tiện khi dùng

Theo một nhà thầu xây dựng với 10 năm kinh nghiệm, không nên trang trí nhà đừng theo xu hướng, hãy theo nhịp sống thật của gia chủ.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Có những thiết kế đẹp trên bản vẽ nhưng chưa chắc đã tiện dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Dưới đây là những thiết kế tưởng sang nhưng bất tiện đến nhà thầu xây dựng cũng không muốn chọn.

Không có đèn chính

Thiết kế “không đèn chính” từng là trào lưu nội thất được giới trẻ yêu thích nhờ vẻ hiện đại, tinh tế. Tuy nhiên, theo nhà thầu, đây là sai lầm tốn kém nhất mà nhiều gia chủ đang mắc.

thiet-ke1.jpg
Ảnh: Homedit

Lý do là kiểu thiết kế này khiến chi phí tăng gấp đôi. Khi sửa chữa hoặc thay thế rất rắc rối vì thi công phức tạp. Hơn nữa, nếu không bố trí đều, ánh sáng trong phòng có thể loang lổ, thiếu tự nhiên.

Lời khuyên của kiến trúc sư là kết hợp đèn chính - đèn phụ, chọn đèn trần mỏng hoặc đèn âm trần nhỏ để đảm bảo tính thẩm mỹ. Nên ưu tiên đèn LED điều chỉnh màu ánh sáng để linh hoạt ban ngày và ban đêm.

Phòng tắm kính

Phòng tắm kính từng được nhiều người ưa chuộng bởi phong cách hiện đại. Nhưng sau vài năm sử dụng, phòng tắm kính bộc lộ nhiều nhược điểm như nguy cơ nổ, khó vệ sinh, chi phí cao, tuổi thọ ngắn.

thiet-ke2.jpg
Ảnh minh họa

Giải pháp là dùng vách tắm nửa kính nửa tường (cao 1,2–1,4m), vừa sang trọng, vừa an toàn. Ngoài ra, có thể chọn rèm tắm vải chống nước, dễ tháo giặt định kỳ.

Chân tường kim loại

Chân tường kim loại tưởng sang trọng nhưng dễ bị méo, xước nếu va đập mạnh (đặc biệt khi nhà có trẻ em). Bên cạnh đó, chân tường kim loại bám bụi, khó lau hơn vật liệu gỗ hoặc nhựa. Loại chân tường này cần thợ cắt nổi chính xác, chỉ sai lệch nhỏ cũng lộ khuyết điểm.

thiet-ke3.jpg
Ảnh: Inox Bình Minh

Vì vậy, có thể dùng chân tường nhựa PVC giả inox hoặc gỗ sơn mờ, bền và dễ vệ sinh hơn. Một giải pháp khác là chọn phào gỗ MDF chống ẩm vừa sang vừa dễ thay thế khi hư hỏng.

#Thiết kế nội thất không tiện dụng #Lựa chọn đèn phù hợp #Ưu và nhược điểm phòng tắm kính #Chân tường kim loại và vật liệu thay thế #Trang trí nhà theo nhịp sống gia chủ

