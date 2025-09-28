Hà Nội

Bất động sản

6 chi tiết quan trọng không thể bỏ qua khi mua chung cư

Không ít người mua chung cư chỉ tập trung vào những yếu tố bề nổi như phòng khách, ban công đẹp... để rồi nhận ra bất tiện khi dọn vào ở.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Mua chung cư là một trong những quyết định quan trọng, đặc biệt với những gia đình trẻ đang tìm kiếm không gian sống ổn định. Tuy nhiên, để tránh rủi ro, sự bất tiện và đảm bảo giá trị tài sản lâu dài, người mua cần chú ý những yếu tố quan trọng dưới đây:

Kiểm tra pháp lý dự án

Yếu tố pháp lý là điều kiện tiên quyết. Người mua nên yêu cầu xem đầy đủ giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án (đất ở lâu dài hay đất thương mại 50 năm) và bản quy hoạch chi tiết 1/500. Hợp đồng mua bán phải đúng mẫu quy định của Bộ Xây dựng, nêu rõ diện tích căn hộ, tiến độ thanh toán, thời gian bàn giao và điều khoản phạt khi chủ đầu tư chậm tiến độ. Đây là cách đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bạn về sau.

Ban công và cửa sổ thoát hiểm

Nhiều người coi nhẹ ban công vì chỉ coi là nơi phơi đồ. Tuy nhiên, ban công là không gian thoát hiểm quan trọng trong các tình huống khẩn cấp. Nhiều căn hộ có ban công quá nhỏ, chỉ đủ để đặt cục nóng điều hòa, gây khó khăn khi cần xoay sở.

cung-cu2.jpg
Ban công là không gian thoát hiểm quan trọng khi xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Internet

Tương tự, cửa sổ ở một số nơi chỉ mang tính “trang trí”, được lắp chặt hoặc bị kẹt cứng, không thể mở ra. Điều này rất nguy hiểm khi có sự cố cháy nổ, làm mất đi một lối thoát hiểm quan trọng.

Do đó, khi xem nhà, nên thử mở hết cửa sổ, cửa ban công để chắc chắn chúng ở tình trạng tốt.

Tường ngăn và khả năng cách âm

Tiếng ồn từ căn hộ lân cận là một trong những phàn nàn phổ biến của cư dân khi ở chung cư. Nguyên nhân chính do tường ngăn quá mỏng, sử dụng vật liệu kém chất lượng.

Khi xem nhà, không nên chỉ chú ý đến màu sơn. Thay vào đó, hãy gõ nhẹ vào tường kiểm tra độ chắc chắn hoặc lắng nghe xem âm thanh giữa các phòng có bị vọng qua hay không. Theo các chuyên gia, nên ưu tiên những dự án có thiết kế tường dày, đảm bảo sự riêng tư.

Tầng hầm và khu vực để xe

Tầng hầm và khu vực để xe là nơi cư dân sử dụng hàng ngày. Chỉ một thiết kế kém chất lượng có thể gây ra nhiều phiền toái.

Vì vậy, khi mua chung cư phải xuống tầng hầm, gửi xe và đi lại để có cảm nhận thực tế, thay vì chỉ nghe qua lời mô tả của môi giới.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Không ít dự án dù có chứng nhận PCCC nhưng hệ thống lại không hoạt động hoặc không được bảo trì đúng cách, với các tình trạng như bình chữa cháy hết hạn, chuông báo cháy không kêu, hay cửa thoát hiểm bị khóa.

Khi sự cố cháy xảy ra, hệ thống PCCC không còn là chi tiết nhỏ, mà là yếu tố quyết định sự an nguy của cả gia đình. Do đó, người mua cần kiểm tra kỹ các thiết bị PCCC trong tòa nhà và nếu có thể, hãy hỏi cư dân về việc tập huấn PCCC định kỳ.

Uy tín chủ đầu tư và nhà thầu

chung-cu1.jpg
Ảnh: Internet

Một chủ đầu tư có năng lực và uy tín sẽ quyết định phần lớn chất lượng dự án. Hãy tìm hiểu các dự án trước đây của họ, mức độ hoàn thành, có xảy ra tranh chấp hay chậm bàn giao không.

Nhà thầu thi công cũng cần được kiểm chứng để tránh tình trạng công trình kém chất lượng, xuống cấp nhanh.

